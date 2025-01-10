Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Filipinler
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıdaki araçları içeren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sunarak gelir elde eder. video profesyonellerinin müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmasını sağlar. Vimeo, yüksek tanımlı videonun çeşitli cihazlar üzerinden sunulmasına odaklanıyor. Site ilk olarak 2004 yılında Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından CollegeHumor'un bir yan ürünü olarak meslektaşlar arasında mizah videoları paylaşmak amacıyla kuruldu, ancak CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için bir kenara bırakıldı. IAC, CollegeHumor ve Vimeo'yu 2006 yılında satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedelle satın aldıktan sonra, IAC, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden farklı kılmak için seçilmiş içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklanarak YouTube'a karşı rekabet edebilmek için Vimeo'ya daha fazla çaba harcadı. Lodwick ve Klein sonunda 2009'da ayrıldılar ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini geliştirmek için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı; mevcut CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den beri görevdeydi.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde başarılı olmak için gerekli olan veri gücü, sürekli eğitim ve topluluk desteği ile küresel çapta girişimcilere güç veriyor. Fırsat arayanlardan solo girişimcilere, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese kadar Helium 10, anlamlı ve istikrarlı bir e-ticaret işi kurmak, büyütmek ve ölçeklendirmek için gereken taktik kitabıyla girişimciliği her aşamada destekler. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satış yapmak için bizi şu adresten ziyaret edin: www.helium10.com.
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Reusely
reusely.com
Müşterilerinize geri satın alma teklifleri sunmanın zahmetsiz bir yoluna mı ihtiyacınız var? Kendi geri satın alma widget'ınızı birkaç dakika içinde web sitenize dağıtın ve posta yoluyla ve mağazadan geri satın almaları bugün almaya başlayın! Geri alımlarınızı bir e-tabloyla fiyatlandırmayı unutun, geri satın alma fiyatlandırmanızı toptancılarla senkronize edin ve satın aldığınız her cihaz için bir kar marjı belirleyin. Fiyatlandırma kaynağınız fiyatlarını güncellediğinde fiyatlar anında güncellenir.
Coohom
coohom.com
Coohom, şirketlerin ve tasarımcıların dakikalar içinde zahmetsizce 3D kat planları oluşturmasına ve tasarım projelerini saniyeler içinde 16K çözünürlüğe kadar çarpıcı ayrıntılarla işlemesine olanak tanıyan lider bir 3D görselleştirme ve iç tasarım platformudur. Coohom, üreticiler ve satıcılar için karmaşıklığı basitleştiren ve ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen özel bir 3D Mutfak ve Banyo tasarım aracına sahiptir. 3D Görüntüleyici ve AR gibi araçlarla malzeme maliyetlerini azaltabilir ve satış dönüşümlerini artırabilir. İlham Alanları özelliği, ürün katılımını ve olası satış yaratmayı optimize eder. Dünya çapında 8 milyondan fazla tasarımcı ve 35.000 işletme her gün Coohom'a güveniyor ve bu da onu güvenilir bir topluluk haline getiriyor. Coohom hem bireylere hem de işletmelere profesyonel hizmetler sunmaktadır. 3D görselleştirme çözümleri Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business ve Fame+ gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Coohom ayrıca Amerikan İç Mimarlar Derneği'nin (ASID) gururlu bir endüstri ortağıdır.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
Airsquare
airsquare.com
Tam özellikli ticaret yazılımımızla dünyanın her yerinde ürünleri, biletleri ve üyelikleri çevrimiçi olarak ve mağazada satın.
