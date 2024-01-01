Alternatifler - SuperAnnotate
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
FaceCheck.ID
facecheck.id
FaceCheck.ID yüz tanıma arama motoruyla çevrimiçi herkesi bulun. İnsanları fotoğrafa göre arayın ve iddia ettikleri kişiyle konuştuğunuzu doğrulayın.
Appen
appen.com
Appen ile Üretken Yapay Zekanın kilidini açın. Sektör lideri ürünlerimiz, uzmanlık derinliğimiz ve AI Eğitim Uzmanlarından oluşan eşsiz küresel ekibimizle olağanüstü müşteri deneyimlerine güç katın. En yenilikçi şirketlerin birinci sınıf yapay zeka girişimlerini yürütmesine olanak tanıyan güvenilir...
Databricks
databricks.com
Databricks, Apache Spark'ın orijinal yaratıcıları tarafından kurulmuş bir şirkettir. Databricks, Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'ndeki AMPLab projesinden doğdu ve Scala'nın üzerine inşa edilmiş açık kaynaklı bir dağıtılmış bilgi işlem çerçevesi olan Apache Spark'ın yapımında yer aldı. Databri...
Microsoft Fabric
microsoft.com
Verilerinizi yapay zeka çağına taşıyın. Her veri kaynağını ve analiz hizmetini yapay zeka destekli tek bir platformda birbirine bağlayarak herkesin verilere ve içgörülere erişme, bunları yönetme ve bunlar üzerinde işlem yapma biçimini yeniden şekillendirin.
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
Derin Rüya Jeneratörü. Evrişimli bir sinir ağının, bir görüntüyü aşırı işleyerek ve özellikleri geliştirerek neler üretebileceğini keşfedin.
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
Alibaba Cloud, entegre bir güvenilir ve emniyetli bulut bilişim araçları ve ürünleri seti sunarak, işinizi güçlendirmek için birden fazla bölgede bulut altyapısı ve veri merkezleri oluşturmanıza yardımcı olur.küresel endüstri. Bedavaya deneyin.
Roboflow
roboflow.com
Yalnızca birkaç düzine örnek görüntüyle, çalışan, son teknoloji ürünü bir bilgisayarlı görme modelini 24 saatten daha kısa bir sürede eğitebilirsiniz.
Scale AI
scale.com
Birinci sınıf şirketlerin güvendiği Scale, sürücüsüz arabalar, haritalama, AR/VR, robot bilimi ve daha fazlası gibi yapay zeka uygulamaları için yüksek kaliteli eğitim verileri sağlar.
Surge AI
surgehq.ai
Yapay zekayı İnsan Dilinin Zenginliği konusunda eğitin. Surge AI'nin küresel veri etiketleme iş gücünü ve platformunu kullanarak güçlü NLP veri kümeleri oluşturun.
Labelbox
labelbox.com
Yapay zeka için veri motoru. Daha iyi yapay zeka ürünlerini oldukça hızlı bir şekilde oluşturmak için veri iyileştirme, yapay zeka destekli etiketleme, model eğitimi ve teşhis ve etiketleme hizmetlerinin tümü tek bir platformda.
Landing AI
landing.ai
Bilgisayarla Görme Artık Çok Kolaylaştı. Bilgisayarlı görüş sisteminizi dakikalar içinde oluşturun ve dağıtın. Karmaşık programlamaya veya yapay zeka deneyimine gerek yok.
neptune.ai
neptune.ai
Tüm ML modeli meta verilerinizi tek bir yerde günlüğe kaydedin, düzenleyin, karşılaştırın, kaydedin ve paylaşın. - Modelleme ekibiniz büyüdükçe otomatikleştirin ve standartlaştırın - Modeller ve sonuçlar üzerinde ekibinizle ve kuruluş genelinde işbirliği yapın - Barındırılanı kullanın, şirket içind...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Muse.ai
muse.ai
Videonun gücü sizin için, ekipler, yaratıcılar, konferanslar ve pazarlama kursları için kolaylaştırıldı. Web'in geleceği için hepsi bir arada video platformu.
Supervisely
supervisely.com
Yapay zeka için birinci sınıf ekosistemle görüntülere, videolara, LiDAR ve DICOM veri kümelerine açıklama ekleyin, sinir ağlarını işbirliği yapın ve eğitin
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Humanloop
humanloop.com
Aktif öğrenmeyle desteklenen tek bir birleşik platformda NLP Ek Açıklama, eğitim ve izleme için hepsi bir arada platform. Önemli ölçüde daha basit, 10 kat daha hızlı.
Sama AI
sama.com
Sektör lideri veri kalitesiyle modelinizin potansiyelini ortaya çıkarın. Sama'nın döngüdeki insan doğrulama özelliğine sahip entegre ML destekli veri açıklama platformu, daha hızlı doğruluğa ulaşma ve daha hızlı pazara sunma süresi için yapay zeka geliştirmeyi kolaylaştırır.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI, ABD merkezli bir Yüz Tanıma yazılımı araştırma grubudur. FaceMRI, Mac ve PC için en gelişmiş Yüz Tanıma Arama Motorudur. FaceMRI, Yüzleri Cinsiyet (erkek, kadın, ikili olmayan), Yaş aralığı, Yaş yılları ve Irk olarak kategorize edebilen bir Yüz Tanıma yazılımı paketine sahiptir. Katılım çiz...
Labellerr
labellerr.com
Labellerr, Akıllı Geri Bildirim Döngüsü'ne sahip tek eğitim veri platformudur. Teknolojimiz, yapay zekaya öncelik veren kuruluşların bilgisayarlı görüntü yapay zekası geliştirerek veri hatlarına otomasyon getirmelerine yardımcı olur. Saas platformumuz, bilgisayar görüşü/yapılandırılmamış veri yapay ...
DeepAI
deepai.org
Doğal olarak yaratıcı insanlar için yapay zekaya sahip araçlar
PixLab
pixlab.io
PixLab, Yapay Görme ve Medya İşleme API'leri için önde gelen bağımsız, hizmet olarak yazılım platformudur. Web ve Çevrimdışı SDK'larımızla geliştiricilerin akıllı uygulamalar uygulamalarına yardımcı oluyoruz. API'lerimizin özellikleri, Pasaport ve Kimlik Kartları Tarama, İçerik Denetleme, Yüz Tanıma...
Openlayer
openlayer.com
Sıfırdan yüksek kaliteli, güvenilir modeller oluşturmak için en gelişmiş platform.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Picture to Text
picturetotext.info
Resimlerden metin çıkarmanın en kolay yolu olan Picturetotext.info ile kusursuz resimden metne dönüştürme deneyimini yaşayın.