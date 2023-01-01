Sizin gibi KOBİ sahipleri için çevrimiçi muhasebe programı. Her zaman, her yerde gerçek zamanlı olarak mali tablo özeti de dahil olmak üzere belgeleri yönetebilen, faturaları, makbuzları yerleştirebilen veya nakit parayı yönetebilen çevrimiçi muhasebe yazılımı

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