Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıdaki araçları içeren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sunarak gelir elde eder. video profesyonellerinin müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmasını sağlar. Vimeo, yüksek tanımlı videonun çeşitli cihazlar üzerinden sunulmasına odaklanıyor. Site ilk olarak 2004 yılında Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından CollegeHumor'un bir yan ürünü olarak meslektaşlar arasında mizah videoları paylaşmak amacıyla kuruldu, ancak CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için bir kenara bırakıldı. IAC, CollegeHumor ve Vimeo'yu 2006 yılında satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedelle satın aldıktan sonra, IAC, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden farklı kılmak için seçilmiş içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklanarak YouTube'a karşı rekabet edebilmek için Vimeo'ya daha fazla çaba harcadı. Lodwick ve Klein sonunda 2009'da ayrıldılar ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini geliştirmek için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı; mevcut CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den beri görevdeydi.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde başarılı olmak için gerekli olan veri gücü, sürekli eğitim ve topluluk desteği ile küresel çapta girişimcilere güç veriyor. Fırsat arayanlardan solo girişimcilere, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese kadar Helium 10, anlamlı ve istikrarlı bir e-ticaret işi kurmak, büyütmek ve ölçeklendirmek için gereken taktik kitabıyla girişimciliği her aşamada destekler. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satış yapmak için bizi şu adresten ziyaret edin: www.helium10.com.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme özelliğinin yanı sıra, anlaşılır ve iyi tasarlanmış Keepa arayüzünün yanı sıra Daily Drops gibi harika para tasarrufu sağlayan arama özelliklerinden faydalanarak tüm Amazon ürünlerine göz atmak için de kullanılabilir.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin ABD ve AB ürünlerine odaklanarak çevrimiçi mağazalarını açmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Tedarikçileri, satıcıları ve müşterileri dikkatli bir şekilde inceleyerek hızlı sevkiyat, kaliteli ve tutarlı ürünler, markalı faturalandırma ve birinci sınıf bir müşteri destek ekibinden emin olabilirsiniz. Dropshipping modelini kullanarak ve envanter bozulması adı verilen 1,1 trilyon dolarlık sorunu düzelterek envanteri çevrimiçi ve fiziksel perakendeden kaldırmaya yönelik Spocket'in devrim niteliğindeki vizyonunun bir parçası olun.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan dijital ticaret ve ödeme sağlayıcısıdır. Şirketin müşterileri arasında ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, Kaspersky Lab ve dünya çapında daha birçok şirket yer alıyor. Avangate, Mart 2017'de 2Checkout'u (www.2checkout.com) satın aldı. Şirketler çözümümüzü şu amaçlarla seçiyor: - Global Olarak Daha Fazla Dijital Ürün Satmak - Müşteri Yaşam Boyu Değerini En Üst Düzeye Çıkarmak - Pazara Çıkış Süresini Hızlandırmak - Entegre Sürekli Gelir Yönetimi Almak - Yeni Dağıtım Kanallarından Yararlanmak Daha fazla bilgi www.2checkout.com
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
OnWhatsApp
onwhats.app
Mobil uyumlu bir web mağazasıyla canlı yayına geçmenin ve WhatsApp üzerinden sipariş almanın en hızlı ticaret sağlayıcısı. Bunu ayda yalnızca bir dolara kitlelere yönelik Shopify gibi düşünün!
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performansına ilişkin temel ölçümleri sunar. SmartScout ayrıca sonuç sağlayan reklam kampanyaları oluşturmak için size ASIN trafik verilerini de gösterir. SmartScout ayrıca her satıcının ve yeniden satış geçmişinin yer aldığı bir veri tabanına sahiptir. SmartScout, işinizi büyütmek amacıyla veriye dayalı, güvenli kararlar vermeniz için size rekabet avantajı sağlar. SmartScout şimdiye kadar yapılmış en yenilikçi Amazon araştırma aracıdır!
