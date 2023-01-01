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SriLankan Airlines

SriLankan Airlines

srilankan.com

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Sri Lanka'nın gurur duyduğu bir havayolu şirketi olan SriLankan Airlines, Sri Lanka'ya en konforlu uçuşlardan bazılarıyla Asya'ya açılan kapınızdır. Resmi site

Web Sitesi: srilankan.com

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