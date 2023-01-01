WebCatalog
SMEMOVE

SMEMOVE

smemove.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde SMEMOVE çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Sizin gibi KOBİ sahipleri için çevrimiçi muhasebe programı. Her zaman, her yerde gerçek zamanlı olarak mali tablo özeti de dahil olmak üzere belgeleri yönetebilen, faturaları, makbuzları yerleştirebilen veya nakit parayı yönetebilen çevrimiçi muhasebe yazılımı

Web Sitesi: smemove.com

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