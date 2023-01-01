WebCatalog
Solaro

Solaro

solaro.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Solaro çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Notlarınızı yükseltmenin en hızlı yolu. Web üzerinden, akıllı telefonlardan ve tabletlerden pratik testlerine katılın ve 7/24 çalışma yardımı alın. 2,99 $ gibi düşük bir fiyatla deneyin.

Web Sitesi: solaro.com

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