Alternatifler - SmartPush
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Sendbird
sendbird.com
Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
User.com
user.com
User.com gelişmiş bir pazarlama ve satış otomasyon yazılımıdır. Şirketlerin iç süreçlerini kolaylaştırmalarına ve işlerini daha hızlı büyütmelerine yardımcı oluyoruz.
GoZen
gozen.io
Yapay Zekayla Desteklenen Organik Büyüme Platformu ile Satışlarınızı ve Gelirinizi 10 Kat Artırın. SEO dostu içerik oluşturarak, hedef kitle oluşturarak, etkileşimi ve satışları otomatikleştirerek işinizi Reklamlar olmadan organik olarak büyütün.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Airship
airship.com
Kurumsal markalar için oluşturulan Müşteri Etkileşim Platformu ile müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında anlamlı mesajlar iletin. Daha fazla bilgi edin.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly, işletmelerin WhatsApp aracılığıyla geniş ölçekte kolayca otomatik, etkileşimli ve kişiselleştirilmiş pazarlama kampanyaları oluşturmasına ve göndermesine olanak tanır. Bu, potansiyel müşterilerin ve müşterilerin satın alma yolculuklarını seçebilecekleri, dönüşümlerin yanı sıra katılımı da...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Truepush
truepush.com
Truepush aracını kullanarak sınırsız ücretsiz push bildirimleri gönderin ve push reklamlardan para kazanın. Push reklamlarımızla web sitenize ek gelir kanalı ekleyin. Truepush aracıyla kullanıcılarınızla etkileşime geçerek ayda 1200$'a kadar tasarruf edin.
ngrow
ngrow.ai
Yapay Zeka Anlık Bildirimleri ile Elde Tutmayı Artırın. SDK içermeyen tek anlık bildirim istihbarat platformu.
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
Leanplum
leanplum.com
Optimize edilmiş çok kanallı mesajlaşma ve kampanya düzenleme yoluyla kalıcı ve değerli ilişkiler kurarak müşteri katılımını en üst düzeye çıkarın.
Upsight
upsight.ai
Upsight, portföyünüzdeki geliri en üst düzeye çıkarmak ve performansı artırmak için çok kanallı analizleri, entegre pazarlama araçlarını ve reklam optimizasyonunu birleştirir.
Unifonic
unifonic.com
Unifonic, kuruluşların müşterileri olağanüstü çok kanallı deneyimlerle memnun etmelerini sağlayan bir müşteri etkileşim platformudur. İletişim kanallarını, mesajlaşma uygulamalarını ve sohbet robotlarını birleştirerek müşteri yolculuğu boyunca her temas noktasındaki görüşmeleri kolaylaştırır. Unifon...
Push Monkey
getpushmonkey.com
Chrome, Safari ve Firefox için Yerel Mobil ve Masaüstü Anında Bildirimler. Sadık okuyucularınızı yeni içerik hakkında bilgilendirmenin en kolay yolu
Pushify.com
pushify.com
Pushify, kullanıcılarınızı saat dilimlerine göre farklı sınırlar arasında hedefleyebileceğiniz bir kontrol paneli sağlar. Bu nedenle farklı coğrafyalardaki kullanıcıları en aktif oldukları anda hedefleyin.
Ocamba
ocamba.com
Reklam sunma ve Push mesajlaşma için eksiksiz kurumsal yönetim uygulamaları paketi
NotificationAPI
notificationapi.com
NotificationAPI, ürününüze bildirimleri (e-posta, uygulama içi vb.) uygulamanın EN HIZLI yoludur. Birkaç dakika içinde yeni bildirimler oluşturmanıza ve ürününüze entegre etmenize olanak tanıyan gerekli tüm entegrasyonlar, görsel bildirim düzenleyicileri ve SDK'larla birlikte gelir.
Nashpush
nashpush.com
Nashpush, dünya çapındaki işletmelerin hedef kitlelerine zamanında gönderilen kişiselleştirilmiş tetikleyici anlık bildirimlerle ulaşmasını, etkileşimde bulunmasını ve onları elde tutmasını sağlayan güçlü ve kullanıcı dostu bir anında bildirim gönderme platformudur. Üstün mimariyle desteklenen Nashp...
MonRays
monetizationrays.com
MonRays, basit ve kullanışlı kod entegrasyonuyla Anlık Bildirimler için SaaS platformunun pazar lideri self-servis müşteri etkileşimi çözümüdür. Müşteriler neden bizimle çalışmayı seviyor? 🔷PUSH 🔷... Daha Fazla Göster INED 🔷PWA (Progresif Web Uygulamaları) 🔷AKTİF TEKLİF 🔷POP-UP 🔷SAYFA İÇİ 🔷He...
