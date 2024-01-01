Alternatifler - SuperAnnotate

Microsoft Fabric

microsoft.com

Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.