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizi koruyabilirsiniz. Sumsub'un Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ve TransferGo dahil olmak üzere fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun sektörlerinde 2.000'den fazla müşterisi var.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yatırım aldı.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımcı olmak için yeni nesil optimizasyon ve makine öğrenimi modellerini kullanıyor. İşletmenizin büyümesine yardımcı olmak için veri zekasını, otomasyonu ve uzman bir ekibi birleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki satıcılara sınıfının en iyisi pazarlama çözümlerini sunmak için güçlü algoritmalarımızdan, pazarlama araçlarımızdan, kaynaklarımızdan ve uzmanlığımızdan yararlanmaya kararlıyız. Bu güçlü platform, işletmelerin aylık %75'lik gelir artışı hedefine ulaşmalarına yardımcı olurken, genel yatırım getirisinde de artan bir artış sağladı. Şirket, ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, ANZ ve Hindistan Yarımadası genelinde teslimatlar sağlıyor. SellerApp'in Faydaları: SellerApp, Amazon satıcılarına Amazon pazarındaki tüm potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güç verir. SellerApp kontrol paneliyle, müşterileriniz, onların davranışları ve eğilimlerinin yanı sıra kalıplar ve trendler hakkında size bilgi veren hızlı bir anlık görüntüyle hesabınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Sunduğumuz diğer tüm araçların yardımıyla Amazon işletmenizde olup biten her şeyi daha derinlemesine inceleyebilirsiniz. Satış ve gelir potansiyelinizi belirlemenize ve önünüze çıkan tüm ölçeklendirme fırsatlarını keşfedip bunlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaklar. Ayrıca derinlemesine rakip araştırması yapabilir ve Amazon pazarındaki performansınızı onlarınkine göre ölçebilirsiniz. Rakiplerinizin neler yaptığını, kullandıkları anahtar kelimeleri (Ters ASIN), kampanyalarının kârlılığını ve daha fazlasını görmek için SellerApp'in izleme araçlarından yararlanın. Yalnızca kendi arka uç anahtar kelimelerinizi optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda rakiplerinizin kullandığı arka uç anahtar kelimelerinin yanı sıra kullanmaları gereken ancak kullanmadıkları arka uç anahtar kelimelerini de ortaya çıkarabilirsiniz. Bu, bir boşluğu doldurmanıza ve anahtar kelimelerinizin alaka düzeyini artırmanıza yardımcı olabilir. SellerApp Özellikleri: Ürün Araştırması Ürün Takipçisi Ürün Fikirleri Ürün Zekası Reklam iyileştirici PPC Analizcisi Amazon Reklam Otomasyonları Rakip Analizi ve İstihbarat Listeleme Optimizasyonu İş Uyarıları - BSR, Fiyat, Satın Alma Kutusu, Envanter düzeyleri, Hijackervb İş Raporları Satış Kontrol Paneli Chrome Eklentisi 24*7 Müşteri Desteği Anahtar Kelimesi Takipçi Anahtar Kelime Araştırması Ürün Anahtar Kelime Optimizasyonu Ters ASIN Amazon MWS Connect Portföy Analizi Portföy Danışma Sayfa Görüntüleme/Oturum Matrisi Amazon PPC Kuralları Ürün Fırsat Puanı SellerApp hangi sorunları çözebilir? Bir sonraki Amazon ürün lansmanınız için kazanan ürünleri bulma zorluğunu azaltın Amazon verilerini derinlemesine inceleyin ve önceden filtrelenmiş en iyi ölçümlerle seçilen en iyi Amazon ürünlerini bulun. Yalnızca birkaç tıklamayla Amazon ürün araştırma kontrol listenizdeki kriterleri karşılayan ürünleri kolayca keşfedin. Talep, rekabet, kar marjları, gelir potansiyeli, genel giderler ve PIS (ürün inovasyon kapsamı) endeksi gibi altı önemli ürün ölçütü açısından en iyi ürünü bulmak için her bir ürüne atanan özel Fırsat Puanımızı kullanın. Reklamları en gelişmiş PPC araçlarıyla otomatikleştirin ve optimize edin Kurala dayalı algoritmik tekliflerden yararlanın ve reklam kampanyalarınızı iş hedeflerinize göre optimize edin. En iyi hedef kitlenize ulaşmak için negatif anahtar kelime optimizasyonunu, Ters ASIN'i ve arka uç optimizasyonunu kullanın. Kampanya hedefinize göre kabul edilebilir maksimum ACoS'yi belirlemenize olanak tanıyan SellerApp'in makine