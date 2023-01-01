WebCatalog
Stonk Journal

Stonk Journal

app.stonkjournal.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Stonk Journal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İnsanlar için Ticaret Dergisi. Hızlı, kullanımı kolay ve günlük rutininize sorunsuzca entegre edilebilecek kadar kapsamlı, ücretsiz ve reklamsız bir ticaret dergisi mi arıyorsunuz? Başka yerde arama!

Web Sitesi: stonkjournal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Stonk Journal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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