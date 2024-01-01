Alternatifler - Spatial
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat, Graham Gaylor ve Jesse Joudrey tarafından oluşturulan ve VRChat, Inc. tarafından işletilen çevrimiçi bir sanal dünya platformudur. Platform, kullanıcıların, kullanıcı tarafından oluşturulan 3D avatarlar ve dünyalarla başkalarıyla etkileşime girmesine olanak tanır.
Agora World
agoraworld.io
Agora World, 3D içerik oluşturmaya yönelik WordPress veya Canva'dır. Profesyonel, sürükleyici sosyal deneyimleri 1 saat kadar kısa bir sürede oluşturmak ve yayınlamak için akıcı, kodsuz ve tamamen özelleştirilebilir bir 3D Tasarım Platformu ve Çok Oyunculu Altyapı sunuyoruz. Metaveri veya çok oyuncu...
MootUp
mootup.com
MootUp, dünyanın her yerindeki etkinlik profesyonelleri ve katılımcılarına güvenli bir şekilde işbirliğine ve bağlantıya izin veren gerçek anlamda sürükleyici ve ilgi çekici bir deneyim sunmak isteyen etkinlik profesyonelleri ve ajanslar için indirmeye gerek kalmadan erişilebilen, cihazlar arası, 3 ...
vTime
vtime.net
vTime, mütevazi akıllı telefonu alıp onu sadece bir sanal gerçeklik kulaklığı ekleyerek dış kenarlara kadar bir pasaporta dönüştüren sosyal VR ağıdır. Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS ve Android için piyasaya sürülen ücretsiz uygulama, inanı...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR, kurumsal VR işbirliği alanında lider olmayı hedefliyor. Dağınık ekiplerdeki iş toplantıları için optimize edilmiş yepyeni bir evren yarattık. Yenilikçi, yaratıcı ve eleştirel düşünme, detay odaklı tasarım ve kullanıcı odaklılıkla birleştiğinde, her müşteri tarafından takdir edilen olağanüs...
Yulio
yulio.com
Yulio'daki misyonumuz, VR'yi iş için kolay, mobil ve uygun fiyatlı bir araç haline getirerek en iyi VR ve AR sunum yazılımını oluşturmaktır. İster ihale sürecinde öne çıkmayı amaçlayan bir mimar olun, ister yinelemeler arasındaki hataları yakalamaya çalışan bir iç tasarımcı olun, ister bir sonraki s...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Virbela
virbela.com
Virbela, uzaktan çalışma, öğrenme ve etkinlikler için ilgi çekici sanal dünyalar inşa ediyor. Davranış psikologlarından oluşan bir ekip tarafından 2012 yılında kurulan Virbela'nın misyonu, kuruluşların ve insanların uzaktan öncelikli bir gelecekte gelişmesine yardımcı olmaktır. Virbela, son derece s...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom, dijital işbirliği ve etkileşimde bir sonraki evrimdir; tüm sanal gereksinimleriniz için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir bir 3D ortamdır. Yeni iş dünyası, içinde sıkışıp kaldığınız 2 boyutlu video konferans cehennemi değil. Bağlantıyı, işbirliğini ve iletişimi güçlendiren sürükleyi...
Trezi
trezi.com
Trezi, AEC endüstrisine yönelik, 3D modelleme yazılımı ve mimari yazılımından gelen tasarımların gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde deneyimlenmesine olanak tanıyan sürükleyici bir VR ürünüdür.