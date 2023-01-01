WebCatalog
SpotHero

SpotHero

spothero.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SpotHero çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yakınınızdaki uygun garajlar, otoparklar ve valelerle park yeri bulun, rezervasyon yapın ve tasarruf edin. SpotHero'nun yardımıyla iş, ev, havaalanları ve etkinliklerin yakınında park yeri bulun.

Web Sitesi: spothero.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, SpotHero ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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