Alternatifler - Skrapp.io
LinkedIn Sales Navigator
linkedin.com
675 milyondan fazla üye | Profesyonel kimliğinizi yönetin. Profesyonel ağınızı oluşturun ve onunla etkileşime geçin. Bilgiye, içgörülere ve fırsatlara erişin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase, özel ve halka açık şirketler hakkında ticari bilgiler bulmaya yönelik bir platformdur. Crunchbase bilgileri, yatırımları ve finansman bilgilerini, kurucu üyeleri ve liderlik pozisyonlarındaki bireyleri, birleşme ve satın almaları, haberleri ve sektör trendlerini içerir. Başlangıçta star...
Hunter.io
hunter.io
Hunter, profesyonel e-posta adreslerini bulmak ve doğrulamak için lider çözümdür. Hunter'ı kullanmaya başlayın ve işletmeniz için önemli olan kişilerle bağlantı kurun.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
Nimble
nimble.com
CRM, satış elemanlarından daha fazlası için. Tüm ekibiniz için ilişki odaklı bir CRM. Kullanımı kolaydır, Outlook/Gmail gelen kutunuzda, sosyal medyada, web'de çalışır.
Seamless.AI
seamless.ai
B2B doğrudan aramalar, cep telefonu numaraları ve e-postalar için 1 numaralı satış aracı. 300.000'den Fazla Satış Yöneticisi, Satış Potansiyellerini Oluşturmak için Seamless.AI'yı Kullanıyor.
Reply.io
reply.io
Reply, çok kanallı erişimi otomatikleştirmenize ve ölçeklendirmenize yardımcı olan bir satış etkileşim platformudur; böylece daha fazla potansiyel müşteri elde edebilir, yeni müşteriler edinebilir ve gelirinizi daha hızlı artırabilirsiniz.
Snov.io
snov.io
Daha fazla potansiyel müşteri. Daha fazla satış. Daha fazla gelir. Büyüme sağlayan satış araç kutusu ve CRM platformuyla işinizi ölçeklendirin ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşime geçin.
Mailshake
mailshake.com
E-posta, telefon ve sosyal ağlarla 5 dakika kadar kısa bir sürede satış destek tempoları oluşturun. Aylık 59$'dan başlayan fiyatlarla.
Clearbit
clearbit.com
Clearbit, tüm müşteri etkileşimleriniz için pazarlama veri motorudur. Müşterilerinizi derinlemesine anlayın, gelecekteki potansiyel müşterileri belirleyin ve her bir pazarlama ve satış etkileşimini kişiselleştirin.
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
FullContact
fullcontact.com
FullContact Inc., işletmeler, geliştiriciler ve markalar için bulut tabanlı yazılım ürünleri paketi sağlayan özel bir teknoloji şirketidir. Ana odak noktaları gizlilik açısından güvenli Kimlik Çözümlemesi ve gerçek zamanlı API entegrasyonudur. Teklif paketleri, müşteri verilerini artırmak için tekno...
Apify
apify.com
Web'in işinize yaramasını sağlayın. Apify, bir web tarayıcısında manuel olarak yapabileceğiniz her şeyi otomatikleştirebilir ve bunu geniş ölçekte çalıştırabilir. Web kazıma, veri çıkarma ve web RPA için tek adresiniz biziz.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Clay
clay.com
İnternetteki her yerden potansiyel müşteri bulun. Asla mümkün olduğunu düşünmediğiniz yerlerden potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Adları, e-postaları, teknoloji yığınını, açık rolleri ve çok daha fazlasını otomatik olarak almak için 50'den fazla entegrasyona bağlanın.
Growbots
growbots.com
Giden satış sürecinizi tamamen otomatikleştirmek için Growbot'ları kullanın. Tek bir yerde arama ve sosyal yardım. Salesforce ve HubSpot ile entegrasyon sağlıyoruz.
BuiltWith
builtwith.com
Web teknolojisi bilgi profili oluşturma aracı. Bir web sitesinin neyle oluşturulduğunu öğrenin.
FindThatLead
findthatlead.com
Artık manuel arama işi yok! FindThatLead, satış ve büyüme için potansiyel müşteri yaratmanızı ölçeklendirir.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Demandbase
demandbase.com
Orta Ölçekli ve Kurumsal B2B Şirketleri için Lider ABM Yazılımı. Gerçek uçtan uca hesap tabanlı pazarlama şirketi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Cognism
cognism.com
Mükemmel eşinizle bağlantı kurun. Piyasadaki en üstün satış zekasına sahip hedef müşteriler ve kişilerle anlamlı görüşmeler başlatın.
HG Insights
hginsights.com
Satış, pazarlama ve strateji ekiplerinin gelirlerini daha hızlı artırmasına yardımcı olmak için sınıfında lider BT Harcaması, Teknoloji Kurulumu ve Sözleşme İstihbaratı sağlıyoruz...
