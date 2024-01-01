Alternatifler - Smile.io
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars, kullanımı kolay teknoloji, özelleştirilebilir ödüller ve promosyonlar ile otomasyonu birleştiren, hepsi bir arada bir ödeme ve pazarlama platformudur.
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
Friendbuy
friendbuy.com
Yüksek büyüme gösteren markalar Friendbuy ile her müşteriden daha fazlasını elde edebilir. Sınıfının en iyisi bir yönlendirme ve sadakat programıyla markalar, satışların en az %5-10'unu yönlendirmeler yoluyla elde edebilir ve bu da yaşam boyu değeri 4 kat daha yüksektir. Friendbuy, Casper, AWAY ve D...
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Referral Rocket
referralrocket.io
Yönlendirme Roketi, işletmelerin son derece etkili yönlendirme programı kampanyalarını başlatması ve yönetmesi için bir platform sunar. Kullanıcı dostu platformumuz, işletmelerin müşteri savunuculuğunun muazzam potansiyelinden yararlanmasını, katlanarak büyümeyi ve artan müşteri kazanımını teşvik et...
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Puanların ve ödüllerin ötesine geçen ilişkiler. Mevcut müşterilerinizin işinizi sizin için büyütmesine izin verin. Nasıl? Puanların ve ödüllerin ötesine geçen, daha iyi müşteri ilişkileri yoluyla daha fazla müşteri yaşam boyu değeri ve uygun maliyetli satın alma sağlayan bir sadakat programı oluştu...
Stamped
stamped.io
E-ticaret mağazanız için ürün incelemelerinin ve müşteri ödüllerinin gücünden yararlanın. Satışları ve müşteri tutmayı artırmanın en kolay yolu.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
Uniqodo
uniqodo.com
Uniqodo, promosyonları daha büyük ve daha iyi sonuçlar için katalizör olarak yeniden tanımlama misyonundadır. Müşteri deneyiminde yeni bir kategoriye öncülük ediyoruz; PromosyonX adını verdiğimiz müşteri yaşam döngüsünün tamamındaki promosyon zorluklarını çözmek. Dönüşümü ve katılımı güçlendirmek iç...
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage, küçük işletmeler için pazarlamayı kolaylaştıran dijital bir sadakat platformudur. Müşterilerle bağlantı kurmak, tekrar ziyaretleri teşvik etmek ve işinizi büyütmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral, basit, geleneksel pazarlamanın yanı sıra dijital pazarlama çalışmalarınızı da izleyen bir müşteri sadakat yazılımıdır.
Shopuddy
shopuddy.com
Küçük işletmelerin, müşterilerin Apple Wallet ve Google Wallet'larına dijital ödül kartları ve kuponlar vermesini sağlayın. Markalar, geri dönen müşterilerini artırmak, müşterilerin sadakat düzeyini artırmak ve cüzdandaki cüzdan payınızı büyütmek için her türlü sadakat programını hızla uygulayabilir...
Propello
propello.com
Hızlı pazara sürülen, beyaz etiketli, ödül tabanlı müşteri sadakati yazılımı. Etkileşimi artırır, müşteri kaybını azaltır, dönüşümü iyileştirir, yeni gelir akışları oluşturur ve müşterinin yaşam boyu değerini artırır.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerine, 36 ülkede 24 farklı para biriminde en iyi markaları, ön ödemeli ve diğer nakit benzeri seçenekleri içeren benzersiz bir katalogdan dijital ödüller sağlıyor ve sağlıyor. NeoCurrency, promosyonlar ve sadakat programları, pazar araştırması, çalışa...
Nector
nector.io
Nector sadakat uygulaması, işletmelerin müşteri bağlılığını geliştirmesi, tekrarlanan satın alımları teşvik etmesi, yeni müşteriler edinmesi, içgörü toplaması ve operasyonları kolaylaştırması için değerli bir araçtır. İşletmeler kişiselleştirilmiş sadakat programlarını uygulayarak tekrarlanan satın ...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ve lokantalar için dijital bir sadakat kartı hizmetidir. Loyalzoo, her büyüklükteki perakendecinin kendi mağaza içi sadakat programını yürütmesine olanak tanıyan uygun fiyatlı, aboneliğe dayalı bir sistem sunar. Loyalzoo, küçük/orta ölçekli perakendeciler ...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
LoyaltyZen'in ortaklık programı pazarlama ajansları ve yazılım şirketlerine yöneliktir. Şirketiniz olağanüstü sadakat programları uygulamak istiyorsa mükemmel bir eşleşme olabiliriz! İş ortağımız olmak için bizimle iletişime geçin.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant, dünya çapındaki çevrimdışı işletmelerin müşterileriyle anlamlı bağlantılar kurmasına yardımcı olur. Tescilli platformu, güçlü bir CRM sistemi, beyaz etiket uygulaması ve POS entegrasyonu sunar.
