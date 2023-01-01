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Alternatifler - Synup

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

High growth brands can get more out of every customer with Friendbuy. With a best-in-class referral and loyalty program, brands can achieve at least 5-10% of sales through referrals, with a 4x higher lifetime value. Friendbuy works with DTC brands like Casper, AWAY, and Dollar Shave Club as well as ...

Mention Me

Mention Me

mention-me.com

More consumers trust their friend’s recommendation of a brand than any other advertising. That’s why Mention Me is centred on the belief that every brand should think advocacy-first. By focusing on customer love, you’ll build a fast-growing base of brand fans who spend more, return often and bring t...

Referral Factory

Referral Factory

referral-factory.com

Plug-and-play software to build and track your own referral program or affiliate program. Voted #1 by marketers across the globe. The only referral software officially certified by HubSpot. 👉 Build your program in days not weeks, using our drag-and-drop campaign builder. We offer advanced white lab...

UserEvidence

UserEvidence

userevidence.com

UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...

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