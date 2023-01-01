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Skroutz

Skroutz

skroutz.gr

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skroutz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Milyonlarca ürünü bulun, binlerce teklifi keşfedin ve kullanıcı yorumlarını okuyun. Skroutz'dan doğrudan satın alma ile güvenlik garantisi!

Web Sitesi: skroutz.gr

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