MaxTraffic
maxtraffic.com
Max Traffic, web push bildirimlerini, çıkış amacını ve promosyon katmanlarını kullanan eksiksiz bir yerinde pazarlama çözümüdür.
indigitall
indigitall.com
indigitall, müşterilerimizin hedef kitlelerine zenginleştirilmiş, bölümlere ayrılmış, etkileşimli ve konuma dayalı anlık bildirimler göndermesine olanak tanıyan bir SaaS Pazarlama Otomasyonu hizmeti sunan uluslararası bir şirkettir. Artan sayıda kullanıcıyı etkinleştirerek, dönüştürerek ve elde tuta...
FoxPush
foxpush.com
Abonelerinize, çevrimiçi olduklarında, nerede olurlarsa olsunlar, cep telefonlarından bile anında Web push bildirimleri gönderin! Kurulumu kolaydır ve hiçbir teknik beceri gerektirmez. Etkileşiminizi artırmak için kullanıcılarınıza anlık bildirimler gönderin. Masaüstü ve mobil cihazlar için 3 dakika...
FlareLane
flarelane.com
FlareLane, müşteri deneyimini geliştirmek için etkileşimli anlık bildirimlerden yararlanan, son derece kişiselleştirilmiş bir CRM pazarlama çözümüdür. Müşteriyi elde tutmayı ve geliri artıran, birinci sınıf, etkinliğe dayalı, otomatik, kullanıcı dostu bir anında bildirim hizmeti oluşturmaya kararlıy...
Catapush
catapush.com
Catapush, finansal hizmetlerin, kamu hizmetlerinin ve büyük kuruluşların müşteri iletişimlerini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir SaaS mobil mesajlaşma platformudur (push ve uygulama içi). Mevcut diğer alternatiflerden daha güvenilir, izlenebilir ve emniyetli olup, SMS ile karşılaştı...
WonderPush
wonderpush.com
Web ve Mobil için ayda 1 Euro'dan başlayan bildirimler ve pop-up'lar. WonderPush, iOS, Android ve web siteleri için anında bildirimler ve açılır pencereler sunan en hızlı platformdur. Ayarlanması kolay güçlü çözümümüz, binlerce geliştiricinin ve pazarlamacının saniyede 350.000'den fazla bildirim gön...
Subscribers
subscribers.com
Sitenizi terk ettikten sonra bile doğrudan sitenizin ziyaretçilerine gönderilen mesajları içeren uzun e-posta gelen kutusu sırasını atlayın. Aboneler, web sitenizin ziyaretçileriyle yeniden etkileşime geçmek ve hedeflenen web push bildirimlerini kullanarak satın almaları artırmak için oldukça etkili...
PushPad
pushpad.xyz
Pushpad, web sitelerine ve web uygulamalarına push bildirimleri eklemenin en kolay yoludur. Her gün milyonlarca web push bildirimi sunar. Pushpad, web uygulaması geliştiricileri ve push bildirimleri göndermek isteyen her boyuttaki web sitesi için profesyonel bir çözümdür.
Noviclick
noviclick.com
Noviclick, reklam kampanyaları oluşturabileceğiniz bir çevrimiçi reklam platformudur. Kaynak türlerimiz; Push trafiği, sayfa içi push ve popunder trafiği. Bunda en önemli ilkeler şunlardır: ✅ Şeffaflık ✅ Gelişmiş hedefleme seçeneklerine sahip kullanıcı dostu ve hızlı gösterge paneli ✅ Kendi geliştir...
Notix
notix.co
NOTIX, kitle etkileşimi, kullanıcıyı elde tutma ve para kazanmaya yönelik çok işlevli bir web ve uygulama içi anlık bildirim hizmetidir. Desteklenen platformlar: Android, Web Demosu: istek üzerine sunulur Kullanım kılavuzu: https://help.notix.co/en/ Notix ile neler yapabilirsiniz? - Hedef kitlenizle...
Feedify
feedify.net
Feedify, müşteri etkileşimi araçlarının otomasyonla yönetilebileceği yalın bir kontrol paneli sağlar. Feedify, coğrafi konum, tarayıcı, cihaz, ülke, saat dilimi vb. aracılığıyla daraltılabilen bildirimler, pop'lar, anketler, geri bildirim araçları (satış öncesi ve sonrası) oluşturmanıza olanak tanır...