öğrenimi motoruyla artık istediğiniz yatırım getirisini elde edebilirsiniz. Bu, fazla harcama yapmamanızı ve reklam bütçenizin kurumasını önlemenizi sağlar. Kendinizi Amazon SERP'lerin 1. sayfasında sıralamaya alın Eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve ayrıntılı öneriler yardımıyla ilgi çekici ürün listeleri oluşturun. A9 algoritma standartları için önemli olan her ölçümü iyileştirin, sayfa dışı anahtar kelime gücünüzü izleyin ve listeleme kalite kontrol aracımızla SEO etkinliğini ölçün. Stratejilerini belirlemek için ürün listelemelerinizi rakiplerle karşılaştırın ve her zaman doğru yolda olmanız ve önemli hiçbir şeyi kaçırmamanız için bir ürünün listeleme kalitesinde bir değişiklik olduğunda bildirim almak üzere LQI uyarıları ayarlayın. Gelişmiş Anahtar Kelime Araştırmasıyla Amazon işletmeniz için en iyi anahtar kelimeleri bulun Ürün satışlarınızı artırmak amacıyla yüksek hacimli ve düşük rekabetli anahtar kelimeler bulmak için kullanımı kolay kontrol panelimizden yararlanın. Ürün listelemenizi Amazon'un arama motoru için optimize edin ve doğru anahtar kelimeler için dizine alın. 200 milyondan fazla anahtar kelimeden oluşan bir veritabanıyla, iyi TBM maliyetlerine, tahmini siparişlere ve alaka düzeyi iyi olan kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimelere ilişkin bilgiler bulun ve bunları Amazon'daki karınızı artırmak için PPC'nin yanı sıra listelemelerde kullanın.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gerekliliklerde gezinirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Veeqo
veeqo.com
Etiketleri yazdırmaktan daha fazlasını yapan ücretsiz gönderim yazılımı. Veeqo'nun tamamen ÜCRETSİZ kargo yönetimi yazılımı sayesinde düşük kargo oranları, otomasyon ve güçlü sipariş karşılama araçlarıyla siparişleri yerine getirme maliyetini ve hızını azaltın. USPS, UPS, DHL ve FedEx'ten anında fiyat indirimleri: İndirimli USPS, UPS, DHL ve FedEx fiyatlarına anında erişin. SIFIR pazarlık yapılmasına gerek yoktur ve belirlenmiş bir nakliye hacmine gerek yoktur. Varsa, her zaman kendi operatör hesabınızı bağlayabilirsiniz. Otomatik fiyat seçimi: Herhangi bir kanalda aldığınız her sipariş için en iyi değer etiketini otomatik olarak seçen fiyat alışverişi ile zamandan tasarruf edin. Hızlı toplu gönderim: Veeqo en iyi fiyatları seçebilir ve tek seferde 100'e kadar siparişi gönderebilir. Böylece zamandan, tıklamalardan ve nakitten tasarruf edersiniz. Otomatik gönderim kuralları: Ağırlığı, değeri, teslimat seçeneklerini ve diğer özellikleri önceden ayarlayın. Veeqo, en iyi etiketleri sunmak için önceden belirlenmiş yönergelerinizi takip eder. Veeqo aynı zamanda birden fazla aracın tek bir araçta toplandığı elektronik tablolara veda etmenizi sağlayacak güçlü özelliklerle TAM olarak donatılmıştır. Envanter Kontrolü: Stoklarınız tüm mağazalarınızda otomatik olarak güncellenir. Elveda elektronik tablo! Merhaba, içiniz rahat olsun. Mobil cihazınızla seçim yapın: Doğru öğeleri daha hızlı seçmenize, paketlemenize ve göndermenize yardımcı olması için tarayıcımızı veya mobil aygıtınızı kullanın; böylece yanlış öğeleri gönderme riski çok daha azalır. Raporlar ve Tahmin: Veeqo, işinizi planlamayı, satın almayı ve büyütmeyi kolaylaştırmak için tüm satış verilerinizi izler ve düzenler. Veeqo sadeliği. Amazon'a güven. Amazon ailesinin bir parçası olan Veeqo, zamanında gönderim yapmanız durumunda güvenilir veri güvenliği ve geç teslimatlara ve olumsuz geri bildirimlere karşı Amazon hesabı koruması sağlar. Veeqo, Shopify Plus Sertifikalı bir Uygulamadır Shopify Plus Sertifikalı Uygulama Programı, en büyük Shopify satıcılarını, işlerini kurmak ve ölçeklendirmek için ihtiyaç duydukları uygulamaları ve çözümleri bulmalarına yardımcı olarak destekler. Program, özellikle Shopify Plus satıcılarının gelişmiş gereksinimlerini karşılayan bir düzeyde ürün kalitesi, hizmet, performans, gizlilik ve destek sağlayan Shopify İş Ortakları (https://help.shopify.com/en/partners/about) için mevcuttur. .