Loyale
loyale.io
Loyale, şirketlere ödül programları ve pazarlama araçları sunan bulut tabanlı bir müşteri sadakat platformudur. İş akışlarını otomatikleştirmek için Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp ve daha fazlası gibi mevcut yığınlarla entegre olabilir. Yazılım puanlar, ödüller, kuponlar, hediye kartlar...
inCust
incust.com
inCust, herhangi bir işletmenin müşterileri çekmesine ve elinde tutmasına, ön ödemeli ürünleri satmasına, ödemeleri işlemesine, müşteri faaliyetlerini analiz etmesine, müşterilerle iletişim kurmasına ve daha fazlasına olanak tanıyan müşteri yaşam döngüsü yönetimi platformunu sunar. Perakendeciler, i...
Poket
poket.com
Poket, işletmelerin tekrarlanan satışları artırmasına ve daha fazla yeni sadık müşteri çekmesine yardımcı olan, ödüllü, hepsi bir arada Sadakat Programı Yazılımıdır. Poket ile satıcılar, hangi sektörde olurlarsa olsunlar işlerine uyacak şekilde tasarlanmış sadakat programı türlerinin herhangi bir ko...
OptCulture
optculture.com
OptCulture, perakende odaklı bir müşteri etkileşimi ve sadakat çözümüdür. Farklı perakende sistemlerinden ve POS yazılımı, e-Ticaret motorları, bilgi web siteleri ve hatta fiziksel formlar gibi kaynaklardan gelen kayıtlı müşteri verilerini özümser. Bu tür verilerden yararlanarak perakendecilere satı...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked, potansiyel müşteri yaratmayı artırmak, satış ekiplerini ödüllendirmek ve teşvik etmek ve müşteri sadakati oluşturmak için etkileşimli promosyonlar oluşturmaya yönelik bir oyunlaştırma platformudur. Potansiyel müşterileri mikro etkileyicilere dönüştürün. Kanal ne olursa olsun kişiselleştiri...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes, e-ticaret perakendecilerinin alışveriş yapanlarla dinamik bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayan bir Alışverişçi Deneyimi Platformudur. E-ticaret perakendecileri, özgün ürün incelemeleri toplamak, bir sadakat programı oluşturmak, Instagram'dan kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği al...
O4S
o4s.io
O4S, dağıtım odaklı işletmelerin kanal ortaklarıyla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratan bir teknoloji platformudur. O4S, son teknoloji çözümler ve veri odaklı bir yaklaşımla, işletmelerin yüksek performanslı kanal ortaklarını hassas bir şekilde hedeflemesine ve teşvik etmesine, satışları artırm...
Lootly
lootly.io
Lootly, e-Ticaret markalarının müşterileriyle harika ilişkiler kurmasına yardımcı olan bir Sadakat ve Ödüller, Tavsiyeler ve VIP Platformudur. Lootly, 2.000'den fazla küresel ödül programına güç veriyor ve her gün milyonlarca puana ve müşteriye hizmet veriyor. Lootly, yalnızca birkaç dakika içinde k...
Ackroo
ackroo.com
Ackroo, satıcı ve endüstri birleştirme yoluyla her büyüklükteki satıcıya pazarlama, ödeme ve satış noktası çözümleri sunmaktadır. Ackroo'nun self-servis, veri odaklı, bulut tabanlı pazarlama platformu, müşterilerini çekmek, etkileşime geçirmek ve büyütmek, bir yandan da gelirlerini artırmak için mağ...
99minds
99minds.io
99minds, müşteri katılımı, kazanımı ve elde tutulması için her şeyi kapsayan bir çözümdür. Hediye Kartlarının işlenmesi ve yönetimi, Sadakat ve Ödül Programları, Kuponlar ve Tavsiye çözümleri gerektiren e-Ticaret ve mağaza içi çok kanallı bir pazarlama otomasyon platformuyuz. 99minds'in en iyi yanı,...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty, Apple ve Google Cüzdan için dijital pul kartları oluşturmaya ve yönetmeye yönelik dünyanın önde gelen web uygulamasıdır. Kartlarınızı çevrimiçi tasarlayın, müşterilerinize anlık mesajlar gönderin, işlem geçmişini yakalayın ve müşteri içgörülerini görüntüleyin. Hiçbir teknik bilgi gere...
