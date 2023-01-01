Squoosh
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Web Sitesi: squoosh.app
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Squoosh çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Web Sitesi: squoosh.app
Yasal Uyarı: WebCatalog, Squoosh ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
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