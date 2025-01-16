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CRM Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Portekiz
Müşteri ilişkileri yönetiminin kısaltması olan CRM yazılımı, müşteri ilişkilerini etkin bir şekilde izlemek ve yönetmek için tasarlanmıştır. Bir işletme, onun potansiyel müşterileri ve mevcut müşterileri arasındaki etkileşimleri kaydetmek ve düzenlemek için kapsamlı bir sistem olarak hizmet eder. Bu yazılım, iletişim bilgileri, etkileşim geçmişi ve işlem özetleri dahil olmak üzere temel müşteri verilerini merkezi ve güncel bir kayıtta birleştirir. Öncelikle satış departmanlarında kullanılan CRM yazılımı, satış gücü otomasyonu (SFA) için merkezi bir merkez görevi görür. E-ticaret platformları, pazarlama otomasyon yazılımı, müşteri hizmetleri yazılımı ve CPQ yazılımı gibi diğer çeşitli iş uygulamalarıyla sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bu entegrasyon, tüm müşteri yolculuğu boyunca senkronize ve gelişmiş bir müşteri deneyimi sağlar. Bazı CRM çözümleri, pazarlama otomasyonu, yardım masası, e-ticaret araçları, ERP, proje yönetimi veya web sitesi yönetimini içeren hepsi bir arada işlevsellik sağlayarak müşteriyle ilgili çok çeşitli entegre işlevler sunar. Bu kapsamlı yaklaşım, ek çözümlere olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için faydalıdır. Öte yandan, bağımsız CRM çözümleri, kapsamlı pazarlama, yardım masası veya satışla ilgili olmayan diğer özellikler olmaksızın öncelikle iletişim, hesap ve satış hattı yönetimi gibi satışla ilgili işlevlere odaklanır.
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Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24, şirketlerin ve girişimcilerin şirket içi ve şirket dışı verimliliklerini artırmalarına yardımcı olan bir yazılımdır. Platformumuz CRM, İletişim Merkezi, Web sitesi oluşturucu, Çevrimiçi mağaza, Pazarlama kampanyaları ve diğer satış araçlarını sunar. Ayrıca güvenli intranet, görev ve proje yönetimi, gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve depolama, iletişim araçları ve organizasyon bulunmaktadır. İK temelleri ve yapay zeka Bitrix24 yapısında yerleşiktir. Bitrix24, Nisan 2012'de bulut tabanlı bir hizmet olarak başlatılan Bitrix, Inc. girişiminin bir girişimidir. Artık bulutta ve şirket içinde mevcuttur. Şirketimizin 2024 yılında 12 milyondan fazla kuruluşu bulunmaktadır. Bitrix24, küçük kuruluşlardan Fortune 500 şirketlerine kadar müşterilerine hizmet vermekten gurur duymaktadır.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive, her büyüklükteki ekibin kullanmayı sevdiği, satış odaklı bir CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) aracıdır. 179 ülkeye yayılan 100.000'den fazla ödeme yapan müşteriyle satış ekipleri, CRM'mizin kullanılabilirliği ön planda tutan basit ama güçlü tasarımından etkileniyor. Pipedrive'ı kullanırken hiçbir şey gözden kaçmaz; hem çevik hem de güçlü bir CRM yazılımıyla ekibinizin dosyalamaya daha az, satışa ise daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır.
TeamWave
teamwave.com
TeamWave en iyi küçük işletme CRM, proje yönetimi ve İKYS yazılımıdır. Projelerinizi, ekibinizi ve satışlarınızı yönetmenin daha iyi bir yolu.
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Podio
podio.com
Podio, çalışmanızı hızlandırmanıza ve basitleştirmenize olanak tanıyan esnek, özel bir işbirliği veritabanıdır. Tek bir güvenli araçta verimliliği hızlandırmak, temel süreçleri dijitalleştirmek, veri toplamayı kolaylaştırmak ve belge iş akışlarını otomatikleştirmek için hepsi bir arada çözüm. Podio, manuel işleri azaltan ve verimliliği artıran önemli iş ve belge süreçlerini otomatikleştirebilir, operasyonel hale getirebilir ve güvence altına alabilir. Birkaç basit tıklamayla tamamen sizin tarafınızdan özelleştirilebilen çok yönlü formlar, güçlü veri toplama ve otomatik istemci ve belge iş akışlarıyla işin yapılma şeklini dönüştürün. Yaratıcı ajanslar, hukuk hizmetleri, muhasebe firmaları, emlak, inşaat/üretim gibi önemli sektörlerden satış, İK, pazarlama, hukuk, finans gibi önemli departman alanlarına kadar. Podio'nun farklı ekipleri ve farklı süreçleri birbirine bağlama yeteneği, binlerce şirketin tüm operasyonlarını tek bir yerden optimize etmesine yardımcı oluyor. Podio ile ekibinize, süreçlerin zamanında otomatikleştirilmesi için tek bir araçta birleştirilen tek bir araç verin. Podio, müşteri verilerinin toplanmasını basitleştirmekten müşteri etkileşimlerini ve anlaşmalarını otomatikleştirmeye kadar işletmenizin en temel faaliyetlerini basitleştirir.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp, her tür ve boyuttaki ekibin işleri daha etkili bir şekilde teslim etmesine olanak tanıyarak üretkenliği yeni boyutlara çıkarır.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse, çok yönlü iş tanıtımı ve müşteriyi elde tutmaya yönelik çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformudur. SendPulse, e-posta ve SMS kampanyaları göndermenize, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram için sohbet robotlarını kullanarak müşterilerle çalışmanıza ve yalnızca 15 dakika içinde açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır. SendPulse ayrıca çevrimiçi kurslar oluşturmak için bir platform da sunuyor. SendPulse'un ücretsiz CRM'si ile tüm pazarlama faaliyetlerinizi ve müşteri bilgilerinizi kolayca takip edebilirsiniz.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
Accelo
accelo.com
Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası dahil olmak üzere potansiyel müşteriden ödemeye kadar müşteri iş tesliminin tüm yönlerini yönetir. Zaman ve paraya önem veren müşteri iş yönetimi platformu, size en güncel iş verileriniz ve finansal performansınıza ilişkin bütünsel bir görünüm sunar. Müşteri iletişimlerinin, etkinliklerinin ve çalışmalarının tek bir platformda merkezileştirilmesi sayesinde, durum güncellemesi istemenize gerek kalmadan işlerin nerede olduğunu her zaman bilirsiniz. Accelo, görünürlüğü ve koordinasyonu geliştirmek için iş akışlarını düzene sokar ve işletme ve ekipler genelinde verimliliği artırır, liderlerin işi yürütmesine ve profesyonellerin en önemli işlere odaklanmasına yardımcı olur. Güçlü otomasyondan yararlanılarak yöneticilerin projeleri zamanında ve bütçe dahilinde kolaylıkla teslim etmeleri sağlanır. Accelo'nun güncel ve güvenli analitiği, liderlere akıllı kararlar alma konusunda güven vererek işin büyümesini ve refahını sağlar.