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, satın alma, envanter, fiyatlandırma ve daha fazlası) satış kanallarınız arasında senkronize eder ve muhasebe verilerini (vergi, müşteri ve sipariş ayrıntıları) QuickBooks'unuza otomatik ve güvenli bir şekilde indirir. Bu süreç, maliyetli hataları azaltmak için zaman alıcı manuel veri girişini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Vergi gelirlerini yargı bölgelerine göre otomatik olarak sıralayabileceğinizi ve sipariş yönetimine daha fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacağını bilerek, muhasebe doğruluğu konusunda hiçbir zaman endişelenmeyin, yeni satış kanalları ve stratejileri benimseyin, yeni müşteriler bulun ve güvenle daha fazla satış yapın. Ayrıca Webgility, tüm mağaza, sipariş, COGS ve performans verilerinizi tek bir yerde derler. Okunması kolay analitik kontrol panelleri size kârlılık, satışlar, ödemeler ve ürün performansı hakkında daha derin bilgiler sağlar. Zaman içinde sezonluk eğilimleri analiz edebilir, satışları ve envanteri tahmin edebilirsiniz. Satış performansını, satış eğilimlerini, kanala göre en çok ve en az satan ürünleri ve daha fazlasını inceleyin. Webgility 2007'de piyasaya sürüldü. Bugün, QuickBooks kullanıcıları için 1 numaralı entegrasyondur ve 5.000'den fazla işletmeye hizmet vermekte ve yılda 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirmektedir. Tüm planlara ücretsiz beş yıldızlı destek ve katılım dahildir. >>Zamandan ve paradan tasarruf edin<< Otomasyon genel giderleri ve işçilik maliyetlerini azaltır, böylece daha hızlı uyum sağlayabilir ve büyümenize odaklanabilirsiniz. >>E-ticaret sistemlerinizi bağlayın<< Webgility, Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy ve Wix dahil 50'den fazla e-ticaret platformuyla entegre olur. >>Performansı analiz edin ve tahmin edin İşletmenizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için karlılık, ödemeler ve satış performansını daha derinlemesine inceleyin. >>Manuel veri girişini ortadan kaldırın<< Webgility, çevrimiçi gelirinizi, işlemlerinizi, satış verginizi ve ücretlerinizi muhasebe platformunuza otomatik olarak kaydeder. >>Defterlerinizi güncel tutun<< İşlemler ve ödemeler gerçek zamanlı olarak kaydedilir, böylece kitaplarınız asla geride kalmaz. >>Defterlerinizi hızlı bir şekilde kapatın<< Hesaplar banka mevduatlarıyla düzgün bir şekilde eşleşir, böylece siz veya muhasebeciniz her ay defterleri hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. >>Vergi gelirini otomatik olarak düzenleyin<< Webgility, tüm satışlardan satış vergisini toplar ve kaydeder ve kolay dosyalama için bunu muhasebe platformunuzda yetki alanına göre düzenler. >>Asla envanteri gereğinden fazla satmayın<< Satış kanallarınızdaki ve muhasebe yazılımınızdaki fiyatlandırmayı ve envanteri otomatik olarak yönetin. >>Operasyonel verimliliği artırın<< Operasyonel verimliliği artırmak için satın alma, sipariş karşılama, iade, para iadesi ve diğer iş akışlarını otomatikleştirin. >>E-ticaret işinizi tek yerden yönetin<< Organizasyonu geliştirin ve bir daha asla satış, ödeme ve kargo platformları arasında geçiş yapmayın. >>Uyumlu kalın<< Tüm muhasebe girişleri uyumludur ve etiketlenmiştir, böylece değişiklikleri kolayca denetleyebilir ve geri alabilirsiniz. >>Kolayca işbirliği yapın<< Hesabınızı muhasebeciniz, muhasebeciniz veya dış kaynaklı muhasebe şirketinizle kolayca paylaşın. >>Harcamaları doğru bir şekilde takip edin<< Pazar yeri, ödeme ve kargo ücretlerine daha yakından bakın ve tasarruf etmenin daha fazla yolunu belirleyin. >>İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin<< Saha düzeyinde haritalama kontrolü ile Webgility ayarlarınızı satış kanalına göre kişiselleştirin.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızca hızlı bir şekilde başlamakla kalmaz, aynı zamanda rekabetten çok daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve ilerleyebilirsiniz. Her ihtiyacınıza göre oluşturma seçeneği sunan kapsamlı bir eklenti ve entegrasyon kitaplığıyla desteklenen Dukaan, internetin ilk nesli için oluşturulmuş işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Dünya çapında milyonlarca girişimci hayallerindeki e-ticaret sitesi için Dukaan'a güveniyor, sıradaki siz misiniz?
