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Alternatifler - SweepWidget

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.

Gleam

Gleam

gleam.io

Gleam bir büyüme pazarlama platformudur. İşinizi büyütecek harika kampanyalar yürütmenize olanak sağlıyoruz.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...

VYPER

VYPER

vyper.ai

VYPER is a marketing tool that makes it easy to run viral campaigns. Set up Referral Campaigns, Reward/Loyalty Programs, Giveaways, Leaderboards, and more. It leverages gamification and incentivization to stimulate engagement and share-ability to help grow your business faster and more efficiently! ...

Giveaway.com

Giveaway.com

giveaway.com

Giveaway.com is a campaign marketing platform, it revolutionizes the marketing landscape by offering a one-stop solution for all marketing needs. Run campaigns to market your business forward. Your one-stop giveaway solution for contests, quizzes, competitions, and more. Provably fairness, flexib...

Upland Second Street

Upland Second Street

lab.secondstreet.com

Second Street is an audience engagement software platform that is used by over 4,000 media companies and marketers. Second Street's partners use the platform to run contests and interactive content – such as personality quizzes, sweepstakes, photo contests, and more – on their website to generate ...

Qualifio

Qualifio

qualifio.com

Qualifio, büyük markaların ve medyanın 50'den fazla şablonlu etkileşimli format (sınavlar, yarışmalar, anketler, testler, animasyonlu oyunlar vb.) aracılığıyla dijital kanallarda hedef kitlelerle etkileşime geçmesini sağlar. Platform, GDPR'ye sıkı sıkıya bağlı kalarak, müşterinin daha geniş veri zen...

Woorise

Woorise

woorise.com

Woorise, viral hediyeler ve yarışmalar, açılış sayfaları ve anketler ve testler gibi ilgi çekici formlar oluşturmanın en kolay yoludur. Woorise, küçük işletmelerin bir hedef kitleyle bağlantı kurmasına, potansiyel müşteriler toplamasına ve satışları tamamlamasına yardımcı olur.

ViralSweep

ViralSweep

viralsweep.com

ViralSweep, çekilişler, yarışmalar ve hediyeler oluşturmaya yönelik araçlar içeren viral bir pazarlama platformudur.

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