Zendesk Sell
zendesk.com
Mükemmel bir müşteri deneyimi sunarken gelir hedefinize ulaşmak zordur. Zendesk Sell bunu kolaylaştırıyor. Zendesk Sell, kurulumu hızlı, sezgisel ve sevmesi kolay, gelirinizi artırmanıza yardımcı olacak modern bir satış CRM'sidir. Üretkenlik araçları, gelişmiş analizler ve satıştan hizmete kadar eksiksiz bir müşteri görünümü sunan Sell, satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir merkezi araçta sağlar. Zendesk Sell, Zendesk'in daha iyi müşteri deneyimleri yaratmak için tasarlanmış ürün portföyünün bir parçasıdır. Zendesk, birçok sektörde 30'dan fazla dilde 160.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Zendesk'in genel merkezi San Francisco'dadır ve dünya çapında ofisleri bulunmaktadır.
Bigin
bigin.com
Bigin, özellikle küçük işletmeler için oluşturulmuş hafif bir CRM'dir. İşlem hatlarını yönetmeyi, not eklemeyi, kayıtları güncellemeyi ve takipleri planlamayı kolaylaştıran kullanımı kolay bir arayüzle birlikte gelir ve en önemli şeye, yani daha fazla anlaşmaya odaklanmaya yardımcı olur.
ConnectWise Manage
connectwise.com
Teknoloji satan, hizmet veren ve destekleyen şirketler için tasarlanan ConnectWise PSA (eski adıyla ConnectWise Manage), dünya çapında lider iş yönetimi platformudur. Teknoloji Çözümü Sağlayıcıları (TSP'ler) daha fazla sorumluluk, operasyonel verimlilik ve karlılık elde etmek için ConnectWise PSA'ya güveniyor. Buluttan yararlanan ConnectWise PSA, bir şirketin operasyonlarını önemli ölçüde kolaylaştıran iş süreci otomasyonunu, yardım masası yönetimini ve müşteri hizmetlerini, satış, pazarlama, proje yönetimi ve iş analitiğini kolaylaştırır. ConnectWise PSA, TSP'lere işleri üzerinde uçtan uca bir görünüm ve tam kontrol sağlayan merkezi bir merkezdir. ConnectWise PSA ayrıca kullanıcılarına güçlü bir fikir, uzman ve çözüm ağına erişim olanağı sağlar. Teknoloji hizmetleri sektöründe deneyimli olan ConnectWise PSA, 15 yılı aşkın süredir teknoloji şirketleri için önde gelen iş yönetimi platformu olmuştur.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral İletişim Merkezi, ses ve 30'dan fazla dijital kanal, botlar gibi self servis için gelişmiş yapay zeka seçenekleri, proaktif sosyal yardım araçları ve müşterinin amacını anlayan Akıllı Sanal Aracılar içeren çok kanallı bir müşteri etkileşimi çözümüdür. 300'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyon (önde gelen CRM'ler dahil) ve tamamen entegre, yapay zeka destekli bir iş gücü katılım yönetimi ve analiz çözümü sunar. RingCentral İletişim Merkezi, RingCentral MVP çözümüyle sıkı bir şekilde entegre olup, müşterilere kurumsal düzeyde ses altyapısının ve işlevler arası kesintisiz işbirliğine olanak tanıyan entegre tümleşik iletişimin avantajlarını sunar.
Onpipeline
onpipeline.com
Onpipeline.com, satış sürecinizi yönetmek ve müşteri verilerinizi düzenlemek için kullanılan bir Satış CRM Yazılımıdır. Sıfır öğrenme eğrisi, ucuz ve ölçeklenebilir. Onpipeline, doğru anlaşmalara odaklanmanıza gerçekten yardımcı olan basit bir arayüz sunar. Hiçbir fırsatı kaçırmamak ve daha kısa sürede daha fazla satış sağlamak için tasarlanmış araçlar. Google veya Microsoft takvimleri, mailchimp, Quickbooks ve daha fazlasıyla yerel entegrasyonları içerir. Ayrıca güçlü bir API, web kancaları ve harici uygulamalarınızı entegre etmek için widget'lar oluşturma yeteneği içerir.
