SriLankan Airlines
srilankan.com
WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SriLankan Airlines çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.
Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!
Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.
Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.
Web Sitesi: srilankan.com
Yasal Uyarı: WebCatalog, SriLankan Airlines ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Şunlar da Hoşunuza Gidebilir
American Airlines
aa.com
Hawaiian Airlines
hawaiianairlines.com
China Airlines
china-airlines.com
Azerbaijan Airlines
azal.az
Turkish Airlines
turkishairlines.com
Malaysia Airlines
malaysiaairlines.com
Hainan Airlines
hainanairlines.com
S7 Airlines
s7.ru
Hong Kong Airlines
hkairlines.com
Japan Airlines
jal.co.jp
Aegean Airlines
aegeanair.com
LATAM Airlines
latamairlines.com