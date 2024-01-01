Alternatifler - Solocal
Google My Business
business.google.com
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IONOS
ionos.com
Tüm IONOS dünyanıza erişim: sözleşmeler, ürünler ve müşteri verileri, sipariş verme veya değiştirme hizmetleri - artık şifre korumalı oturum açma.
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Keyword.com
keyword.com
Önceki adıyla SerpBook.com - SEO çalışmalarınızı takip etmek, belirlemek ve doğrulamak için ihtiyacınız olan her şey. Önemli kişilere sergileyin ve rapor verin.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Moz
moz.com
Gezegendeki en büyük SEO topluluğu tarafından desteklenen Moz, SEO'yu, gelen pazarlamayı, bağlantı oluşturmayı ve içerik pazarlamayı kolaylaştıran araçlar geliştiriyor. 30 günlük ücretsiz deneme sürenizi bugün başlatın!
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
WebCEO
webceo.com
WebCEO, dijital pazarlama için 22 etkili çevrimiçi SEO aracı içeren hepsi bir arada bir SEO platformudur. 1400000'den fazla kullanıcı tarafından güvenilmektedir.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
Marketing 360
marketing360.com
Küçük işletmelere yönelik 1 numaralı pazarlama platformu® ile Markanızı® güçlendirin.
Leads Gorilla
leadsgorilla.io
LeadsGorilla, Ajans İşletmelerinin dijital pazarlama hizmetleri için Daha Fazla İş Potansiyelini Bulması, Analiz Etmesi ve Kapatmasına yardımcı olan Dünyanın 1 Numaralı İş Potansiyeli Bulma ve Müşteri Kapatma Bulut Tabanlı yazılımıdır.
Nozzle
nozzle.io
Nozzle, sınırsız rakipleri soru sormadan takip etmenize olanak tanıyan tam bir serp izleme aracıdır. Kahretsin, idare edebildiğin kadar izlemene izin vereceğiz.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial, birden fazla konuma ve profile sahip işletmelere yönelik bir sosyal medya yönetimi çözümüdür. Tüm yayınlama, reklam, etkileşim, inceleme ve raporlama işlemlerinizi tek bir merkezi platformdan yönetin MavSocial, çok konumlu işletmelere hızlı ve kolay bir şekilde coğrafi hedefli Facebook re...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
SEOprofiler
seoprofiler.com
SEOprofiler, sıralamaları takip eden, web sitesi denetimleri gerçekleştiren, rakiplerin geri bağlantılarını izleyen, markalı raporlar oluşturan ve arama motoru optimizasyonuyla ilgili daha birçok şeyi gerçekleştiren web tabanlı bir SEO yazılım çözümüdür.
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Grid My Business
gridmybusiness.com
Grid My Business, yerel arama motoru sonuçlarında benzersiz bir görsel görünüme sahip bir yerel sıralama izleme aracıdır. Sıralama konumunuzu yerel rakiplerinizle tablo görünümünde karşılaştırın. Google 3'lü paketteki performansınızı izleyin ve arama görünürlüğünüzü artıracak ayarlamalar yapın.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps, işletmelerin mağaza bulma belirleyicileri, ürün bulma belirleyicileri ve diğer harita türlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Kullanımı kolay, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ve esnek bir araçtır. WP Haritalar, haritalara birden fazla konum ek...
Allintitle.co
allintitle.co
Allintitle.co, dijital pazarlama çabalarını geliştirmek için çeşitli araçlar sunan çok yönlü bir SEO ve anahtar kelime araştırma platformudur: - Anahtar Kelimeler Toplu Denetleyici: Gerçek zamanlı coğrafi konumla Toplu Allintitle ve Anahtar Kelime Altın Oranı değerleri dahil olmak üzere birden fazla...
Local Falcon
localfalcon.com
Local Falcon, türünün ilk sıradaki izleme aracıdır ve yerel SEO analitiği için vazgeçilmez bir görseldir.
RocketData
rocketdata.ru
RocketData, şirketinizin iş bilgilerini ve 30'dan fazla konum tabanlı hizmet arasındaki incelemeleri yönetmek için kullanımı kolay bir platformdur: haritalar, arama motorları, tüm popüler dizinler, GPS cihazları ve sosyal ağlar. RocketData bu hizmetlere şirketinizle ilgili bilgileri ekler, hataları ...
Nightwatch
nightwatch.io
Dünya üzerindeki herhangi bir yerden arama sıralamalarını takip edin. Arama motoru trafiğinizi ve tüm önde gelen arama motorlarındaki satışlarınızı posta kodu düzeyine kadar neyin yönlendirdiğini anlayın.
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket, web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracıdır. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Her platformla çalışır! Dakikalar içinde sizinkini alın.