Swordfish.ai
swordfish.ai
Swordfish dünyanın en güçlü iletişim arama motorudur. Swordfish, aradığınız kişiler için güncel, geçerli, doğrudan iletişim bilgilerini size sunmak amacıyla Hoovers, Dun & Bradstreet, Experian gibi dünyanın en iyi kişi kimlik doğrulama sağlayıcılarından ve diğer yüzlerce bağımsız kaynaktan ve canlı ...
Icy Leads
icyleads.com
Icy Leads, tek bir kontrol paneli altında hiper hedefli satış adaylarının listelerini oluşturmanıza, soğuk e-posta dizileri göndermenize ve ideal potansiyel müşterilerinizle daha fazla toplantı ayarlamanıza yardımcı olan, tam donanımlı bir soğuk destek araç setidir.
MeetAlfred
meetalfred.com
LinkedIn, e-posta ve Twitter desteği için hepsi bir arada otomasyon çözümünüz. Meet Alfred ile çok kanallı satış hattınızı zahmetsizce yönetmek için sorunsuz otomasyon potansiyelini ortaya çıkarın. Haftada 10 saatten fazla geri kazanarak ekibinizin verimliliğini ve üretkenliğini artırın. Manuel göre...
SalesIntel
salesintel.io
İdeal müşterilerinizi bulun, onlara ulaşın ve kazanın. Daha fazla geliri daha hızlı elde etmek için doğru B2B şirketi ve iletişim verilerini edinin.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
Visual Visitor
visualvisitor.com
B2B Satış Zekası platformumuz, Satış ve Pazarlama Ekiplerinin daha fazla satış yapmasına yardımcı olur. Amaç Verileri, B2B Veritabanı, Web Ziyaretçi Kimliği ve E-posta Takibi.
Pobuca Connect
pobu.ca
Ekibinizi çok yönlü bir kişi yönetimi uygulamasıyla yükseltin, birden fazla iş kişi listenizi tek bir birleşik adres defterine dönüştürün ve buna web'den, mobil cihazdan ve hatta Outlook ve Gmail'den erişin. Kişilerinizi düzenlemek, etkinlikleri izlemek, görevleri ayarlamak ve LinkedIn ve e-posta im...
GetEmail.io
getemail.io
Herkesin E-postasını Saniyeler İçinde Alın. Herhangi bir Şirketteki herhangi bir Profesyonelin E-posta Adresini Bir Saniyede Bulmak için Büyük Veri ve Makine Öğrenimi Algoritmalarını kullanıyoruz.
Leadership Connect
leadershipconnect.io
Hükümette Doğru İnsanları Bulmak İçin 1 Numaralı Güvenilir Kaynak. Aramayı Durdurun. Bulmaya Başlayın. Devlet liderleriyle, üst düzey yöneticilerle, yönetim kurulu üyeleriyle ve politikanızı veya satış hedeflerinizi ilerletmenize yardımcı olabilecek kişilerle bağlantı kurun. İş geliştirme için strat...
OceanFrogs
oceanfrogs.com
OceanFrogs, bir hafta veya daha kısa sürede pazara çıkmanıza olanak tanıyan bir satış zekası platformudur. Niyet verileri, Teknoloji kullanımı izleyicisi, B2B pazarlamacıların/satışçıların adreslenebilir pazarlarını anlamalarına olanak tanıyan lider puanlama. OceanFrogs uluslararası veriler (APAC, J...
Sales.Rocks
sales.rocks
Sales.Rocks, günlük Satış ve Pazarlamayı dönüştürme misyonuna sahip lider bir Satış Etkinleştirme ve Otomasyon Platformudur. Proje, 2018 yılının sonlarında Hollanda'nın Rotterdam kentinde 10 kişilik bir ekiple kuruldu. Platform, şirket ve iletişim verilerini yüksek doğrulukla sağlıyor. 50'den fazla ...
Success.ai
success.ai
Success.ai, doğrulanmış potansiyel müşterilere sınırsız e-posta göndermenize yardımcı olmak ve desteğinizi artırmak için yapay zekayı kullanır. Durdurulamaz bir büyüme elde edebilmeniz için hedeflenecek doğru potansiyel müşterileri belirliyoruz, e-postalarınızı kişiselleştiriyoruz ve kampanyalarınız...
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Immagnify
immagnify.com
Immagnify, şirketinizin daha hızlı büyümesine yardımcı olmak için milyonlarca şirkete ve profesyonele e-posta, telefon ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kolay erişim sağlar.
Red Flag Alert
redflagalert.com
B2B Veri, Uyumluluk ve Kredi Riski platformumuzla sizi finansal riskten korurken şirketinizin büyümesini destekleyecek kapsamlı zeka
LoneScale
lonescale.com
Niyet verilerinden ve satış tetikleyicilerinden yararlanarak daha nitelikli bir satış hattı oluşturun ve daha fazla anlaşma yapın.
oppwiser
oppwiser.com
Oppwiser, yapay zekayı kullanarak müşteri adayı araştırmasını ve önceliklendirmeyi otomatikleştiren bir satış zekası platformudur. Oppwiser platformu, web üzerindeki milyarlarca alıcı sinyalini sürekli olarak izliyor, satın almaya hazır hesapların keşfedilmesini otomatikleştiriyor ve doğru karar ver...
