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Alternatifler - SpotlerUK

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...

Convertful

Convertful

convertful.com

Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.

SalesBoss

SalesBoss

salesboss.ai

SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada bir satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gel...

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