Alternatifler - Spiff

QCommission

qcommission.com

QCommission güçlü, esnek bir satış komisyonu yazılımıdır. Satış personelinizin maaşını doğru bir şekilde hesaplar ve elektronik tablolar ve manuel yöntemlerle ilgili hataları azaltır. Komisyon süresi biter bitmez komisyon hesaplamanıza olanak tanır ve çok fazla zaman tasarrufu sağlar. Hesaplanan kom...