AutomateWoo
automatewoo.com
WooCommerce mağazanız için güçlü pazarlama otomasyonu. Sizin için işin zor kısmını yapan otomatik pazarlamayla müşterileri dönüştürün ve elinizde tutun. AutomateWoo, mağazanızı büyütmek ve daha fazla para kazanmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara sahiptir.
AdOperator
adoperator.com
AdOperator, bağlı kuruluş pazarlamacılara, reklam ajanslarına ve doğrudan reklamverenlere kullanıcı etkinliği kazanmak, yeni hedef kitleler oluşturmak ve mobil ve masaüstü cihazlarda dönüşümleri artırmak için reklam hizmetleri sağlar. Ana reklam envanteri anlık bildirimlerimiz ve yerel feed içi (Çok...
NotifyVisitors
notifyvisitors.com
E-posta pazarlaması ve SMS pazarlaması gibi NotifyVisitors pazarlama otomasyonu yazılım araçlarıyla geliri artırın ve iş büyümesini artırın.
Larapush
larapush.com
LaraPush, izlenebilir anlık bildirimler göndermenize olanak tanıyan, Web Push Bildirimleri için pazar lideri, kendi kendine barındırılan bir çözümdür. LaraPush, masaüstü tarayıcılarda ve android telefonlarda ÜCRETSİZ* olarak web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarınıza ulaşmanızı sağlar. 🌀 La...
PushPushGo
pushpushgo.com
Web ve mobil anlık bildirimlerle kullanıcılarla yeniden etkileşime geçin. Ücretsiz, zengin özelliklere sahip GDPR uyumlu çözümü test edin.
MagicBell
magicbell.com
MagicBell, bir gün içinde devreye alınabilen, web, mobil ve uygulama içi için esnek bir bildirim gelen kutusudur ve sizi yüzlerce saatlik manuel kodlama ve karmaşık uygulama zahmetinden kurtarır; üstelik hepsi markanız altında. Diğer bildirim sistemlerinden farklı olarak MagicBell, kullanıcınızın te...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh, yüksek başarıya sahip kişiler için mobilden ilham alan en iyi müşteri etkileşim platformudur. Çok kanallı mesajlaşmayı kolaylaştırarak pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin tek platformdan anlık bildirimler, uygulama içi mesajlar, e-posta, SMS ve WhatsApp göndermesine olanak tanır. Kan...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müş...
Gravitec
gravitec.net
MERHABA! Gravitec.net'e hoş geldiniz! Otomasyon ve kişiselleştirmeye odaklanan bir anında bildirim hizmeti. Müşterilerinize iyi bakmanın yalnızca size fayda sağlayacağına inanıyoruz! Bu yüzden okuyucularınızı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sahip olduğunuz en popüler haberleri içeren G...
Kumulos
kumulos.com
Kumulos ile pazarlama ekipleri, kullanıcıların sevdiği kişiselleştirilmiş yolculukları hızlı bir şekilde oluşturabilir, mobil uygulama etkileşimini hızlandırabilir ve markanın yaşam boyu savunucularını yaratabilir. Ekibinizi tekrar sürücü koltuğuna oturtarak onlara daha fazla kontrol, daha hızlı büy...
PushEngage
pushengage.com
Web ve uygulama anlık bildirimlerinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için önde gelen ortağınız PushEngage'e hoş geldiniz! PushEngage'de, sizinki gibi işletmelere, hedefli ve kişiselleştirilmiş anlık bildirimler yoluyla müşterilerle etkileşim kurma, yeniden etkileşim kurma ve müşterileri elde tutm...
Engagespot
engagespot.co
Bildirimler için Zapier. Engagespot, geliştiricilerin tek bir API ile çok kanallı ürün bildirimleri oluşturmasına yardımcı olur. Engagespot'la şunları yapabilirsiniz: * E-posta, Uygulama İçi, SMS, Push, WhatsApp, Slack vb. gibi birden fazla bildirim kanalını dakikalar içinde ürününüze entegre edin...
Atomic.io
atomic.io
Yeni nesil müşteri deneyimini doğrudan uygulamanızın içinde sunun. Atomic.io, uygulama içi müşteri etkileşim aracınızdır ve müşterilerinize en güvenli kanalınız olan uygulamanız üzerinden hızlı bir şekilde son derece kişiselleştirilmiş, işlem yapılabilir mesajlar göndermenize olanak tanır. %94 okuma...