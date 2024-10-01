Alternatifler - Swello
Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
X Pro
pro.x.com
X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016'da kulla...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...
Buffer
buffer.com
Buffer, küçük işletmeler için en sezgisel ve uygun fiyatlı sosyal medya yönetim aracıdır. Buffer ile sosyal medya içeriğini planlamak, planlamak ve yayınlamak her zamankinden daha kolay. Hepsinden iyisi, birden fazla sosyal medya platformunda ayrıntılı sosyal medya analizlerini görebilirsiniz. Sosya...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Hootsuite
hootsuite.com
Pek çok marka sosyal açıdan berbat. Sizinkinin buna ihtiyacı yok. Doğru araçlarla başlar. Binlerce marka, harika sosyal kampanyalar başlatmak, 5 yıldızlı sosyal ticaret deneyimleri sunmak ve tüm müşteri görüşmelerini tek bir yerden yönetmek için Hootsuite platformuna ve çözümlerine güveniyor. Anca...
Metricool
metricool.com
Metricool, sosyal ağlarınızı gerçek bir profesyonel gibi analiz etmenize, planlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan bir platformdur. Sosyal ağlarınızı aya taşımak için tasarlanmış araç. Gönderilerinizi planlayın, önemli verileri analiz edin ve kazanan bir strateji oluşturun. PC'den veya mobil cihaz...
SEMrush
semrush.com
Semrush, işletmelerin dünya çapında arama motoru optimizasyonu, tıklama başına ödeme, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırma kampanyaları yürütmesine ve çevrimiçi pazarlamadan ölçülebilir sonuçlar elde etmesine olanak tanıyan lider bir çevrimiçi görünürlük yönetimi SaaS platformudur. Semrush, ş...
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmeler ve ajanslar için eksiksiz bir sosyal medya yönetim platformudur. Gönderileri planlamanıza, bahsi geçenleri izlemenize, özel kontrol panelleri oluşturmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Zoho Social, 40 Milyondan fazla kullanıcının güvendiği 40'tan fazla üründen oluşan ...
Later
later.com
Later, işletme sahiplerinin, yaratıcıların, ajansların ve sosyal medya ekiplerinin markalarını ve işletmelerini çevrimiçi olarak büyütmelerine yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama ve ticaret platformudur. Later, tüm sosyal medya stratejinizi tek bir yerden yönetmenizi kolaylaştırarak zamandan t...
Simplified
simplified.com
Basitleştirilmiş, modern pazarlama ekiplerine yönelik bir tasarım ve işbirliği platformudur. Artık varlıkları yükledikten sonra manuel olarak düzenlemeye gerek kalmadan tüm kanallarda hızlı ve markaya uygun içerik oluşturmak mümkün; Basitleştirilmiş sizin için her şeyi yapar! Bu şekilde, pazarlamacı...
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social, hepsi bir arada modern bir sosyal medya platformudur. Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olmak için ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları. Özellikler arasında yayınlama ve planlama, raporlar ve analizler, sosyal gelen kutusu ve dinleme, inceleme yönetimi ve çok daha fazlası ...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Planable
planable.io
Planable, pazarlama ekibi çalışmasını kolaylaştıran içerik işbirliği platformudur. Sosyal medya, bloglar, haber bültenleri, basın bültenleri için tüm harika pazarlama içeriğinizi oluşturabileceğiniz, planlayabileceğiniz, inceleyebileceğiniz ve onaylayabileceğiniz noktadır; adını siz koyun! Ekibinizi...
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social, sosyal medya yönetimi ve analiz yazılımında küresel bir liderdir. Sprout'un sezgisel platformu, güçlü sosyal verileri 30.000'den fazla markanın kullanımına sunuyor, böylece markalar daha akıllı, daha hızlı iş etkisi yaratabiliyor. Eksiksiz bir sosyal medya yönetimi çözümleri paketiy...
Qualtrics
qualtrics.com
13.000'den fazla marka ve Fortune 500'ün %75'i tarafından kullanılan Qualtrics CoreXM, deneyim yönetimi için en güvenilir, akıllı ve ölçeklenebilir hepsi bir arada platformdur. Qualtrics CoreXM, anket araştırmalarını oluşturmak, başlatmak ve analiz etmek için temel araştırma aracıdır. CoreXM ile, to...
