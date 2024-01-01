Alternatifler - Storyclash
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (tumblr olarak stilize edilir ve "tumbler" olarak telaffuz edilir), 2007 yılında David Karp tarafından kurulan ve şu anda Automattic'e ait olan bir Amerikan mikroblog ve sosyal ağ sitesidir. Hizmet, kullanıcıların multimedya ve diğer içerikleri kısa biçimli bir bloga göndermesine olanak tanır...
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
Later
later.com
Instagram ve sosyal medya gönderilerinizi planlamanıza, planlamanıza, yayınlamanıza ve sonuçlarını ölçmenize olanak tanıyan lider görsel pazarlama platformu.
Planoly
planoly.com
Instagram gönderilerinizi bilgisayarınızdan ve cep telefonunuzdan yönetin, planlayın ve planlayın. Uyumlu bir Instagram akışı oluşturun ve birden fazla Instagram hesabını yönetin.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ - dünyanın önde gelen ortaklık otomasyon çözümü, gerçek anlamda üstel büyümeye ulaşan tüm ortaklık kanallarını keşfeder, yönetir, korur ve optimize eder.
Tailwind
tailwindapp.com
Pazarlama Ekibi Gibi Hissettiren Araç. Tailwind, sosyal medya pazarlamanızın en zor kısımlarını otomatikleştirir, böylece daha akıllı ve daha hızlı büyüyebilirsiniz.
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
LTK
shopltk.com
Güvendiğiniz LTK etkileyicilerinden moda, ev, güzellik ve fitness konularındaki en son ürünleri satın alın. İş kıyafeti fikirleri, düğün konuk elbiseleri, seyahat görünümleri ve çok daha fazlası.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon, Facebook, Twitter, LinkedIn ve Instagram için sosyal analiz, topluluk katılımı ve yönetişim üzerine kurulu sosyal medya pazarlama platformunuzdur.
PartnerStack
partnerstack.com
Herhangi bir programı ölçeklendirmek için ortak ilişkileri yönetimi yazılımı: bağlı kuruluş, bayi, pazarlama ve daha fazlası. SaaS şirketlerinin neden PartnerStack PRM ile büyüdüğünü görün.
Snoopreport
snoopreport.com
Uygulamayı yüklemeden Herkesin Instagram Etkinliğini görün. Snoopreport Instagram Etkinlik Takipçisi ile Birisinin Instagram'da Neleri Beğendiğini ve Takip Ettiğini Görün
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker, dünya çapındaki markalar ve ajanslar tarafından önerilen inanılmaz derecede güçlü bir sosyal medya analiz aracı ve sosyal medya izleme aracıdır.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole, Twitter, Instagram ve Facebook için hashtag takibi ile gerçek zamanlı veriler sağlayan bir Hashtag Analytics ve Sosyal Medya Analizi şirketidir.
Iconosquare
iconosquare.com
Ekibiniz için özel bilgiler ve sınıfının en iyisi yönetim araçlarıyla Instagram, Facebook, Twitter ve LinkedIn varlığınızı büyütün. 14 günlük Ücretsiz Denemeyi başlatın.
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Affable.ai
affable.ai
Influencer Pazarlama Platformu Affable, küresel markaların, ajansların ve D2C e-Ticaret markalarının etkileyicileri bulmasına, kampanyaları yönetmesine ve yatırım getirisini kolaylıkla ölçmesine olanak tanır! Doğrulanmış Etkileyiciler. 100+ Müşteri.
Sociality.io
sociality.io
Ekiplerin sosyal medya kanallarını yönetmek için ihtiyaç duyduğu her şey. İçeriği planlamak, performansı analiz etmek, katılımı yönetmek ve rakipleri izlemek için ölçeklenebilir ve işbirliğine dayalı iş akışları oluşturun.
Exolyt
exolyt.com
İşletmelerin TikTok hesaplarını analiz etmesine, anlamlı raporlar almasına ve verileri dışa aktarmasına yardımcı olan lider TikTok analiz aracı.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
GRIN
grin.co
GRIN, e-ticaret markaları için en iyi etkileyici pazarlama yazılımıdır. Yapay zeka destekli platformumuz, 32 milyondan fazla etki sahibi paketi, kampanya çalışma odası, raporlama ve analiz, ödeme ve ürün gerçekleştirme, tam içerikli medya kitaplığı ve daha fazlasını içerir.
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.