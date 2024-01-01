Alternatifler - Snappy

Paylode

paylode.com

Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...