Alternatifler - SMARTe

SifData

sifdata.com

SifData, şirketlerin müşterilerinin ve potansiyel müşterilerinin şirketleri ne zaman taşıdığını izlemelerine ve satış hattını ilerletmek, anlaşmaları daha hızlı kapatmak ve kaybı azaltmak için bu zekayı CRM içinde yüzeye çıkarmalarına yardımcı olur.