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamadan etkinlik sonrasına kadar her adımda yönetimi basitleştirir ve tüm süreci otomatikleştirerek yönetici maliyetinizden ve zamanından neredeyse %50 tasarruf sağlar. Misyonumuz, her şeyden önce ve en önemlisi, sizin için daha iyi iş sonuçları sağlayacak şekilde etkileşimi artırmaktır. EventTitans, biletleme, kolaylaştırılmış katılımcı/sponsor/konuşmacı kişisel kayıt süreci, oyunlaştırma, misafir girişleri/girişleri ve katılımcı katılımından önemli gerçek zamanlı kayıtları yakalamaya kadar tüm önemli işlevleri kolaylaştıran hepsi bir arada bir etkinlik yönetimi platformudur. olay analitiği. Dahili CRM'miz, kişileri içe veya dışa aktarmanıza, siparişleri takip etmenize, toplu e-postalar göndermenize, anketleri kaydetmenize ve çok daha fazlasına yardımcı olur. Proaktif ve tam zamanlı müşteri başarı ekibimizle eşleştirilen derin marka deneyiminizle etkileşim, platformumuzda gerçekleştirilen her etkinliğin her zaman mükemmel olmasını sağlar. Süreçlerinizi kolaylaştırmanıza, katılımcı katılımını artırmanıza ve etkinliklerinizin genel başarısını yükseltmenize yardımcı olabilecek özel etkinlik kontrol paneli geliştirmemiz ve özellik özelleştirmelerimiz hakkında bize danışın. Ekibimiz, özel ihtiyaçlarınızı karşılayan ve etkinliğinizin potansiyelini en üst düzeye çıkaran özel bir çözüm oluşturmanıza yardımcı olmaya hazırdır.
Interacty
interacty.me
Pazarlamacılar (serbest çalışanlar ve ajanslar), prodüksiyon stüdyoları, yayıncılar Interacty, pazarlamacıların etkileşimli deneyimler ve oyunlar aracılığıyla kitlelerle etkileşim kurmasına ve satışları artırmasına olanak tanır. Oyunlaştırılmış pazarlama içeriği, etkileşimi ve dikkat süresini artırır ve daha fazla potansiyel müşteri oluşturur. Interactive, 20'den fazla farklı oyun etkinliği oluşturmanıza olanak tanır. Tek bir abonelikle istediğiniz zaman bilgi yarışması, hafıza, eşleştirme oyunu, gizli nesne oyunu, farkı bulma, bulmaca, öncesi-sonrası, burç, fal kurabiyesi, slayt gösterisi ve daha fazlasını oluşturabilirsiniz. Sezgisel ve esnek bir düzenleyiciyle içerik bloklarını kullanarak projenizi veya oyununuzu dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. Interacty, zaman kazandıran iş şablonlarından oluşan geniş bir koleksiyon sunar, ayrıca harika bir fikir kitaplığıdır; burada bir sonraki pazarlama kampanyanız için bir konsept bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Interacty, Unsplash ile entegre olarak binlerce ücretsiz görsele erişmenizi sağlar. Tamamlanan projenin basit bir kopyala-yapıştır işlemiyle web sitenize yerleştirilmesi kolaydır. Projenizi sosyal ağlarda paylaşmak için bir bağlantı da kullanabilirsiniz. Interacty, CNAME ve Whitelabel'i destekler ve CSS stillerine sahip ek tasarım seçenekleri, marka bilinirliğinizi korumanıza yardımcı olur. CRM'nizle entegre olan etkileşimli içerik formlarıyla potansiyel müşteriler oluşturabilirsiniz. Interacty, potansiyel müşteri formlarını doğrudan oyuna dahil etmenize olanak tanır; dolayısıyla müşteri bilgilerinin toplanması sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. Oyunu tamamladıktan sonra otomatik yönlendirme ayarlayabilirsiniz, bu da dönüşümü önemli ölçüde artırır. Hedef kitlenizi en iyi puanı almaya motive etmek için bir skor tablosu oyunu oluşturabilir ve oyununuza bir zamanlayıcı veya geri sayım ekleyebilirsiniz. Bu, bir yarışma veya ödül çekilişi düzenlerken veya etkinlikler için oyunlar oluştururken çok yararlı olabilir. Bir etkinlikte konuşmacıysanız, konuşmanızın sonuna bir oyun ekleyin; dinleyiciler adresinizi hatırlayacaktır. Kontrol panelinizden oyun başına istatistikleri görüntüleyebilir ve potansiyel müşteri listelerini indirebilirsiniz; Mailchimp gibi pazarlama araçlarıyla entegrasyon ise potansiyel müşterileri doğrudan mevcut CRM'nize göndermenize olanak tanır. Interacty'nin oyunlaştırma özellikleri, pazarlamacıların kullanıcılarla etkileşim kurmasına ve yüksek iş sonuçları elde etmesine olanak tanır.
Native AI
gonative.ai
Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaştırmasına ve tüketicileri daha iyi anlamasına olanak tanır.
Figpii
figpii.com
FigPii, sitenizdeki sorunlu alanları tespit etmenize ve çözümlerinizi test ederek dönüşümleri artırdığından emin olmanıza olanak tanıyan bir dönüşüm optimizasyon platformudur. Platform ısı haritalarını, oturum tekrar videolarını, çevrimiçi oylamayı ve AB testini içerir Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd, MARKALARIN KOŞULLARI uyarınca Influencer Vitrinleri ile MARKALARIN yaratıcılarından daha iyi para kazanmasına YARDIMCI olan ilk ve en iyi tekliftir. LoudCrowd, e-ticaretteki en iyi markaları (Gymshark, boohoo vb.) TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts ve daha fazlası gibi patlayıcı 3. taraf oyuncularla gerçekten rekabet edebilecek bir içerik oluşturucu ticaret çözümü sunar. LoudCrowd'un müşterileri yalnızca 3. taraf oyunculardan hayati önem taşıyan geliri geri kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcı bağlı kuruluş dönüşüm oranlarının (CVR) ve ortalama sipariş değerlerinin (AOV) önemli ölçüde arttığını ve önemli ölçüde daha ucuz müşteri edinme (CPA) maliyetlerini de görüyor. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, bir markanın herhangi bir içerik oluşturucuya beyaz etiketli, kişiselleştirilmiş bir sayfa vermesine olanak tanıyarak çalışır. Yaratıcılar ürün paketlerini kendileri hazırlayabilir, Instagram ve TikTok'tan içerik entegre edebilir ve sağladıkları satışlardan komisyon kazanabilirler. Kişiselleştirilmiş açılış sayfaları, markanın geliştirme kaynaklarından herhangi biri olmadan otomatik olarak oluşturulur. LoudCrowd'un Influencer Vitrinleri, içerik oluşturucu bağlı kuruluş pazarlaması için markanın lehine çalışan bir geleceği temsil ediyor.
