Alternatifler - T.LY
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com, hantal bağlantılarınızı daha yönetilebilir ve kullanışlı URL'lere kısaltan orijinal URL kısaltıcıdır.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe, paylaştığınız her bağlantıda yeniden hedefleme pikselleri içeren bir URL kısaltıcıdır. Güçlü markalı bağlantılar oluşturun ve %34'e kadar daha fazla tıklama alın.
UTM.io
web.utm.io
UTM.io, UTM'lerinizi ekibinizle oluşturmanın, paylaşmanın ve senkronize etmenin en iyi yoludur. Dağınık e-tablolar kullanmayı bırakın ve analizlerinizde iyi kampanya verileri elde edin.
Dub
dub.co
Açık Kaynak Bitly Alternatifi. Dub, yerleşik analizler ve ücretsiz özel alan adları içeren açık kaynaklı bir bağlantı kısaltıcıdır.
cutt.ly
cutt.ly
Kısa bağlantılarınız üzerinde tam kontrol elde edin Tam URL Kısaltıcı platformu, Bağlantı Yönetimi, Bağlantı Analizi, Derin bağlantılar, QR Kod Oluşturucu ve Bio'daki Bağlantı. Bağlantılarınızı zahmetsizce kısaltın, markalayın, yönetin, takip edin ve paylaşın.
GoLinks
golinks.io
Ekipler tarafından paylaşılan sezgisel, güvenli go bağlantıları. GoLinks®, go/links adı verilen unutulmaz kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olarak üretkenliği artırır.
Upslash
upslash.io
Git bağlantıları adı verilen, hatırlanması kolay kısa bağlantılarla ekiplerin bilgileri hızlı bir şekilde bulmasına ve paylaşmasına yardımcı olun.
RetargetKit
retargetkit.com
Tıklamalarınızı ve dönüşüm oranlarınızı takip edin, potansiyel müşterilerinizi toplayın, hepsi bir arada platformda birkaç tıklamayla bağlı kuruluş ürünleriniz için web sayfaları oluşturun.
Tapz
tapz.in
Convert your site visitors into customers by engaging through Tapz and grow audience using Promotion tools, Social share widget and Social chat platform.
lc.cx
lc.cx
Lc cx is a simple and powerful link creation and management marketing platform that allows you to create, publish and share short links to your communities using your brand name or our URL shortener. One tool for all your needs: Customized domains, Path customization, Analytics reports, Mobile targ...
Cutmy
cutmy.link
Boost your campaigns by creating dynamic Links, QR codes and Bio Pages and get instant analytics. Features that you'll ever need: * Custom Landing Page * CTA Overlays * Event Tracking * Smart Targeting * Track Everything * Team Management * Branded Domain Names * Campaigns & Channels * Developer A...
Socxly
socxo.com
A first of its kind, a suite of organic social media marketing tools to help you generate more reach, present your content better on media, track and measure your shares. It is your one-stop tool kit to convert the links you share to Smart Links. Of course, you can shorten your links using Socxly. ...
Delivr
delivr.com
Since 2008, the trusted, privacy-first dynamic QR Code Generator for connected packaging, smart labels, print & broadcast media, and DOOH advertising. Dynamic QR Codes with superpowers and almost limitless possibilities. Everything you need to create, manage, and track dynamic QR codes and links in ...
LinkMngr
linkmngr.com
LinkMngr is the complete link management solution for getting your links out there! It makes sharing quick and simple. This means more traffic to your brand, bringing you tons of new customers. LinkMngr is more than just a link shortening tool. Take a look at features and make sure your links are s...
Shylnk
shylnk.com
URL Shortener with premium features at free of cost. It also has a chrome extension.
Lnnkin
lnnkin.com
Lnnkin is a freemium URL shortening tool which provides businesses with unique & branded short links along with analytics for the shortened links. Lnnkin's main goal is to change how the web interacts with website links by providing safe short links which can be shared easily and monitored through s...
Shorten.REST
shorten.rest
A URL Shortener RESTful API * Get up and running in minutes, no sales calls or presentations * Free SSL certificate for all of your domains * Create unlimited branded short URLs * Track unlimited clicks for every URL * Enterprise grade load balancing, throttling and tracking * Integrate with 5,000+ ...
JotURL
joturl.com
10 PRODUCTS IN ONE A powerful and effective marketing tool Designed to boost your inbound marketing results and conversions, with the best user experience: Vanity Url / Remarketing / Conversion / Call To Action / Deep Link / Easy Deep Link / InstaURL / WhatsURL / Timer / Monitor / Rotator / Balance...
Terminus.app
terminusapp.com
Build, manage, collaborate and share your tracking URLs. All your tags and URLs in one place. * Consistently enforce your UTM (or CID) tagging rules Make your Google Analytics, Adobe and other reports more accurate and insightful: Enforce lowercase, Limit length of UTM parameters, Prohibit certain ...
Jelly URL
jellyurl.com
Jelly URL is a next-generation link shortener with the ability to schedule changes to your link destinations. With Jelly URL, you can create custom links, add custom domains, generate QR codes, enable UTM tracking, schedule changes to your links, and more! Jelly URL is an all-in-one tool to create a...
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny Helps You Create, Track & Analyze Every Interaction With Your Branded Short Links. Tiny Features: * Link Shortening * Branded Domain * Custom Short Link * Real-Time Analytics * Link Variation * Geographic Linking * Retargeting Pixel * Deep Data Conversion * Secured Data Vault * Change Link * 4...
Bitly.Pk
bitly.pk
Best URL Shortener service. Create free unlimited short links for your business. You can create and share branded links with custom domains at bitly.pk
Replug
replug.io
Akılda kalıcı harekete geçirici mesajlar, yeniden hedefleme pikselleri, markalı bağlantılar ve güçlü analizlerle bağlantılarınızı kısaltın, izleyin ve optimize edin.
T2M URL Shortener
t2mio.com
T2M URL kısaltıcı, hepsi bir arada bağlantı yönetimi platformudur. Markalı alan adı ve API ile en iyi özel URL kısaltıcı. QR kodları, gelişmiş analizler ve raporlar içeren kişiselleştirilmiş özel kısa bağlantılar. Ajanslar için özel bulut sunucusu seçeneği.
Linkjoy
linkjoy.io
Linkin Bio, URL Yeniden Hedefleme ve Seçilmiş Sayfalar ile Linkjoy size yardımcı olur Marka Bilinirliğini Artırın, Daha Fazla Potansiyel Müşteri Oluşturun ve Tek Seferlik Yeniden Hedefleyin Ziyaretçi.