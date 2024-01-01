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2 numaraya giden 1 numaralı yol! Squatty Potty, daha iyi kaka yapmanıza yardımcı olan orijinal tuvalet taburesi.

Web Sitesi: squattypotty.com

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