Intandemly
intandemly.com
Hedef hesaplardan talep, katılım ve gelir oluşturmak için aynı anda Hesap Tabanlı Pazarlama ve Satış yazılımı + Uzmanlar sağlar. Kişiler, Süreçler ve Satış Platformumuzun bir kombinasyonunu elde edersiniz 400'den fazla kuruluş, satış etkileşimini artırmak için Intandemly'ye güvenmiştir. SaaS tabanlı yazılım günümüzde 1 ile 10.000 kişi arasında değişen kuruluşlar tarafından kullanılmaktadır. Tanımla: Intandemly, temsilciler için veri girişini ortadan kaldırırken tanımlamayı son derece kolaylaştıran bir Chrome Uzantısı sunar. Hesaplarınızı ve potansiyel müşterilerinizi araştırın, güncel iletişim verilerini alın ve bunları Potansiyel Müşteri modülüne aktarın. Beklenti: İçgörüler, hesap yönetimi, arama, e-posta otomasyonu ve daha fazlasını sunan dahili CRM'miz ile satışları artırın. Daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olmak için optimize edilmiş bir satış iş akışı oluşturun. Etkileşime geçin: Hesap hedef kitleleri oluşturun ve reklamlar, Linkedin, yeniden hedefleme doğrudan posta ve e-posta üzerinden oyunlar yürütün. Pazarlamayı kuruluşun geri kalanıyla uyumlu hale getirin ve müşterilere en kişiselleştirilmiş şekilde ulaşın.
Ramper
ramper.com.br
Tek eksiksiz B2B pazarlama ve satış platformu Ramper, potansiyel müşteri bulma (giden), pazarlama (gelen) ve B2B satışlarını (CRM) entegre eden bir platform aracılığıyla şirketinizin daha fazla potansiyel müşteri oluşturmasına ve etkileşime geçmesine, bunları satışa dönüştürmesine ve geliri artırmasına yardımcı olur.
Setupad
setupad.com
Setupad, yayıncıların esnek çözümler ve sektör uzmanlığıyla reklam gelirini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir para kazanma platformudur. Google Sertifikalı Yayıncı İş Ortağı (GCPP) ve Ön Teklif üyesi olan Setupad, her türden yayıncı için güvenilir, yüksek performanslı seçenekler sunar. Self Servis platformu, uygulamalı yayıncıların BT desteği olmadan Ön Teklif ayarlarını bağımsız olarak yönetmelerine olanak tanırken, Setupad Teklif Veren, rekabeti ve geliri artırmak için premium talep kaynaklarını entegre ederek mevcut reklam yığınlarına eklenebiliyor. Tamamen yönetilen bir deneyim arayanlar için Yönetilen Ön Teklif, Setupad'ın uzman ekibi tarafından yönetilen uçtan uca optimizasyon sağlar. Yayıncılar, Setupad'ın çeşitli teklifleri sayesinde para kazanma stratejilerini etkili ve güvenli bir şekilde ölçeklendirebilir.
Pega
pega.com
Pega, dünyanın önde gelen kuruluşlarına değişime uyum sağlayabilmeleri için çeviklik kazandıran güçlü bir az kodlu platformdur. Müşteriler, etkileşimin kişiselleştirilmesinden hizmetin otomatikleştirilmesine ve operasyonların kolaylaştırılmasına kadar en acil iş zorluklarını çözmek için yapay zeka destekli karar verme ve iş akışı otomasyonumuzu kullanıyor. 1983'ten bu yana ölçeklenebilir ve esnek mimarimizi, insanların en önemli şeylere odaklanmasına yardımcı olmak ve böylece yarının sürekli dönüşümü sırasında bugünün müşteri taleplerini karşılayabilmelerini sağlamak için geliştirdik.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC, potansiyel müşterileri tek bir yerden yakalamanın, yönetmenin, izlemenin ve dönüştürmenin en basit yoludur. 1. Potansiyel müşteri yakalama ve web sitesi iletişim formları ile potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalayın 2. Birden fazla satış kanalındaki potansiyel müşterileri yönetin 3. Doğru potansiyel müşterileri doğru satış yöneticilerine atayın ve faaliyetlerini takip edin 4. Potansiyel müşterilerle e-posta ve WhatsApp üzerinden iletişim kurun 5. Satışları kişi bazında ayrıntılı olarak alın raporlama ve gelecekteki gelir potansiyeli 6. Birkaç tıklamayla Teklifleri, Faturaları, Satış Siparişlerini gönderin 7. Ve satış iş akışınızı basitleştirecek daha birçok şey...
Quiverflow
quiverflow.com
İhtiyacınız Olan Her Şey, Hepsi Bir Arada Daha fazla potansiyel müşteriyi müşteriye dönüştürmek için güçlü CRM, iş akışı otomasyonu ve e-posta + SMS pazarlama araçlarımızla işinizi büyütün.
Insale CRM
insale.io
Ekibiniz için basit, akıllı ve kolay Satış CRM'si. Satış süreçlerini yönetmek keyifli bir deneyime dönüşür ve satış ekibinizin sürece aşık olmasını sağlar.
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz, VSE'ler/KOBİ'ler için oluşturulmuş bir çevrimiçi yönetim yazılımıdır. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan, kullanımı kolay yönetim çözümüyle zamandan tasarruf edin: faturalama, satış yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi, proje yönetimi, envanter yönetimi.
