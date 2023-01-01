SmartDollar, Dave Ramsey'in sunduğu bir çalışanlara yönelik finansal sağlık programıdır. Çalışanlar bütçelemeyi, borçtan kurtulmayı, gelecek için tasarruf etmeyi ve güvenle emekli olmayı öğreniyor.

Web Sitesi: smartdollar.com

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