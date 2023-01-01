İnşa ettiğiniz şey için bankacılık. SpaceRemit bir finansal teknoloji şirketidir ve herkesin finansal bilgileri paylaşmadan banka hesapları, yerel ödeme yöntemleri veya hesap bakiyeleri dahil olmak üzere tercih ettiği herhangi bir şekilde ödeme yapmasına olanak tanır.

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