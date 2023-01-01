Alternatifler - Storepoint
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket, web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracıdır. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Her platformla çalışır! Dakikalar içinde sizinkini alın.
Solocal
solocal.com
İşletmelerin dijital teknoloji aracılığıyla büyümesine yardımcı oluyoruz. Ücretsiz dijital denetiminizle anında kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın.
Mobal
mobal.io
Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps, işletmelerin mağaza bulma belirleyicileri, ürün bulma belirleyicileri ve diğer harita türlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Kullanımı kolay, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ve esnek bir araçtır. WP Haritalar, haritalara birden fazla konum ek...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Ziyaretçilerinizin mağazanızı bulmasına yardımcı olun. Google haritalarını kullanan Ücretsiz Mağaza Bulucu/Bayi Bulucu/Zip Bulucu/Ürün Bulucu yazılımı. AIO Mağaza Bulucu, mükemmel özelliklere sahip bir mağaza bulma aracı veya ücretsiz posta kodu bulucuyla web sitenizin erişimini en üst düzeye çıkarm...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Yapılandırması, konumları eklemesi ve web sitenize yerleştirmesi son derece hızlı ve kolay olan, tam özellikli bir mağaza bulma hizmeti. Konumlarınızı CSV veya Excel dosyalarını kullanarak yükleyin veya isterseniz konum yönetimi için REST tabanlı API'mizi kullanın. Shopify, Squarespace, Facebook, Jo...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını güçlendiren eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pe...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator, piyasadaki en iyi mağaza bulma yazılımlarından birine sahiptir. Kullanıcıların web sitenizdeki çeşitli konumları son derece yapılandırılabilir ve kolay bir şekilde aramasına, görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır... Daha Fazla Göster y. MetaLocator'ın mağaza bulma yazılımı 300'den...
Center.ai
center.ai
Center.ai, Google Haritalar'da daha iyi görünürlük ve itibar sayesinde fiziksel mağazalarınızdaki trafiği artırmanıza yardımcı olacaktır. Center.ai ile yalnızca günlük Google Haritalar listeleme yönetiminde zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda rakiplerinize göre derecelendirmelerinizi ...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar, mağaza bulma aracının oluşturulmasını, düzenlenmesini, yapılandırılmasını ve web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanmasını sağlayan bir mağaza bulma yazılımıdır.
Woosmap
woosmap.com
Yenilik yapmak, dönüşüm oranlarını artırmak ve daha hızlı dijital yolculuklar sunmak için haritalama, adres bulucu, coğrafi kodlama, mesafe hesaplama, haritalar, mobil konum algılama, konum arama motorları ve daha fazlasından yararlanın.
Closeby
closeby.co
Modern markalar için modern bir mağaza bulma aracı. Güzel Özelleştirmeler - Güçlü tema seçenekleri, renkler ve yazı tipleri arasından markanıza en uygun olanı seçin. Haritalama deneyiminizi kendinize ait hale getirin. Entegre Mağaza Bulucu - Web siteniz için sınıfının en iyisi mağaza bulucuyu birkaç...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlamada lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiperyerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirm...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Storemapper
storemapper.com
Binlerce işletme, müşterilerin ürün ve hizmetlerini bulmalarına yardımcı olmak için Storemapper'a güveniyor. Kurulumu kolay, özelleştirilebilir ve daha fazla satış sağladığı kanıtlanmıştır.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
MikMak
mikmak.com
Çok Kanallı Markalar için e-Ticaret'i hızlandırma. MikMak, markalara çevrimiçi satışları hızlandırmak için e-Ticaret pazarlama analitiği ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
Loqate
loqate.com
Doğru Birleşik Krallık adreslerini yakalayarak veri kalitesini artırın. Posta kodu adresi doğrulama ve coğrafi kodlama teknolojisiyle dönüşümleri ve kullanıcı deneyimini artırın.