E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Pakistan

SellerApp

sellerapp.com

SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımcı olmak için yeni nesil optimizasyon ve makine öğrenimi modellerini kullanıyor. İşletmenizin büyümesine yardımcı olmak için veri zekasını, otomasyonu ve uzman bir ekibi birleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki satıcılara sınıfının en iyisi pazarlama çözümlerini sunmak için güçlü algoritmalarımızdan, pazarlama araçlarımızdan, kaynaklarımızdan ve uzmanlığımızdan yararlanmaya kararlıyız. Bu güçlü platform, işletmelerin aylık %75'lik gelir artışı hedefine ulaşmalarına yardımcı olurken, genel yatırım getirisinde de artan bir artış sağladı. Şirket, ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, ANZ ve Hindistan Yarımadası genelinde teslimatlar sağlıyor. SellerApp'in Faydaları: SellerApp, Amazon satıcılarına Amazon pazarındaki tüm potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güç verir. SellerApp kontrol paneliyle, müşterileriniz, onların davranışları ve eğilimlerinin yanı sıra kalıplar ve trendler hakkında size bilgi veren hızlı bir anlık görüntüyle hesabınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Sunduğumuz diğer tüm araçların yardımıyla Amazon işletmenizde olup biten her şeyi daha derinlemesine inceleyebilirsiniz. Satış ve gelir potansiyelinizi belirlemenize ve önünüze çıkan tüm ölçeklendirme fırsatlarını keşfedip bunlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaklar. Ayrıca derinlemesine rakip araştırması yapabilir ve Amazon pazarındaki performansınızı onlarınkine göre ölçebilirsiniz. Rakiplerinizin neler yaptığını, kullandıkları anahtar kelimeleri (Ters ASIN), kampanyalarının kârlılığını ve daha fazlasını görmek için SellerApp'in izleme araçlarından yararlanın. Yalnızca kendi arka uç anahtar kelimelerinizi optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda rakiplerinizin kullandığı arka uç anahtar kelimelerinin yanı sıra kullanmaları gereken ancak kullanmadıkları arka uç anahtar kelimelerini de ortaya çıkarabilirsiniz. Bu, bir boşluğu doldurmanıza ve anahtar kelimelerinizin alaka düzeyini artırmanıza yardımcı olabilir. SellerApp Özellikleri: Ürün Araştırması Ürün Takipçisi Ürün Fikirleri Ürün Zekası Reklam iyileştirici PPC Analizcisi Amazon Reklam Otomasyonları Rakip Analizi ve İstihbarat Listeleme Optimizasyonu İş Uyarıları - BSR, Fiyat, Satın Alma Kutusu, Envanter düzeyleri, Hijackervb İş Raporları Satış Kontrol Paneli Chrome Eklentisi 24*7 Müşteri Desteği Anahtar Kelimesi Takipçi Anahtar Kelime Araştırması Ürün Anahtar Kelime Optimizasyonu Ters ASIN Amazon MWS Connect Portföy Analizi Portföy Danışma Sayfa Görüntüleme/Oturum Matrisi Amazon PPC Kuralları Ürün Fırsat Puanı SellerApp hangi sorunları çözebilir? Bir sonraki Amazon ürün lansmanınız için kazanan ürünleri bulma zorluğunu azaltın Amazon verilerini derinlemesine inceleyin ve önceden filtrelenmiş en iyi ölçümlerle seçilen en iyi Amazon ürünlerini bulun. Yalnızca birkaç tıklamayla Amazon ürün araştırma kontrol listenizdeki kriterleri karşılayan ürünleri kolayca keşfedin. Talep, rekabet, kar marjları, gelir potansiyeli, genel giderler ve PIS (ürün inovasyon kapsamı) endeksi gibi altı önemli ürün ölçütü açısından en iyi ürünü bulmak için her bir ürüne atanan özel Fırsat Puanımızı kullanın. Reklamları en gelişmiş PPC araçlarıyla otomatikleştirin ve optimize edin Kurala dayalı algoritmik tekliflerden yararlanın ve reklam kampanyalarınızı iş hedeflerinize göre optimize edin. En iyi hedef kitlenize ulaşmak için negatif anahtar kelime optimizasyonunu, Ters ASIN'i ve arka uç optimizasyonunu kullanın. Kampanya hedefinize göre kabul edilebilir maksimum ACoS'yi belirlemenize olanak tanıyan SellerApp'in makine öğrenimi motoruyla artık istediğiniz yatırım getirisini elde edebilirsiniz. Bu, fazla harcama yapmamanızı ve reklam bütçenizin kurumasını önlemenizi sağlar. Kendinizi Amazon SERP'lerin 1. sayfasında sıralamaya alın Eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve ayrıntılı öneriler yardımıyla ilgi çekici ürün listeleri oluşturun. A9 algoritma standartları için önemli olan her ölçümü iyileştirin, sayfa dışı anahtar kelime gücünüzü izleyin ve listeleme kalite kontrol aracımızla SEO etkinliğini ölçün. Stratejilerini belirlemek için ürün listelemelerinizi rakiplerle karşılaştırın ve her zaman doğru yolda olmanız ve önemli hiçbir şeyi kaçırmamanız için bir ürünün listeleme kalitesinde bir değişiklik olduğunda bildirim almak üzere LQI uyarıları ayarlayın. Gelişmiş Anahtar Kelime Araştırmasıyla Amazon işletmeniz için en iyi anahtar kelimeleri bulun Ürün satışlarınızı artırmak amacıyla yüksek hacimli ve düşük rekabetli anahtar kelimeler bulmak için kullanımı kolay kontrol panelimizden yararlanın. Ürün listelemenizi Amazon'un arama motoru için optimize edin ve doğru anahtar kelimeler için dizine alın. 200 milyondan fazla anahtar kelimeden oluşan bir veritabanıyla, iyi TBM maliyetlerine, tahmini siparişlere ve alaka düzeyi iyi olan kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimelere ilişkin bilgiler bulun ve bunları Amazon'daki karınızı artırmak için PPC'nin yanı sıra listelemelerde kullanın.