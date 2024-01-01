Alternatifler - SuccessCOACHING

Blind Zebra

blind-zebra.com

Blind Zebra, müşteriyle yüz yüze olan ekipleriniz için eksiksiz müşteri yolculuğu eğitimine odaklanan seçkin bir satış ve müşteri başarısı koçluğu şirketidir. Tüm Kör Zebra eğitimleri basit ama güçlü bir Think-Do-Say™ metodolojisi üzerine kuruludur; bu metodoloji öncelikle ve en önemlisi, bir müşter...