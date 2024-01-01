Alternatifler - SweepWidget
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Gleam
gleam.io
Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.
ShortStack
shortstack.com
Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...
VYPER
vyper.ai
VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...
Woorise
woorise.com
Woorise, viral hediyeler ve yarışmalar, açılış sayfaları ve anketler ve testler gibi ilgi çekici formlar oluşturmanın en kolay yoludur. Woorise, küçük işletmelerin bir hedef kitleyle bağlantı kurmasına, potansiyel müşteriler toplamasına ve satışları tamamlamasına yardımcı olur.
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep, çekilişler, yarışmalar ve hediyeler oluşturmaya yönelik araçlar içeren viral bir pazarlama platformudur.