Loomly
loomly.com
Loomly, sosyal medya kanallarınızda gönderileri oluşturmanıza ve planlamanıza, analizleri izlemenize ve birleşik bir sosyal gelen kutusunu yönetmenize yardımcı olan, kullanımı kolay bir sosyal medya yönetim platformudur. * Marka varlıklarınızı Kütüphane'de yönetin. * Hikaye anlatımınızı Post Ideas i...
Publer
publer.io
Publer, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google İşletme Profilleri, YouTube, WordPress, Telegram ve Mastodon'daki gönderilerinizi aynı noktadan işbirliği yapmanıza, planlamanıza ve analiz etmenize olanak tanıyan bir sosyal medya yönetim platformudur.
ContentStudio
contentstudio.io
İşletmeler, ajanslar ve pazarlamacılar için en büyük güç merkezi olan ContentStudio ile sosyal medya ve içerik stratejinizi yenileyin. İçerik oluşturma sürecinizi kolaylaştırın ve çevrimiçi varlığınızı güçlendirin. ContentStudio yalnızca başka bir araç değildir; tüm sosyal ve blog platformlarında iç...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot, sosyal medya pazarlama faaliyetlerinizi planlamanıza ve analiz etmenize ve böylece sosyal medya verimliliğinizi ve erişiminizi artırmanıza yardımcı olan bir sosyal medya pazarlama otomasyon aracıdır. 1) SocialPilot ile Facebook, Twitter, Instagram, Google My Business, LinkedIn, Pinteres...
Heropost
heropost.io
Heropost'un amacı, kullanıcılarımızı sosyal medyada güçlendiren araç ve ölçümlerle marka verimliliklerini üretken ve akıllı bir şekilde artırmalarına yardımcı olmaktır. Instagram'ın büyümesinin dört katına çıktığı ve alaka düzeyinin pekiştirildiği 2016 yılının ortasında kuruldu. Heropost, yalnızca d...
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi, pazarlamacıların tüm pazarlama faaliyetlerini tek bir yerde görmelerine yardımcı olur. Pazarlamanızı nihayet tek bir takvimde görmek, planlamak ve paylaşmak sizin gizli silahınızdır. CoSchedule'ün Pazarlama Takvimi size şu araçları sağlar: Her pazarlama projesini tek...
UNUM
unum.la
Günümüzün yaratıcılarına yönelik araçlar
SocialBee
socialbee.com
SocialBee, kullanıcılarına tek bir yerden birden fazla sosyal ağda içerik paylaşma olanağı sağlayan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Böyle bir aracı kullanarak bir paylaşım planı belirleyebilir, içeriğin planlandığı gibi paylaşılmasını sağlayabilir ve ardından hesaplarınızın performansını analiz...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye, yerel markalar ve çok lokasyonlu işletmeler için en yüksek puan alan itibar yönetimi ve dijital müşteri deneyimi platformudur. 100.000'den fazla işletme, müşterilerle sorunsuz bir şekilde iletişim kurmak, sadakati artırmak ve yerel pazarlarında üstünlük sağlamak için Birdeye'nin yapay zeka ...
Hypefury
hypefury.com
Twitter hedef kitlenizi büyütmek ve para kazanmak için kişisel asistanınız. Twitter OG'lerinin kullandığı en iyi teknikleri seçtik ve bunları bir uygulamaya dönüştürdük: - Sorunsuz bir şekilde yeni içerik oluşturun - Hedef kitlenizi büyütün - E-posta listenizi büyütün - Daha fazla ürün sat
Postly
postly.ai
Postly, içerik oluşturma, yaratıcı tasarım, gönderileri planlama ve dönüşümlere yol açan birçok sosyal sohbeti yönlendirme konusunda size yardımcı olan hepsi bir arada sosyal medya yönetim aracıdır. Postly, AI Writer, AI Art, Image Editor, Video Editor, Link Shortener ve Toplu Yükleyici gibi pazarla...
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz. Instagram, Pinterest ve Facebook için içerik oluşturma, planlama ve yayınlamayla zamandan tasarruf edin. Resmi Facebook, Instagram ve P...
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse, yatırım getirisi odaklı pazarlama ekiplerinin sosyal medya merkezidir. Sosyal medya, marka bilinirliğini artırmak, potansiyel müşteriler yaratmak ve satışları artırmak için en güçlü kaldıraçtır. Agorapulse'un patent bekleyen Sosyal Medya Yatırım Getirisi kontrol paneli ve güçlü sosyal me...