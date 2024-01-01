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Alternatifler - Sortlist

G2

G2

g2.com

Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.

GoodFirms

GoodFirms

goodfirms.co

BT hizmetiyle ilgili müşteri incelemeleri ve derecelendirmeleri, şirket profilleri ve CEO röportajlarından oluşan bir koleksiyona sahip en güvenilir B2B incelemeleri ve araştırma platformu. Dünyanın en iyi BT şirketlerini bulun.

Liftify

Liftify

liftify.com

Şirketinizin itibarı her şeydir. İşletmelerin çevrimiçi ortamda 5 yıldızlı bir itibar oluşturmasına ve geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış yazılımlar sağlıyoruz.

Procurated

Procurated

home.procurated.com

Tedarik karmaşıktır ancak harika tedarikçiler bulmak öyle olmamalıdır. Procurated'da tedarikçileri derecelendiren ve inceleyen binlerce kamu satın alma profesyoneline katılın.

Reputedfirms

Reputedfirms

reputedfirms.com

Şirketinizin müşteri deneyimlerini ve yorumlarını yayınlayabileceğiniz çevrimiçi bir platform.

TechBehemoths

TechBehemoths

techbehemoths.com

Bir sonraki projeniz için en iyi BT şirketini bulun. 146 ülke ve 7.532 şehirdeki 56.128 şirket arasından seçim yapın. Bölgenizdeki lider teknoloji şirketlerini işe alın!

UpCity

UpCity

upcity.com

UpCity'de işletmeler ve B2B hizmet sağlayıcıları arasında başarılı ilişkiler kuruyor ve güçlendiriyoruz. Bir sonraki partnerinizi bugün bulun!

Famewall

Famewall

famewall.io

Referansları kolaylıkla toplayarak satışları artırın 🎉. Müşterilerinizden toplanabilecek ve web sitenize 2 dakikadan kısa bir sürede kodsuz olarak yerleştirilebilecek referanslarla satışları ve dönüşümleri artırın!

Clutch.co

Clutch.co

clutch.co

Doğru şirketi bulmanız için ihtiyacınız olan tek kaynak. Gerçek kişilerden gelen 98.000'den fazla müşteri yorumunu kullanarak işletmenize en uygun şirketi seçin.

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