Gameball
gameball.co
Gameball, ziyaretçileri ve ara sıra satın alan kişileri ömür boyu sadık müşterilere dönüştürmek için tasarlanmış bir sadakat ve oyunlaştırma pazarlama platformudur. Müşteri tabanını korumak ve büyütmek için tasarlanan oyunlaştırılmış sadakat programlarıyla mobil odaklı deneyimleri güçlendirmek.
Paylode
paylode.com
Paylode, son derece ilgi çekici bir müşteri ayrıcalıkları programını hızlı bir şekilde başlatmak isteyen şirketlere yönelik müşteri ayrıcalıkları platformudur. Paylode, şirketlerin şirket içinde bir tane oluşturmak için gereken süre ve maliyetten çok daha kısa bir sürede müşterilerine kapsamlı bir a...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hiss...
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Binlerce KOBİ ve Fortune 500 şirketinin güvendiği lider çok kanallı sadakat motoru Kangaroo Rewards ile müşteri sadakatini ve büyümeyi artırın. Hedeflenen ödüller, otomatik pazarlama ve kendi markalı uygulamanızla son derece kişiselleştirilmiş etkileşim oluşturun. Müşteriler kendilerini değerli hiss...
TapMango Merchant
tapmango.com
Basit ama güçlü müşteri tutma ve kazanma platformu. Kendi markalı ödül programınızı oluşturun.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango, işletmelere kendi sadakat programları aracılığıyla yenilikçi çözümler sunan bir Müşteri Etkileşim Platformu sağlayarak ilişkileri güçlendirir.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify, dijital ekipler için API öncelikli, bulut tabanlı bir promosyon ve sadakat yönetimi platformudur. Hedeflenen teşvikler ve bağlamsal ödüllerle müşteri bağlılığının artırılmasına, yeni müşteriler edinilmesine ve gelirin artırılmasına yardımcı olur. Her büyüklükteki şirketin özelleştirilmiş...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo, markaların bütünsel ödül programları başlatmasına yardımcı olurken aynı zamanda kişiselleştirme motoru tarafından oluşturulan sıfır taraf ve birinci taraf verilerini toplayıp bunlardan yararlanmasına yardımcı olan, kurumsal düzeyde, SaaS tabanlı, yapay zeka destekli bir sadakat platformudur...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz, KOBİ'lere yönelik, acentelere yönelik tasarlanmış bir Sadakat platformudur. Basılı tüm tanıtımları dijital ortama aktardık ve işletmelere ücretsiz push-bildirim kanalı sağladık. Bu, KOBİ'ler için elde tutmayı, geliri ve müşteri tabanını artırmaya yardımcı olur. Beyaz etiketli Bayi h...
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io, işletmelerin, kişisel markanın veya herkesin kulaktan kulağa pazarlama kampanyalarını otomatik pilotta başlatmasına, yönetmesine ve izlemesine yardımcı olan basit ve etkili bir araçtır. Müşterileri ağızdan ağıza tanıtım yapan bir pazarlama ekibine dönüştürmeye ve markalaşmayı önem...
LoyalAs
loyalas.com
Dakikalar içinde bir tavsiye programı oluşturun. Yönlendirmeleri ve kredileri otomatik olarak takip edin. Sınırsız Yönlendirme LoyalAs, müşteri başına özel bir yönlendirme bağlantısı oluşturur. Müşterilerle paylaşın ve otomatik e-postalarımızla yönlendirme isteyin. Alınan yönlendirmelerde sınır yokt...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow, kişisel tavsiyelere odaklanan tavsiye pazarlaması yoluyla B2B işletmelerine yeni gelir getiriyor. İşletmenizi sıfır başlangıç maliyetiyle ölçeklendirin veya önerilerle geçiminizi sağlayın.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala, bir sadakat ve değerlendirme platformundan çok daha fazlasıdır. Sadakat programlarını, müşteri geri bildirimlerini ve yenilikçi bir yönlendirme sistemini birleştiren, müşteriyi elde tutmaya yönelik eksiksiz bir pakettir. Müşterilerle derinlemesine etkileşime geçin, tekrarlanan işleri teş...
Herdify
herdify.com
Herdify, toplulukların markalar etrafında nerede oluştuğunu tespit eden bir davranışsal analiz şirketidir. Bu anlamda topluluk, sosyal medya hayranları, sadakat programları veya CRM verileri anlamına gelmez. İnsanların yaşadığı gerçek dünyadaki topluluklar (sokaklar, kasabalar ve şehirler) anlamına ...