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlendirmektir. Gelato platformu, e-ticaret girişimcilerine ve yaratıcılarına, ABD, Rusya gibi 33 ülkede 100'den fazla yerel üretim ortağından oluşan bir ağ aracılığıyla giyim, duvar sanatı, kitap, ticari eşya ve aksesuar gibi özel ürünleri dünya çapındaki müşterilere üretme ve sunma yetkisi veriyor. , Hindistan, Çin, Avustralya ve tüm Avrupa'da. Ürünler talep üzerine üretildiğinden ve teslim edildikleri yere daha yakın olduğundan nakliye daha hızlıdır ve atıklar, maliyetler ve karbon emisyonları azalır, aynı zamanda satıcının herhangi bir ön maliyete yatırım yapma, envanteri yönetme veya sınır ötesi nakliye ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha hızlı, daha akıllı, daha çevreci.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling, çevrimiçi e-ticaret mağazalarının ücretsiz kurulumunu sunan Saas tabanlı bir e-ticaret platformudur. Zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur ve yüksek düzeyde güvenlik sunar. Quick eSelling e-ticaret mağazası oluşturucuyla e-ticaret web sitenizi ve uygulamanızı yalnızca 10 dakika içinde ücretsiz olarak başlatabilirsiniz. Ayrıca gereksinimleriniz genişse ücretli planlara geçebilirsiniz.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Perpetua
perpetua.io
Perpetua'nın hepsi bir arada perakende medya platformu, markaların reklam performansını yeni bir düzeye taşımasına yardımcı oluyor. Amazon, Walmart, Instacart ve daha fazlasında tam reklam potansiyelinize ulaşmanız için ihtiyaç duyduğunuz araçları, otomasyonu ve kontrolü size sağlıyoruz.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verme için basit bir API çağrısıyla hızlıdır ve kullanıcıların daha akıllı kararlar almasını sağlayan cihaz zekasıyla eyleme geçirilebilir.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başlıyor. 2017 yılında Almanya'da kurulan Sellerboard, kullanıcı tabanını hızla dünya çapında 14.000'den fazla memnun müşteriye ulaştırdı.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500.000'den fazla müşteriye yardımcı olduk ve bu sayı artmaya devam ediyor. Jungle Scout ile şunları yapabilirsiniz: *Pazar ve anahtar kelime araştırması yürütün *Ürün listeleri oluşturun ve optimize edin *Trend olan ürün kategorilerini ve markaları görün *Gelişen arama trendlerini değerlendirin *Satış ve envanter ihtiyaçlarını tahmin edin *Amazon'daki rekabetinizi belirleyin *Ve daha fazlasını!
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avukatların davaları kazanmasına, işlerini daha verimli yönetmesine, müvekkillerine daha iyi hizmet vermesine ve uygulamalarını geliştirmesine yardımcı oluyor. LexisNexis, şirketlerin pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetlerini izlemelerine ve iş risklerini azaltmalarına yardımcı olur. LexisNexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor ve LexisNexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetler ve mahkemeler nezdinde ulus inşasını destekliyor. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık yapıyor. Dünya çapında 10.000 çalışanıyla 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren LexisNexis Legal & Professional, farklı sektörlerdeki profesyonel ve ticari müşterilere yönelik küresel bir bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya önceden oluşturulmuş şablonlardan birini özelleştirmeniz yeterlidir. Arka uç geliştirme işi sizin adınıza yürütülürken uygulamanızın nasıl görüneceği ve nasıl hissettireceği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bütün bir geliştirici ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibi. BuildFire kullanılarak oluşturulan 10.000'den fazla uygulamayla platform, işletmeniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilecek kadar güçlü ve esnektir. Başka hiçbir uygulama oluşturucu bu düzeyde işlevselliği bu kadar uygun bir fiyata sunmuyor.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
Abowire
abowire.com
Aboneliklerinizi yönetmek için muhasebe yazılımı kullanmayın. Abowire ile bunu doğru şekilde yapın! Abowire, Avrupa'da abonelik satışı yapan Alman Abo-Platformudur. Sürekli geliri artırın ve teknik operasyon maliyetlerini 4 kat azaltın Abonelerin katılım, ödeme ve faturalandırmalarını, çoklu faturalandırma ve fiyatlandırmalarını ve çok daha fazlasını yönetin. B2B ve B2C müşterilerinizden abonelik satarak kuruluşunuzu Çok kiracılı çözümümüzle güçlendirin. Uzmanlarımız işinizi büyütmenize yardımcı olmak için bekliyor.