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix, işletmelerin müşteri ve çalışan etkileşimlerini otomatikleştirme ve kolaylaştırma biçiminde devrim yaratmak üzere tasarlanmış, birleşik düşük kodlu toplam deneyim platformunun önde gelen küresel sağlayıcısıdır. CloudOffix'in özelleştirme özgürlüğüne ve otomasyonun gücüne dayanan platformu, kuruluşların iş akışlarını dijitalleştirmesine, deneyimleri geliştirmesine ve ticari ve operasyonel ekipler arasında verimliliği artırmasına olanak tanır. CloudOffix'in temelinde, kapsamlı Müşteri Deneyimi (CX) ve Çalışan Deneyimi (EX) uygulamalarıyla birlikte düşük kodlu Uygulama Oluşturucumuz bulunur. Bu araçlar, müşterilerimize, kullanıma hazır şablonlar ve bağlayıcılardan oluşan bir evrenden yararlanarak özel uygulamaları zahmetsizce oluşturma olanağı sağlar. Bu, işbirliğini ve otomasyonu geliştirerek işletmelerin pazar değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına ve operasyonları verimli bir şekilde ölçeklendirmesine olanak tanır. CloudOffix'in gerçek ilgiye olan bağlılığı, ticari işlemler yerine samimi ilişkilere öncelik veren yaklaşımımızı tanımlar. CloudOffix, müşterilerle ve iş ortaklarıyla şeffaf bir şekilde iletişim kurar, her kuruluşun benzersizliğine saygı duyan özel değer sunmak için dinler ve uyum sağlar. CloudOffix yalnızca bir teknoloji sağlayıcısı değil aynı zamanda inovasyon ortağıdır. CloudOffix'in hepsi bir arada platformuyla dünya çapındaki şirketler Satış, Pazarlama, İK, CRM, Proje Yönetimi, E-Ticaret, İşbirliği, Faturalama ve Yardım Masasını tek bir entegre çözümden yönetebilir. Bu, birden fazla farklı sisteme olan ihtiyacı ortadan kaldırarak maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve üretkenliği artırır. Dünya çapında güvenilen CloudOffix, kurduğumuz güçlü ve sürdürülebilir ilişkilerin de gösterdiği gibi, kendini müşteri başarısına adamıştır. CloudOffix'in güçlü iş ortakları ağı ve küresel varlığı, evrensel çekiciliğe sahip yerelleştirilmiş çözümler sunmamıza olanak tanıyarak, her müşterinin özel destek ve başarılı olmak için gerekli kaynakları almasını sağlar. CloudOffix ile işletmeler daha azıyla daha fazlasını elde etme çevikliğini, araçlarını ve özgürlüğünü kazanır, toplam deneyim yönetimini geliştirir ve operasyonel mükemmelliği sağlar.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye, işinizi büyütmenize yardımcı olacak güçlü bir platform sağlamak için CRM ve pazarlama araçlarını kolaylaştırır. Bir pazarlama otomasyon platformu olarak Beetle Eye ile şunları yapabilirsiniz: * E-posta pazarlama kampanyalarını otomatikleştirin * Kişiselleştirilmiş e-posta şablonları oluşturun * A/B bölünmüş testi * Kampanya varlıklarını barındırın * E-posta aboneliklerini yönetin * Anketler yapın, dağıtın ve analiz edin * Müşteri etkileşimini takip edin Beetle Eye CRM işlevlerinden bazıları şunlardır: * Potansiyel müşteri kaynaklarını bir araya getirin * Potansiyel müşterileri yönetin ve nitelendirin * Potansiyel müşteri listeleri ve segmentler oluşturun 8 Tetiklenen satış yanıtlarını gönderin * Gelişmiş potansiyel müşteri verilerini kaydedin * Özel veri modellemeden yararlanın
Venntive
venntive.com
Venntive entegre pazarlama, satış ve müşteri başarısı platformu sunar.
TeamGram
teamgram.com
TeamGram, iş ekiplerinin işbirliği yapmasına, görevleri, müşteri ilişkilerini ve satışları yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bulut tabanlı bir araçtır. Anında dağıtım, kullanımı son derece kolay arayüz, web, Android ve iOS uygulamaları, sıfır yönetim ve makul fiyatlandırma ile her büyüklükteki işletme için ideal iş aracıdır.
Taskeo
taskeo.co
Taskeo'nun Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümü, şirketinizdeki kişileri yönetmeyi kolaylaştırır ve daha başarılı anlaşmalar yapmanıza yardımcı olur. Gelişmiş işlevleri sayesinde artık en iyi gelir kaynaklarınıza odaklanabilirsiniz. Taskeo'nun CRM'si, ekibinizin seveceği tüm standart özelliklerle birlikte gelir, harici araçlarla entegre olur ve özellikle Taskeo'nun e-posta pazarlama çözümüyle iyi bir şekilde eşleşir.
SpinOffice CRM
spinoffice-crm.com
Size gerçekten zaman kazandıran bir CRM. SpinOffice ile tüm e-postalarınız, iş bağlantılarınız, randevularınız, görevleriniz, projeleriniz, klasörleriniz, belgeleriniz, dosyalarınız ve notlarınız için merkezi bir nokta yaratırsınız. Ne üzerinde çalışıyor olursanız olun, görev ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, SpinOffice işlerinizi halletmeyi son derece kolaylaştırır. Ve en iyisi, veritabanındaki tüm bilgileri meslektaşlarınızla paylaşırsınız. Bu, SpinOffice CRM'yi küçük ve orta ölçekli işletmeler için en iyi ekip uygulaması haline getirir. SpinOffice CRM, macOS, Windows PC ve mobil cihazlarda (iOS ve android) mevcuttur.
Snapforce CRM
snapforce.com
Snapforce CRM, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik, Telefon işlevselliği sağlayan bir yazılımdır ve tüm yeni müşteriler için standart modül olarak Sanal PBX Telefon Sistemi sağlayan piyasadaki tek CRM'dir.
ShootQ
shootq.com
ShootQ, Profesyonel fotoğrafçılar, kameramanlar, düğün sektörü profesyonelleri ve daha birçok yaratıcı tür de dahil olmak üzere yaratıcı kişilere yönelik bulut tabanlı bir CRM sistemidir. Bu platform, kişileri, tüm işlerinizi yönetmenize, teklifler, sözleşmeler göndermenize, takviminizi takip etmenize ve daha fazlasını yapmanıza olanak tanır.
