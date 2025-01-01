Alternatifler - SugarWOD

Everfit
everfit.io
Everfit, kişisel eğitmenlerin ve koçların, hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları oluşturmalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
Trainerize.me
trainerize.me
Trainerize.me, fitness profesyonellerinin müşterilerine kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunarak antrenmanlarını ve sağlık hedeflerini yönetmelerine yardımcı olur.
TrueCoach
truecoach.co
TrueCoach, kişisel eğitmenler için egzersiz planları oluşturan, gerçek zamanlı iletişim ve ilerleme izleme sunan bir koçluk uygulamasıdır.
Mindbody Business
mindbodyonline.com
Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.
Wodify
wodify.com
Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.
Fitr
fitr.training
FITR, kişisel antrenörlerin çevrimiçi eğitim hizmetlerini otomatik olarak sunmasını sağlayan bir platformdur. Program yönetimi ve satış işlemlerini kolaylaştırır.
WeStrive
westrive.com
WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.
Hevy Coach
hevycoach.com
Hevy Coach, egzersiz planlaması ve takibi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Antrenörler ve sporcular için etkili bir araçtır.
My PT Hub
mypthub.net
My PT Hub, kişisel eğitmenler ve beslenme uzmanları için müşteri yönetimi, egzersiz ve beslenme planlaması sunan kapsamlı bir yazılım ve uygulamadır.
RYPT
rypt.app
RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.
Hubfit
hubfit.io
Hubfit, çevrimiçi kişisel antrenörlerin müşterilerini kolayca yönetmelerini sağlayan bir platformdur; egzersizler, yemek planları ve ilerlemeleri takip etmeye imkân tanır.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.
Hexfit
myhexfit.com
Hexfit, sağlık ve fitness hedeflerini izlemek, kişiselleştirilmiş planlar oluşturmak ve beslenme takibi yapmak için tasarlanmış bir uygulamadır.
PT Distinction
ptdistinction.com
PT Distinction, eğitmenlerin müşterileri için egzersiz planları oluşturmasına ve ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olan bir kişisel eğitim uygulamasıdır.
StrengthPortal
strengthportal.com
StrengthPortal, kişisel antrenörlerin egzersiz planlarını oluşturup yönetmesine, müşteri iletişimini sağlamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan bir uygulamadır.
AppToFit
apptofit.com
AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.
Cocast.fit
cocast.fit
Cocast.fit, kişisel antrenörler için randevu, özel antrenman programları oluşturma, müşteri yönetimi ve ilerleme takibi gibi araçlar sunan bir platformdur.
PTminder
ptminder.com
PTminder, kişisel eğitmenler için randevu yönetimi, ödeme takip, egzersiz ve beslenme planları sunan bir iş yönetim yazılımıdır.
ONI Workout
oniworkout.co.nz
ONI Egzersiz Uygulaması, kullanıcıların fitness hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için özelleştirilmiş egzersiz programları ve ilerleme izleme sunar.
Omnify
getomnify.com
Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.
ClubReady
clubready.club
ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.
FitSW
fitsw.com
FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.
Gymvio
gymvio.com
Gymvio, kişisel antrenörler için müşteri yönetim uygulamasıdır. Antrenmanları tasarlama, diyetler oluşturma, ilerlemeyi takip etme ve randevuları planlama gibi işlevler sunar.
AthletaDesk
athletadesk.com
AthletaDesk, antrenörler ve eğitmenler için müşteri yönetimi, zamanlama, faturalandırma ve pazarlama işlevleri sunan bir iş yönetim yazılımıdır.
CoachMePlus
coachmeplus.com
CoachMePlus, sporcuların performansını izlemek ve yönetmek için kullanılan bir yönetim sistemidir. Antrenörlerin verileri merkezi bir konumda toplamalarına yardımcı olur.
Fit Ferret
fitferret.com
Fit Ferret, kullanıcıların fitness hedeflerini yönetmelerini sağlayan, egzersiz, beslenme ve ilerleme takibi sunan bir online antrenör yazılımıdır.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.
BridgeTracker
bridgeathletic.com
BridgeTracker, sporcuların antrenmanlarını izlemelerine ve özelleştirilmiş planlar oluşturmalarına yardımcı olan bir performans takip uygulamasıdır.
Trainin
trainin.com
Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.