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelerek parçalı bir ödeme yığını oluşturmak yerine, tek bir platformda "sizin için yaparız" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunarız. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden ihtara, küresel vergi uyumluluğuna, sahtekarlığa karşı koruma ve raporlamaya kadar her şeyi biz hallediyoruz. Bunu nasıl yaparız? Kayıtlı Satıcınız olarak Paddle sizin için aşağıdakileri yönetir: Birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısıyla entegrasyonlar. Dünya çapında satış vergisinin tahsil edilmesi ve ödenmesi sorumluluğu. Dolandırıcılığa karşı koruma ve ters ibrazların işlenmesi. Abonelik faturalandırması ve ödemeleri arasında gelir verilerinin mutabakatı. Kayıpların azaltılması ve başarısız ödemelerin kurtarılması. Faturalandırmayla ilgili destek sorguları. Siz işinizi büyütmeye odaklanırken, biz de ödeme ve faturalandırma sürecinizin her bölümünü optimize etmeye odaklanalım.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
EQUP
equp.com
EQUP, işletme sahiplerinin pazarlama, satış, faturalandırma, iletişim vb. iş süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılımdır. EQUP ile işletme sahiplerinin genel çözümlerle yetinmesi gerekmez; Hizmet, SAAS veya E-ticaret sektörlerinde olsun, iş sorunlarına sektöre özel çözümler sunar. EQUP, size tek bir hesap ve tek bir abonelikle birden fazla şirketi yönetme seçeneğini sunan, piyasada bulunan tek CRM+Pazarlama Otomasyonu yazılımıdır. Diğer işletmelerinizi yönetmek için yeni bir plan satın almanıza gerek yok. EQUP'un envanter havuzu özelliği, hiçbir özelliğin kullanılmadan kalmaması için E-postalarınızı, Kullanıcılarınızı, Anlaşmalarınızı, Etiketlerinizi, Görevlerinizi, Randevularınızı vb. şirketleriniz arasında bir havuzda toplamanıza olanak tanır. EQUP'ta işinizi yönetmek ve büyütmek için ihtiyacınız olan tüm araçlar tek bir yerde mevcuttur; birden fazla program öğrenmenize ve gerekli bilgiler için bunlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan işinizi yönetmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, yalnızca işe alım konusunda size yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda yazılım ihtiyaçlarınızda da size yardımcı olacak özel bir hesap yöneticisine erişiminiz olacak.
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP, e-ticaret, SaaS, B2B ve Ajans pazarlamacılarının müşteri verilerini izlemesine, tanımlamasına, segmentlere ayırmasına, senkronize etmesine ve analiz etmesine yardımcı olan, kodsuz bir müşteri veri platformudur. Platform, pazarlamacıların geliştiricilerine bağlı kalmadan kanallar genelinde kişiselleştirilmiş kampanyalar düzenlemesine yardımcı oluyor. Web sitenizden, uygulamanızdan, CRM'nizden, e-postanızdan, hizmetlerinizden ve çevrimdışı kanallarınızdan istediğiniz müşteri verilerini takip edin ve birleştirin. Kimlik çözümlemeyle, anonim kullanıcıları ve onların etkinliklerini platformlar arasında eşleyebilir ve müşterilerinizin 360° görünümünü elde edebilirsiniz. Kanallar arasında mesajları zamanında tetiklemek için özel müşteri segmentleri oluşturun. Bu müşteri verilerini Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook gibi mevcut pazarlama araçlarınızla ve 180'den fazla araçla gerçek zamanlı olarak entegre edebilir ve sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. CustomerLabs CDP ile doğru müşteri verilerini toplayarak pazarlama kararlarınızı destekleyin.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst ile ön stok maliyeti yoktur; özenle seçilmiş ABD tedarikçileri de dahil olmak üzere 40'tan fazla kategoride milyonlarca ürünü kaynaklayın ve siparişlerin doğrudan müşterilerinize gönderilmesini sağlayın.