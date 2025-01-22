Bilgisayar Destekli Çeviri Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Lokalise

lokalise.com

Lokalise, dünya çapında binlerce şirketin güvendiği, temiz ve anlaşılır UI/UX ve yeterli fiyatlandırmaya sahip, en hızlı büyüyen yapay zeka destekli çeviri yönetim sistemidir. Gerçek bir çoklu platform yazılımı olan Lokalise, çevik ekiplerin tüm dijital varlıklarını tek bir yerden tercüme etmelerine olanak tanır: web ve mobil uygulamalar, oyunlar, diğer yazılımlar, pazarlama ve diğer belgeler vb. Lokalise, KPI'lar daha kısa pazara sürüm süresi ve maliyetlerin azaltılmasının yanı sıra tekrarlanan görevlerin otomasyonu yoluyla yorgunluk ve hayal kırıklığının ortadan kaldırılmasını içerdiğinde en iyi şekilde çalışır. Lokalise ile şunları yapabilirsiniz: ✓ İçeriğinizi yapay zekanın parlaklığıyla yükseltin. Bağlama duyarlı, kusursuz çevirileri saniyeler içinde alın. Çeviri yapın, kısaltın, yeniden ifade edin, SEO için optimize edin ve daha fazlasını yapın. ✓ Yerelleştirme dosyalarınızı çevirin (.xml, .strings, .json, .xliff, vb.). ✓ Dahili ekibinizle, serbest çalışanlarınızla, topluluğunuzla, ortak ajanslarınızla veya daha büyük LSP'lerle çeviri yapın. ✓ Makine çevirisi motorlarından (Google, DeepL) anında sonuç alın ✓ Görevler ve özel çeviri durumlarıyla gelişmiş yerelleştirme iş akışları oluşturun ✓ Tüm yazılım yerelleştirme projelerinizi tek bir platformda iş birliği yapın ve yönetin. ✓ Çeviriyi geliştirme ve dağıtım süreçlerine entegre edin. ✓ Önceden tanımlanmış özel kuralları, API'yi kullanarak otomatik iş akışları ayarlayın ve web kancalarını kullanın veya diğer hizmetlerle (GitHub, Slack, JIRA, Sketch vb.) entegre edin. ✓ Otomatik metin tanıma ve projelerinizdeki metin dizeleriyle eşleştirme için ekran görüntüleri ekleyin. ✓ Eskiz Çalışma Yüzeylerini Lokalise'e yükleyin veya Figma veya Adobe XD ile Lokalise arasında ekran görüntüleri alışverişi yapın ve çevirmenlerin geliştirme başlamadan önce çalışmaya başlamasına izin verin. ✓ Çevirilerin web veya mobil uygulamanızda gerçek zamanlı olarak nasıl görüneceğini önizleyin (iOS SDK Canlı Düzenleme Modülü). ✓ Çeviri içeriğinizi merkezileştirin ve çalışma alanınızı, içeriği çeşitli yerlerden (GitHub, GitLab, Bitbucket, WordPress, Contentful, Intercom Makaleleri ve daha fazlası) alabilen ürün ve pazarlama ekipleriyle paylaşın. Lokalise'nin ana kitlesi geliştiriciler, proje/ürün/yerelleştirme yöneticileri, pazarlamacılar, müşteri hizmetleri, tasarımcılar ve çevirmenlerden oluşur: * Geliştiriciler - Lokalise, geliştiriciler tarafından geliştiriciler için oluşturuldu. Sonuç olarak, teknoloji meraklısı ekipler API'mizin, CLI'mızın, belgelerimizin ve diğer araçlarımızın oldukça kapsamlı ve sezgisel olduğunu görebilir. * Yöneticiler - yerelleştirme sürecinizi yönetin ve sürekli hale getirin. Çevirmenlere görevler atayın, tüm ortak çalışanlar için ekran görüntüleri veya yorumlar ekleyerek bağlamsal bilgiler sağlayın. Aynı zamanda ilerlemelerini tek bir kontrol panelinden takip edin. * Pazarlamacılar - yerelleştirme sürecinizi basitleştirin ve hızlandırın. Kişiselleştirilmiş, etkili kampanyalar oluşturun ve GTM planınızı hemen başlatın. * Müşteri hizmetleri - gerçek zamanlı sohbet çevirisi ve çok dilli bilgi bankası makaleleri ile müşterilerinizi kendi ana dillerinde destekleyin. Yardım masanızın küreselleşmesini sağlayın. * Çevirmenler - en yenilikçi çeviri platformuyla çalışmanızı hızlandırın ve becerilerinizi geliştirin. Çok sayıda CAT özelliğinden yararlanın: çeviri bellekleri, bağlam içi düzenleyiciler, sözlükler, çeviri öncesi işlevler ve daha fazlası. * Tasarımcılar - Sketch, Figma ve Adobe XD entegrasyonlarını kullanarak tasarımları farklı dillerde doldurabilir ve inceleyebilirler. Çevrilmiş içeriğin uyumuyla ilgili tasarım hatalarının sürecin erken safhalarında tespit edilmesi ve düzeltilmesi, tasarımcıları birçok baş ağrısından kurtarır ve ürünün piyasaya sürülme süresini önemli ölçüde kısaltır.