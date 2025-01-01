Alternatifler - SugarWOD

Everfit

Everfit

everfit.io

Everfit, kişisel eğitmenlerin ve koçların, hem çevrimiçi hem de yüz yüze eğitim programları oluşturmalarına ve izlemelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

Trainerize.me

Trainerize.me

trainerize.me

Trainerize.me, fitness profesyonellerinin müşterilerine kişiselleştirilmiş koçluk hizmetleri sunarak antrenmanlarını ve sağlık hedeflerini yönetmelerine yardımcı olur.

TrueCoach

TrueCoach

truecoach.co

TrueCoach, kişisel eğitmenler için egzersiz planları oluşturan, gerçek zamanlı iletişim ve ilerleme izleme sunan bir koçluk uygulamasıdır.

Mindbody Business

Mindbody Business

mindbodyonline.com

Mindbody Business uygulaması, fitness ve sağlıklı yaşam işletmelerinin rezervasyon, müşteri etkileşimleri ve personel yönetimini kolaylaştırır.

Wodify

Wodify

wodify.com

Wodify, spor salonları ve stüdyolar için üye yönetimi, süreli programlar ve katılım izleme gibi işlevleri bir arada sunan yönetim yazılımıdır.

Fitr

Fitr

fitr.training

FITR, kişisel antrenörlerin çevrimiçi eğitim hizmetlerini otomatik olarak sunmasını sağlayan bir platformdur. Program yönetimi ve satış işlemlerini kolaylaştırır.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive, kişisel antrenörlerin program oluşturma, müşteri yönetimi, ilerleme takip ve beslenme gibi ihtiyaçlarını karşılayan bir yazılımdır.

Hevy Coach

Hevy Coach

hevycoach.com

Hevy Coach, egzersiz planlaması ve takibi için kullanıcı dostu bir yazılımdır. Antrenörler ve sporcular için etkili bir araçtır.

My PT Hub

My PT Hub

mypthub.net

My PT Hub, kişisel eğitmenler ve beslenme uzmanları için müşteri yönetimi, egzersiz ve beslenme planlaması sunan kapsamlı bir yazılım ve uygulamadır.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.

Hubfit

Hubfit

hubfit.io

Hubfit, çevrimiçi kişisel antrenörlerin müşterilerini kolayca yönetmelerini sağlayan bir platformdur; egzersizler, yemek planları ve ilerlemeleri takip etmeye imkân tanır.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp, fitness stüdyoları, spor salonları ve eğitmenler için hizmetleri yönetmeyi sağlayan bir yazılımdır.

Hexfit

Hexfit

myhexfit.com

Hexfit, sağlık ve fitness hedeflerini izlemek, kişiselleştirilmiş planlar oluşturmak ve beslenme takibi yapmak için tasarlanmış bir uygulamadır.

PT Distinction

PT Distinction

ptdistinction.com

PT Distinction, eğitmenlerin müşterileri için egzersiz planları oluşturmasına ve ilerlemeyi izlemelerine yardımcı olan bir kişisel eğitim uygulamasıdır.

StrengthPortal

StrengthPortal

strengthportal.com

StrengthPortal, kişisel antrenörlerin egzersiz planlarını oluşturup yönetmesine, müşteri iletişimini sağlamasına ve ilerlemeyi izlemesine yardımcı olan bir uygulamadır.

AppToFit

AppToFit

apptofit.com

AppToFit, müşteri takiplerini otomatikleştirir, ödeme hatırlatmaları yapar ve biyometrik entegrasyonla yetkisiz kullanıcıları kısıtlar.

Cocast.fit

Cocast.fit

cocast.fit

Cocast.fit, kişisel antrenörler için randevu, özel antrenman programları oluşturma, müşteri yönetimi ve ilerleme takibi gibi araçlar sunan bir platformdur.

PTminder

PTminder

ptminder.com

PTminder, kişisel eğitmenler için randevu yönetimi, ödeme takip, egzersiz ve beslenme planları sunan bir iş yönetim yazılımıdır.

ONI Workout

ONI Workout

oniworkout.co.nz

ONI Egzersiz Uygulaması, kullanıcıların fitness hedeflerine ulaşmalarını sağlamak için özelleştirilmiş egzersiz programları ve ilerleme izleme sunar.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify, işletmeler için rezervasyon, ödeme yönetimi, müşteri profilleme ve web sitesi oluşturma gibi bulut tabanlı çözümler sunar.

ClubReady

ClubReady

clubready.club

ClubReady, spor salonları ve fitness stüdyoları için üyelik yönetimi, faturalandırma, randevu planlaması ve otomasyon sunan bir yönetim yazılımıdır.

FitSW

FitSW

fitsw.com

FitSW, antrenörlerin müşterilerin fitness ilerlemesini takip etmelerini, egzersiz ve diyet planları oluşturmalarını sağlar. Çoklu cihaz desteği ile kullanılabilir.

Gymvio

Gymvio

gymvio.com

Gymvio, kişisel antrenörler için müşteri yönetim uygulamasıdır. Antrenmanları tasarlama, diyetler oluşturma, ilerlemeyi takip etme ve randevuları planlama gibi işlevler sunar.

AthletaDesk

AthletaDesk

athletadesk.com

AthletaDesk, antrenörler ve eğitmenler için müşteri yönetimi, zamanlama, faturalandırma ve pazarlama işlevleri sunan bir iş yönetim yazılımıdır.

CoachMePlus

CoachMePlus

coachmeplus.com

CoachMePlus, sporcuların performansını izlemek ve yönetmek için kullanılan bir yönetim sistemidir. Antrenörlerin verileri merkezi bir konumda toplamalarına yardımcı olur.

Fit Ferret

Fit Ferret

fitferret.com

Fit Ferret, kullanıcıların fitness hedeflerini yönetmelerini sağlayan, egzersiz, beslenme ve ilerleme takibi sunan bir online antrenör yazılımıdır.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd, kişisel antrenörlerin kendi fitness uygulamalarını oluşturmalarına ve müşteri ilerlemelerini takip etmelerine yardımcı olan bir platformdur.

BridgeTracker

BridgeTracker

bridgeathletic.com

BridgeTracker, sporcuların antrenmanlarını izlemelerine ve özelleştirilmiş planlar oluşturmalarına yardımcı olan bir performans takip uygulamasıdır.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin, spor işletmeleri için yönetim, planlama ve iletişimi otomatikleştiren hepsi bir arada bir yazılımdır.

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