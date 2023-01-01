Alternatifler - Supermetrics

Tactycs

tactycs.io

Bir adım önde olmanıza yardımcı olacak bir sanal pazarlama direktörü yazılımı. Tactycs'e ekibiniz, organizasyonunuz, hedefiniz ve kaynaklarınız hakkında bazı temel bilgiler verin ve tam bir pazarlama planı ve sürekli pazarlama takvimi alın. Tam olarak hangi platformları kullanmanız gerektiği ve bunl...