SEO CRM
seocrm.com
SEOCRM.com, Dijital Pazarlama Ajansları için özel olarak tasarlanmıştır. SEO, ppc, web tasarımı ve geliştirme ile diğer projelerinizi yönetebileceğiniz, satışları, müşteri ilişkileri faturalarını ve faturalandırmalarını ve genel desteği yönetebileceğiniz hepsi bir arada platform sunar.
Zendo
getzendo.io
Zendo, özel ve ürünleştirilmiş hizmetlerden aboneliklere kadar hizmetlerin satışını kolaylaştırmak için hepsi bir arada bir yazılımdır. Girişimcilerin ve ajansların otomasyon yardımıyla iç süreçlerini hızlandırmalarına yardımcı olur. Kendi iş akışlarınızı oluşturun, otomatik olarak fatura oluşturun ve müşterilerinizin kolayca satın alma işlemi gerçekleştirebileceği profesyonel görünümlü bir Hizmet Kataloğuyla övünün. Bu, bir kontrol paneli yerine, her yeni müşterinin isteğinin bir konuşma dizisi oluşturduğu, operasyonların merkezi olarak sohbeti öneren basit ve şık bir çözümdür. Fiyat tekliflerini, faturaları, ödemeleri ve mesajları gönderdiğiniz yerdir. Sekmeler veya uygulamalar arasında geçiş yapmayı tamamen unutun ve her şeyi tek bir yerden yapın. Zendo, özel alan adından markalı renklere ve hatta kendi kişiselleştirilmiş sohbet robotunuza kadar çeşitli beyaz etiket seçenekleriyle size özel hale getirilebilir! Ekibinizi toplayın ve bu kullanımı kolay, sezgisel yazılımla işletmenizin gelişmesini sağlayın.
Adviai
adviai.com
Adviai, pazarlama, satış ve müşteri hizmetlerini birbirine bağlamak için ihtiyaç duyduğunuz tüm yazılım, entegrasyon ve kaynakları içeren bir CRM platformudur.
Wice CRM
wice.de
Wice CRM yazılım sistemini ücretsiz deneyin. Buluttan CRM On Demand veya CRM On Premise olarak tesislerinizde barındırılır. Şimdi öğren.
Salesdash CRM
salesdashcrm.com
Salesdash CRM yazılımı, lojistik şirketlerinin (navlun komisyoncuları, 3PL'ler) yeni nakliyeci ilişkileri geliştirmesine yardımcı olur. Salesdash, lojistikteki satış ekiplerinin satışları ve geliri artırmak için satış süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. Eski bir nakliye komisyoncusu satış lideri tarafından, nakliye komisyoncuları için tasarlandı. Ürün, danışmacı satış yaklaşımını benimseyen, daha geniş bir iletişim listesine sahip olan, kaçırılan takipleri engellemesi gereken, ayrıntı odaklı olmaya çabalayan, birden fazla temas noktası gerektiren daha uzun bir anlaşma döngüsüne sahip olabilen ve tutarlı bir destek sağlayanlar için en uygunudur. Müşterilerin önünde kalmak için. Görev yönetimi, iletişim yönetimi, boru hattı yönetimi ve özel raporlama, Salesdash'in temel bileşenleridir. Alanları özelleştirmek, ekip üyelerinizi eklemek ve potansiyel müşterileri bir e-tablodan içe aktarmak için yapılan uygulamaların tümü birkaç dakika içinde yapılabilir. E-posta ve takvime yönelik Gmail ve Outlook entegrasyonlarıyla potansiyel müşterilerinizle ve potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin. Salesdash'ten kişilerinize e-posta gönderin, e-posta şablonları oluşturun, açılışları izleyin ve otomatik sıralar gönderin. Yardım öncesinde araştırma yapanlar için şirket web sitelerine, şirket LinkedIn sayfalarına ve kişisel LinkedIn sayfalarına kolayca erişin. Salesdash, günümüzün görevlerini ve gecikmiş görevleri önünüzde tutan görev yönetim sistemimiz ile kaçırılan takiplerin önüne geçer. Salesdash ayrıca takip ayarlamayı unuttuğunuz potansiyel müşteriler için görevler önerir ve sistem bunları, satış sürecinizde daha ileride olabilecek potansiyel müşteriler için göstergelere göre sıralar. Salesdash hakkındaki geri bildirimler, CRM'nin nakliye komisyoncularına yönelik olarak tasarlanmış diğer sağlayıcılarla karşılaştırıldığında daha ince, daha kullanıcı dostu bir CRM olduğu yönündedir.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp, satış raporlamasını, yönetimini, pazarlamayı yönetmek, müşteri ilişkilerini geliştirmek ve daha fazlasını gerçekleştirmek için bulut tabanlı satış CRM yazılımı çözümü sunar. İşletmeniz için en iyi ücretsiz CRM sistemini edinin.
Fireberry
fireberry.com
Fireberry kullanarak, kullanıcı dostu bir sistemle tüm iş ihtiyaçlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Müşterilerinizle doğrudan sistem üzerinden iletişim kurun ve ihtiyacınız olan iş bilgilerini özel yapım nesne ve alanlarla takip edin. Fireberry'nin günlük görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirebileceğiniz otomasyonlarla sizin için çalışmasına izin verin. AI Assistant'ın oluşturduğu alanları ve yanıtları kullanarak destek taleplerini kolayca kategorilere ayırın ve yanıtlayın. Kontrol panelleri ve raporlar, işinizi geliştirmek için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Google, Office 365 ve Facebook gibi yerleşik entegrasyonlar, çalışmalarınızı tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olur. Eğer sistemde mevcut olmayan bir ihtiyacınız varsa API'leri kullanarak üçüncü partileri kolaylıkla entegre edebilirsiniz.
