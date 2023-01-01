Alternatifler - 360搜索
Google Search
google.com
Web sayfaları, resimler, videolar ve daha fazlası dahil olmak üzere dünyanın her yerindeki bilgileri arayın. Google'ın tam olarak aradığınızı bulmanıza yardımcı olacak birçok özelliği vardır.
DuckDuckGo
duckduckgo.com
DuckDuckGo (DDG olarak da kısaltılır), arama yapanların gizliliğini korumayı ve kişiselleştirilmiş arama sonuçlarının filtre balonundan kaçınmayı vurgulayan bir internet arama motorudur. DuckDuckGo, kullanıcılarının profilini çıkarmaması ve tüm kullanıcılara belirli bir arama terimi için aynı arama ...
Microsoft Bing
bing.com
Bing, Microsoft'un sahibi olduğu ve işlettiği bir web arama motorudur. Hizmetin kökeni Microsoft'un önceki arama motorlarına dayanmaktadır: MSN Search, Windows Live Search ve daha sonraki Live Search. Bing, web, video, resim ve harita arama ürünleri de dahil olmak üzere çeşitli arama hizmetleri sağl...
Brave Search
search.brave.com
Cesur Arama sizi veya sorgularınızı takip etmez. Durmadan. Özel, bağımsız ve şeffaf Brave Search, Google'ın gerçek alternatifidir.
You.com
you.com
Web'i sizin için özetleyen özel arama motoru.
Yandex Search
yandex.com
Yandex Arama, Rus şirketi Yandex'e ait bir web arama motorudur. Yandex'in temel ürünüdür.
百度
baidu.com
Baidu, Inc. (Çince: 百度; pinyin: Bǎidù, "yüz kez" anlamına gelir, İngilizce BY-doo), merkezi Pekin'in Haidian şehrinde bulunan, İnternet ile ilgili hizmetler ve ürünler ile yapay zeka (AI) konusunda uzmanlaşmış Çinli çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Semt. Dünyanın en büyük yapay zeka ve internet ...
네이버 검색
naver.com
Naver Arama Eylül 2017 itibarıyla Naver, Güney Kore'deki tüm web aramalarının %74,7'sini gerçekleştirdi ve 42 milyon kayıtlı kullanıcıya sahipti. 25 milyondan fazla Korelinin varsayılan tarayıcısında başlangıç sayfası olarak Naver bulunuyor ve mobil uygulamanın günlük 28 milyon ziyaretçisi var. N...
Yahoo Search
yahoo.com
Tam olarak aradığınızı bulmanıza yardımcı olan arama motoru. Web'in her yerinden en alakalı bilgileri, videoları, görselleri ve yanıtları bulun.
Startpage
startpage.com
Takip edilmeden veya hedef alınmadan internette arama yapın ve gezinin. Startpage dünyanın en özel arama motorudur. Kişisel verilerinizi korumak için Startpage'i kullanın.
Ecosia
ecosia.org
Ecosia, aramalarınızdan elde ettiğiniz reklam gelirini en çok ihtiyaç duyulan yerlere ağaç dikmek için kullanır. Ecosia ile arama yaparak yalnızca gezegenimizi yeniden ağaçlandırmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda bitkilendirme projelerimizin etrafındaki toplulukların kendilerine daha iyi bir gelecek ...
Swisscows
swisscows.com
Swisscows veri açısından güvenli bir arama motorudur. Kullanıcılarımızın gizliliğini çok ciddiye alıyoruz.
Qwant Search
qwant.com
Hakkınızda hiçbir şey bilmeyen ve her şeyi değiştiren arama motoru: aramalarınızın sıfır takibi, sıfır kişisel veri kullanımı, sıfır hedefli reklam.
搜狗
sogou.com
Sogou Search, dünyanın üçüncü nesil etkileşimli arama motorudur. WeChat genel hesap ve makale aramasını, Zhihu aramasını, İngilizce arama ve çeviriyi vb. destekler ve bağımsız olarak geliştirilen yapay zeka algoritmaları aracılığıyla kullanıcılara profesyonel, doğru ve kullanışlı arama hizmetleri su...
Seznam
seznam.cz
Bir arama motoru, e-posta, güncel haberler, hava tahmini ve faydalı bağlantılar sunan en çok ziyaret edilen Çek internet portalı. Seznam.cz, Çek Cumhuriyeti'nde bir web portalı ve arama motorudur. 1996 yılında Ivo Lukačovič tarafından Prag'da Çek Cumhuriyeti'ndeki ilk web portalı olarak kuruldu.
Cốc Cốc Tìm Kiếm
coccoc.com
Coc Coc, arama sonuçlarını Vietnam halkının ihtiyaçlarına uyacak şekilde optimize etmek için Vietnamca dil işleme yeteneklerini geliştirmeye odaklanan Vietnamca bir arama motorudur.