ChatGenie
chatgenie.ph
Messenger, GCash ve diğer geleneksel olmayan e-Ticaret platformlarındaki işletmeler için uçtan uca mağaza sağlayıcısı.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri verilerini analiz edebilir.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi büyütün, sıfır taraf verilerini yakalayın ve yüksek dönüşüm sağlayan ürün öneri sınavları, ilgi çekici çok adımlı formlar, yerinde ve e-posta anketleri, açılış sayfaları ve tercih merkezleriyle daha fazla satış yapın. Verilerin gücünden tam anlamıyla yararlanın ve kişiselleştirilmiş yerinde, e-posta, SMS ve yeniden hedefleme deneyimlerinin meyvelerini hızla toplayın. Digioh, pazarlamacıların piyasadaki HERHANGİ BİR platformdan daha fazla tüketici rızalı, sıfır taraf verisi toplamasına ve bu verileri hem mikro hem de makro ölçeklerde TÜM pazarlama kanallarında kullanmasına olanak tanır. Ürün öneri testleri hazırlayarak, müşterileriniz hakkında bilgi edinmek için anketler uygulayarak ve bu bilgilere dayanarak e-posta veya SMS yoluyla görüşmeye devam ederek dönüşümlerinizi artırın; böylece hem yeni bir müşteri kazanma, daha yüksek LTV ve daha düşük vazgeçme oranları olasılığını artırın. . 1.400'den fazla müşteri, 200'den fazla entegrasyon ve her gün toplanan 2 milyar bit sıfır taraf verisiyle, markaların artan gelir artışı sağlamasına, müşteri deneyimi oluşturmasına ve gelecekte sıfır taraf verilerini toplamasına + etkinleştirmesine yardımcı olacak Digioh'dan daha güçlü bir platform yok -düşünme, yenilikçi yollar. Ve - Digioh'un tam hizmet tasarım ve teknik destek ekibiyle - Digioh müşterileri daha hızlı başlar, daha hızlı yatırım getirisi sağlar ve 30 gün içinde artan başarı elde eder!
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
Smartrr
smartrr.com
Smartrr, abonelerinizin yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkaran tam hizmet üyelik çözümüyle DTC markaları için premium abonelik deneyimleri yaratır.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme için benzersiz bir araç seti sağlar.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kullanımı kolay bir kontrol paneli, Smartproxy'nin piyasadaki en güvenilir proxy sağlayıcılarından biri haline gelmesinin nedenleri arasındadır. . Smartproxy'nin sizin için sunduğu önemli şeyler: - Ortalama hızı <0,5 saniye olan 40 milyondan fazla yüksek kaliteli konut IP'si. - Küresel kapsam – şehirler ve 50 ABD eyaleti dahil 195'ten fazla konumu hedefleyin. - Kullandıkça Öde seçeneği - 1 GB başına 8,5 ABD doları. - ABD ve Avrupa'dan 100.000'den fazla paylaşılan veri merkezi IP'si. - ABD'den 400 bin özel veri merkezi IP'si havuzu. - Sınırsız bağlantı ve konu. - Tam anonimlik ve güvenlik. - 30 dakikalık kalıcı oturumlar. - Kolay ödeme yönetimi için Akıllı Cüzdan. - Harika 7/24 destek. - Hızlı ve kolay proxy kurulumuna sahip kullanıcı dostu kontrol paneli. - Ayrıntılı belgeler ve bilgilendirici bir blog. - Herhangi bir plan aboneliğiyle birlikte birçok ücretsiz araç. - 14 günlük para iade seçeneği.
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
CustomCat
customcat.com
CustomCat ile özel ürünler yaratın ve satın, markanızı oluşturun ve Şeritlerinizi Kazanın!
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
Adapty
adapty.io
Adapty, mobil geliştiricilerin uygulama içi abonelikleri analiz edip büyütmelerine, uygulama içi satın alma işlemlerini birkaç saat içinde entegre etmelerine ve para kazanma denemelerini daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur. - Uygulama sürümleri olmadan uygulama içi satın alma fiyatlarını test edin. - Basit, geliştirici dostu bir SDK ile IAP'leri birkaç saat içinde entegre edin. Sunucu kodlamasına gerek yoktur. - Ödeme duvarlarına yönelik A/B testiyle abonelik gelirinizi 3 ayda ikiye katlayın. - Gerçek zamanlı analizlerle denemelerden geri ödemelere kadar uygulama içi ekonominizi ölçün. App Store Connect ile %99,5 doğruluk.
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlendirmektir. Gelato platformu, e-ticaret girişimcilerine ve yaratıcılarına, ABD, Rusya gibi 33 ülkede 100'den fazla yerel üretim ortağından oluşan bir ağ aracılığıyla giyim, duvar sanatı, kitap, ticari eşya ve aksesuar gibi özel ürünleri dünya çapındaki müşterilere üretme ve sunma yetkisi veriyor. , Hindistan, Çin, Avustralya ve tüm Avrupa'da. Ürünler talep üzerine üretildiğinden ve teslim edildikleri yere daha yakın olduğundan nakliye daha hızlıdır ve atıklar, maliyetler ve karbon emisyonları azalır, aynı zamanda satıcının herhangi bir ön maliyete yatırım yapma, envanteri yönetme veya sınır ötesi nakliye ihtiyacını ortadan kaldırır. Daha hızlı, daha akıllı, daha çevreci.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yatırım aldı.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gerekliliklerde gezinirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo'nun e-Ticaret Elde Tutma Pazarlama Platformu, her ölçekteki markanın tüketicilerle ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olur. Sadakat, SMS ve e-posta pazarlaması, incelemeler, abonelikler ve daha fazlasına yönelik birleşik, veri odaklı çözümlerle Yotpo, markaların e-Ticaret büyümesini destekleyen kazanan, uyumlu müşteri deneyimleri sunmasına yardımcı olur. Yotpo, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsrail, Birleşik Krallık, Bulgaristan ve Avustralya dahil olmak üzere dünya çapında ofisleri bulunan bir Forbes Cloud 100 şirketidir.