ContactWise
contactwise.io
CRM - iletişim, seçmen veya müşteri ilişkileri yönetimi, eyalet ve yerel yönetimlerden satış organizasyonlarına ve yüksek öğrenim kurumlarına kadar çeşitli sektörlere ve dikeylere yayılan bir uygulamadır. ContactWise, şirketlerin satışlarını, müşteri memnuniyetini ve elde tutma oranlarını artırmalarına yardımcı olmak için gelişmiş veri odaklı yönlendirme motoruna sahip yenilikçi, bulut tabanlı bir iletişim merkezi platformudur.
Centrium CRM
centriumcrm.com
İşletmeniz için basit CRM yazılımı. Centrium sizin ve ekibinizin kişileri yönetmenize, anlaşmaları kapatmanıza ve yapılması gereken işleri takip etmenize yardımcı olacaktır.
BASCRM
bascrm.com
BASCRM, işletmelerin gelişmiş çeviklik ve iş performansı için süreç ve teknoloji konusunda yardımcı olmak amacıyla CRM yazılımı ve profesyonel hizmetler sunar.
Tall Emu CRM
tallemucrm.com
Tall Emu CRM, iş operasyonlarını kolaylaştırmak ve müşteri etkileşimlerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılım sistemidir. Tall Emu CRM, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış çok çeşitli özellikler ve avantajlar sunar. * İletişim Yönetimi: Tall Emu CRM, işletmelerin müşteriler, potansiyel müşteriler ve satıcılar dahil olmak üzere bağlantılarını tek bir merkezi platformda etkin bir şekilde yönetmesine olanak tanır. Kullanıcılar iletişim bilgilerine, iletişim geçmişine ve etkileşimlere kolayca erişebilir. * Satış Otomasyonu: CRM, potansiyel müşteri yönetimi, fırsat takibi ve satış tahmini gibi güçlü satış otomasyon araçları sunar. Bu, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, satış kanallarını takip etmesine ve büyüme fırsatlarını belirlemesine yardımcı olur. * Pazarlama Otomasyonu: Tall Emu CRM, işletmelerin e-posta pazarlaması, sosyal medya entegrasyonu ve liderlik yetiştirme dahil olmak üzere pazarlama kampanyalarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Kullanıcılar, müşterilerle etkileşim kurmak ve dönüşümleri artırmak için kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri oluşturabilir. * Müşteri Hizmetleri: Yerleşik müşteri hizmetleri özellikleri sayesinde işletmeler müşteri sorgularını, destek taleplerini ve hizmet taleplerini verimli bir şekilde yönetebilir. CRM, sorunları çözmek ve olağanüstü müşteri desteği sunmak için birleşik bir platform sağlar. Faydalar: * Geliştirilmiş Verimlilik: Tall Emu CRM, iş süreçlerini kolaylaştırır, tekrarlanan görevleri otomatikleştirir ve manuel veri girişini ortadan kaldırarak verimliliğin ve üretkenliğin artmasına neden olur. MYOB ve Xero muhasebe yazılımıyla kusursuz entegrasyon, çift girişin olmaması ve hata olasılığının azalması anlamına gelir. * Gelişmiş Müşteri İlişkileri: İşletmeler, müşteri verilerini ve etkileşimlerini merkezileştirerek kişiselleştirilmiş deneyimler sunabilir, daha güçlü ilişkiler kurabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir. * Artan Satış Geliri: CRM'nin satış otomasyonu yetenekleri, satış ekiplerinin potansiyel müşterilere öncelik vermesine, anlaşmaları daha hızlı kapatmasına ve gelir fırsatlarını en üst düzeye çıkararak satış performansının artmasına yardımcı olur. * Etkili Pazarlama Kampanyaları: Tall Emu CRM, işletmelere hedefli pazarlama kampanyaları oluşturma, kampanya performansını izleme ve yatırım getirisini ölçme yetkisi vererek daha etkili pazarlama stratejileri ve daha yüksek dönüşüm oranları sağlar.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım Web sitenizin ziyaretçileri var ancak bunları müşteriye dönüştüremiyor musunuz? Hadi bunu değiştirelim! Serviceform, dünya çapındaki işletmelerin web sitesi ziyaretçilerini gelire dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu, potansiyel müşteri oluşturma araçlarını, web sitesi ziyaretçilerinin davranışlarını belirlemek için analitikleri ve web sitesi dönüşümü ve müşteri yönetimi için tek bir çözüm sağlamak üzere bir CRM'yi birleştirerek yapılır. Vizyonumuz, çevrimiçi potansiyel müşteri yaratma ve iletişimin sınırlarını zorlamaya odaklanmış, dünya çapında lider bir şirket olmaktır. İşletmenizin Satış, Destek ve Pazarlama için ihtiyaç duyduğu tek yazılım olmak istiyoruz. Serviceform Finlandiya merkezli bir SaaS şirketidir. Mümkün olan en iyi potansiyel müşteri yaratma araçlarını ve analiz araçlarını geliştirmeye kararlıyız. İşletme sahiplerinin bilinçli kararlar almasına ve işletmelerini öngörülebilir şekilde büyütmesine olanak sağlamak istiyoruz. Teknolojimiz hakkında, şirketlerin satış, pazarlama ve müşteri destek süreçlerini basitleştirmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir yazılım platformu sağlıyoruz. • İhtiyacınız olan tek 6 web sitesi dönüştürme aracı: Chatbot, Canlı sohbet, Dinamik form, Konuşma açılış sayfası, Etkileşim sohbet robotu, Açılır pencere ve Kayan çubuk. • Yönetim araçları: Flex xRM, Ourly Toplantı planlayıcısı, Web sitesi analitiği ve Çerez banner'ı. • İletişim araçları: Sosyal gelen kutusu, E-posta ve SMS kampanya oluşturucu.
