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En Popüler Son Eklenenler E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.