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, envanteri ve müşterileri tek bir arka uçtan yönetebilir, böylece işinizi yürütmeyi ve operasyonlarınızı kolaylaştırmayı kolaylaştırabilirsiniz.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan dijital ticaret ve ödeme sağlayıcısıdır. Şirketin müşterileri arasında ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, Kaspersky Lab ve dünya çapında daha birçok şirket yer alıyor. Avangate, Mart 2017'de 2Checkout'u (www.2checkout.com) satın aldı. Şirketler çözümümüzü şu amaçlarla seçiyor: - Global Olarak Daha Fazla Dijital Ürün Satmak - Müşteri Yaşam Boyu Değerini En Üst Düzeye Çıkarmak - Pazara Çıkış Süresini Hızlandırmak - Entegre Sürekli Gelir Yönetimi Almak - Yeni Dağıtım Kanallarından Yararlanmak Daha fazla bilgi www.2checkout.com
Planio
plan.io
Mühendis Projesi Başarısı: Sorun Takibi, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikiler ve Sohbet.
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende yürütme ve rota muhasebesini (kamyonet satışları), kişisel ve çevrimiçi en üst düzeye çıkarmak için tüm cihazlarda yerel olarak çalışan entegre bir mobil çözümde benzersiz bir şekilde birleştirir. B2B satışları. 60'tan fazla ülkede, farklı sektörlerde (Hızlı Tüketim Ürünleri, güzellik ve kozmetik, yiyecek ve içecek, gözlük ve çok daha fazlası) 1000'den fazla müşteri, B2B çok kanallı satışlarını planlamak, yürütmek ve analiz etmek için Pepperi'ye güveniyor: • Web ve mobil B2B e- Ticaret platformu, alıcıların her zaman, her yerde sipariş vermelerine olanak tanır • E-kataloglar, ticari promosyonlar ve tüm müşteri verileriyle çevrimiçi/çevrimdışı sipariş alma kolaylaştırılmıştır • Mağaza içi denetim, satış ve yenileme için perakende yürütme uygulaması • Doğrudan Mağaza Teslimatı ve kamyonet satış destekli iOS ve Android için bir rota muhasebe uygulamasıyla • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tüm kanallardaki ticari pazarlama promosyonlarını aynı anda yönetin • Merkezi yönetim, müşteri temas noktalarında çok kanallı operasyonları kolaylaştırır Pepperi'nin kurumsal düzeydeki platformu, SAP Business One gibi ERP'lerle sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olur, SAP Business By Design ve diğerleri, verileri saha temsilcileri ve alıcılar için tüm cihazlarda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tamamen erişilebilir hale getiriyor.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız ödemeleri otomatik olarak kurtarmak (ortalama %70 oranında kurtarma) ve müşterinizin ödeme deneyiminden ödün vermeden dolandırıcılıkla mücadele etmek için eklentilerimizi kullanın. GoCardless ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, daha fazla müşteri kazanıp elinizde tutarsınız, zamanında ödeme alırsınız ve stresi azaltırsınız. DocuSign, Carrefour, Norveç Mülteci Konseyi, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey ve UNHCR gibi küresel isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 75.000'den fazla işletme, ödemelerini desteklemek için bize güveniyor. Her yıl 30 milyar doların üzerinde işlem yaparak 30'dan fazla ülkeden ödeme tahsil etmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünlerimiz, onları nasıl kullanmak istediğinize göre esnektir; ister kullanımı kolay çevrimiçi kontrol panelimiz ile bunları kendi başınıza kullanmak, ister işinizi yürütmek için halihazırda kullanabileceğiniz 350'den fazla sistemden birine bağlanmak veya API'mızla kendi özel entegrasyonunuz. 2011'den beri bu görevdeyiz ve şu anda Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Avustralya'da 700'den fazla ödeme uzmanından oluşan inanılmaz bir ekibe sahibiz. Aslında bizi daha önce duymuş olabilirsiniz; BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review ve daha yüzlerce yayında haberimiz oldu. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Gocardless.com'a gidin