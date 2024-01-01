Alternatifler - Slip.Stream
Contentful
contentful.com
Modern bir içerik platformuyla daha hızlı başlatın. İçeriği yönetmenin en kolay ve en hızlı yolu: Araçlarınızı entegre edin. Kanallar arasında yayınlayın. Sektör lideri uygulama çerçevemizle ekibinizin önündeki engelleri kaldırın.
Contentstack
contentstack.com
Her yerde istediğiniz dijital deneyimler 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen tek tam otomatik Şekillendirilebilir DXP ile işletmenizi daha fazla yere taşıyın
ManageXR
managexr.com
ManageXR, VR ve AR cihazları için tasarlanmış kurumsal bir cihaz yönetimi platformudur. XR'yi çalışanlarını eğitmek için, doktorlar hastaları tedavi etmek için ve okullar öğrencilere eğitim vermek için XR'yi kullandıkça, kuruluşlar operasyonlarını erken aşama pilot uygulamalardan kuruluş çapındaki ç...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Viar360
viar360.com
Viar360, 360° video ve fotoğraflardan son derece ilgi çekici, kapsamlı eğitim ve öğrenme deneyimleri oluşturmak için gereken zamanı, çabayı ve bilgiyi azaltan en sezgisel yazma ve yayınlama platformudur. Viar360, öğrencilerinizin cihazlarında "Panorama modunda" veya VR başlıklarını kullanarak "Sanal...
EZ360 Cloud
ez-360.com
EZ360 Cloud ile 360 derecelik video içeriğini bulut aracılığıyla VR cihazlarına dağıtabilirsiniz. Videolarınızı çevrimiçi içerik yönetim sistemine (CMS) yükleyin ve yönetin. Videoları kolayca VR cihazlarına aktarın. VR gözlükleri, uygulamayı başlattıklarında yeni videoları otomatik olarak indirir....
Headjack
headjack.io
Headjack, 360° video yapımcılarına yönelik bir uygulama oluşturma ve içerik yönetimi platformudur. Wordpress'ten ilham alan Headjack, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların mevcut tüm VR başlıklarında çalışan bağımsız VR uygulamalarını kolayca oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanırken, aynı zamand...
ArborXR
arborxr.com
ArborXR bir AR ve VR cihaz yönetimi platformudur. 90 ülkede 2000'den fazla şirket, VR ve AR filolarını yönetmek için halihazırda ArborXR'yi kullanıyor. ArborXR ile cihazlarınızı yönetebilir, içerikleri ve güncellemeleri uzaktan dağıtabilir ve kullanıcıların kulaklıkta neler görebileceğini ve yapabil...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.