SmartSearch
smartsearch.com
SmartSearch'ün misyonu, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı işe alım için Başvuru Sahibi Takibi (ATS), Tedarikçi Yönetimi (VMS), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve e-İmza gibi yenilikçi yazılım çözümleri aracılığıyla insan merkezli bir çalışma geleceği tasarlamaktır. Yetenek edinme çabalarınıza güçlü aday kaynak bulma ve işbirliği araçlarını getiren eksiksiz, çevik bir yazılım çözümüdür. SmartSearch, mevcut teknolojinizle ve benzersiz iş süreçlerinizle bütünleşerek evrak işlerini azaltır, tekrarlanan çabaları ortadan kaldırır, işe alım sürecini kolaylaştırır, işleri doldurma süresini kısaltır ve işe alma maliyetlerini düşürür.
CrmOne
crmone.com
Merkezi bir CRM sisteminin olmaması, veri organizasyonunun bozulmasına, etkisiz iletişime, kaçırılan satış fırsatlarına ve sınırlı müşteri içgörülerine neden olabilir. Birçok küçük ve orta ölçekli şirket, farklı temel özelliklere veya birden fazla aboneliğe yüksek bedeller ödemeden müşteri ilişkilerini yönetmekte zorluk çekiyor. Ancak bu şekilde olmak zorunda değildir. CrmOne ile işletmeler, bütçelerini zorlamadan satış ve pazarlama için ihtiyaç duyabilecekleri hiçbir özellikten ödün vermeden müşteri ilişkilerini tek bir yerden yönetebilecekleri kusursuz bir çözümle kendilerini güçlendirebilirler. CrmOne, müşteri adayı yönetimi ve satış hattı takibinden müşteri desteği ve analitiğine kadar çeşitli sektörlerdeki işletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü bir araç seti sunar. CrmOne, dünya çapında 4000'den fazla yeni girişime, büyüyen işletmeye ve işletmeye güç veren, mükemmellik ve yeniliğe olan bağlılığını gösteren zengin bir geçmişe sahiptir.
Barantum
barantum.com
Barantum, kişisel asistan olarak satış görevlilerine günlük yaşamlarında yardımcı olmak için tasarlanmış, saha satış ekiplerine yönelik önde gelen Bulut CRM Endonezya'sıdır. Bunu, satış ekibiniz için, hareket halindeyken satışı daha verimli hale getirmek üzere tasarlanmış bir Siri olarak düşünün.
Cratio CRM
cratiocrm.com
Cratio CRM Yazılımı, kuruluşların tüm satış sürecini tek bir platformdan verimli bir şekilde yönetmesini sağlayan bir bulut ve mobil CRM yazılımıdır. Cratio CRM'nin kullanımı basit, uygun fiyatlı ve özelleştirilebilir. Yazılım, eksiksiz satış otomasyonu için gerekli tüm özelliklere sahiptir. Ürün Özellikleri: ** Potansiyel Müşteri Yönetim Sistemi -> Potansiyel Müşteriyi Otomatik Olarak Yakala -> Potansiyel Müşterileri Satış Ekibine Dağıtın -> Müşterilere Kişiselleştirilmiş E-posta ve SMS Gönderin -> Sıcak/Kazanan Potansiyel Müşterileri Belirleyin ve Odaklanın -> Müşteri Ekranını İşletmenize Uygun Şekilde Özelleştirin -> Zaman Çizelgesi ve Kullanıcı Faaliyetleriyle Potansiyel Müşteri Durumunu İzleyin ** Satış Faaliyetleri Yönetimi -> Planlama, Atama, İncelemeyi Takip Etme - Aramalar, Görevler ve Ziyaretler -> Satış Ekibine Zamanında E-posta/SMS Hatırlatıcıları Gönderin -> Tek Tıklamayla Müşterilere E-posta/SMS Gönderin -> Günlük Etkinlik ve Satış Raporlarını E-postayla Alın -> Kaçırılan, Süresi Gecikmiş veya İlerletilen Faaliyetleri Gözden Geçirin -> Günlük, Haftalık, Aylık Ekip Verimlilik Raporlarını Takip Edin ** Mobil CRM Yazılımı -> Mobilde Günlük Aktivite Planı -> Tek Tıklamayla Ziyaret Güncellemeleri -> Müşterileri doğrudan Uygulamadan arayın, E-postayla gönderin -> Haritalarla Müşteri Adresi -> GPS Konumuna Dayalı Etkinlik Güncellemeleri -> Mobil CRM Android ve IOS'ta Çalışır ** Müşteri İletişimi -> Otomatik SMS ve E-posta Uyarıları -> Şablonlarla Toplu E-posta ve SMS -> Bulut Telefon Entegrasyonu -> Hizmeti Aramak İçin Tıklayın -> Ses formatında Arama Kayıtları -> Entegre E-posta, SMS ve Ses Cratio CRM'yi Seçmek İçin 5 Neden: * Ekonomik. CRM maliyetinden en az %50 tasarruf edin. * Gerekli tüm CRM Özellikleriyle kullanımı basit * Güvenli, Ölçeklenebilir ve Birinci Sınıf Bulut Çözümü * En İyi Destek ve özel Müşteri Başarı Ekibi * İşletmenize uyacak şekilde tamamen özelleştirilebilir Şirket Hakkında: Cratio Software, Chennai, Hindistan merkezli bir yazılım ürünü Geliştirme Şirketidir. Şirket, alana özel Mobil Satış CRM Yazılımını daha az zaman ve maliyetle sağlama konusunda uzmanlaşmıştır. Kurucu ekip, yazılım geliştirme ve ürünler konusunda 15 yılı aşkın tecrübeye sahip kişilerden oluşmaktadır.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC, son derece rekabetçi fiyatlandırmayla eksiksiz bir CRM platformu sunar; pazarlama otomasyonu, satış gücü otomasyonu, hizmet yönetimi, genişletilebilir platform ve endüstri CRM çözümleri ve daha fazlasını kapsayan iş uygulamaları içerir. CloudCC, sizin için yapabileceğimiz bir CRM çözümü bulabilmeniz için SaaS ve PaaS sağlar.