Leadgenerator.io
leadgenerator.io
Leadgenerator.io: Büyüme Odaklı Ekipler için B2B Müşteri Adayı Yaratmayı Dönüştürüyor Satış, pazarlama ve operasyon profesyonelleri için müşteri adayı yaratma sürecini yeniden tasarlayan ve otomatikleştiren yenilikçi B2B potansiyel müşteri yaratma platformu Leadgenerator.io'yu keşfedin. En son tekno...
Dealfront
dealfront.com
Dealfront (eski adıyla Leadleader), satış ve pazarlama ekiplerine potansiyel müşterileri bulmak ve anlaşmaları kapatmak için ihtiyaç duydukları verileri, uygulamaları ve bilgileri sağlayan pazara açılma platformudur.
SalesQL
salesql.com
LinkedIn potansiyel müşterilerinizi güçlendirin Henüz bağlantı kurmamış olsanız bile, LinkedIn hedeflerinize yönelik e-posta adreslerini bulmak için SalesQL'i kullanın.
Luna.ai
luna.ai
Mükemmel Potansiyel Müşterileri Bulun, Akıllara durgunluk veren E-postalar Gönderin. Zaman alıcı araştırma zahmetine girmeden, yalnızca kişisel bağlantılarınızla değil, daha hızlı bir şekilde ölçeklendirmeyi mi istiyorsunuz? Luna'nın yapay zekası, sonuç getiren son derece kişiselleştirilmiş e-post...
Clearout
clearout.io
Toplu E-posta Doğrulaması - %98+ Doğru, GDPR Uyumlu, Spam Tuzaklarını Kaldırma, Kötüye Kullanım E-posta Doğrulayıcı, E-posta Bulucu, Gerçek Zamanlı API %99,9 Çalışma Süresi - 100 Krediyle Ücretsiz Deneme!
Wiza
wiza.co
LinkedIn'den potansiyel müşteri listeleri oluşturun. Doğru iletişim bilgileriyle potansiyel müşterileri LinkedIn'den dışarı aktarın ve hedef kitlenizle doğrudan bağlantı kurun.
Soleadify
soleadify.com
Dünya çapındaki Küçük İşletmelere ilişkin özel veriler. Hızla değişen dünyada B2B süreçlerini otomatikleştirmek için dürüst ve güvenilir veriler.
Bombora
bombora.com
Satın almaya hazır işletmeleri rakiplerinizden önce bulun. Sektörün en kapsamlı ve gizlilikle uyumlu Intent verilerini kullanarak bağlanın ve satış yapın.
LeadPyramid
leadpyramid.com
LEADPYRAMID, UZUN YILLARDIR VERİTABANI HİZMETLERİNDE ÖNCÜ OLMAKTADIR. E-POSTA VE TELEFON NUMARALARI İÇİN HEDEF BEKLENTİLER ARAYAN ŞİRKETLER İÇİN TEK DURAKTAN ÇÖZÜM OLDU Leadpyramid, tüm veritabanı gereksinimleri için tek noktadan çözümdür. Bir kuruluşun doğrulanmış potansiyel müşterilerle işlerini d...
INNGUMA
innguma.com
INNGUMA, rekabet ortamını izleyerek işletmenizde zeka oluşturmanıza olanak sağlayan modüler bir yazılımdır.
Goava
goava.com
Goava's, en değerli potansiyel müşterilerinizi keşfederek satışlarınızı artıran bir platformdur. B2B satış elemanlarının potansiyel müşteriler hakkında özel bilgiler edinmelerine yardımcı oluyoruz. Goavas platformu size hangi firmayla iletişime geçmeniz gerektiğini, kiminle konuşmanız gerektiğini ve...
Fork
fork.ai
Fork, bulut hizmeti şirketlerinin müşterileri akıllıca kazanmalarına yardımcı olan bir şirkettir. Şirketin platformu bir dizi üründen oluşuyor; ana hizmet nesneleri IaaS, PaaS ve SaaS katmanlı bulut hizmeti kuruluşlarına odaklanıyor. Gelişmiş veri analizi teknolojisi ve tüm ağdaki kamuyu bilgilendir...
Company Guru
company.guru
Company Guru portalı, çok sayıda şirketten gelen geniş iş verileri tabanına ilişkin bir içgörü sağlar. Pazara yakından bakın ve kapsamlı bilgilerimizi kullanarak kaynaklardan tasarruf edin. Portalımızı ücretsiz olarak kullanarak ekibinizin satışları artırmasına ve geçerli hedef listeleri oluşturmak ...
SonarList
sonarlist.io
Verileri ve iş e-postalarını tüm dünyada arayın ve bunları uygun maliyetli bir fiyatla sınırsız olarak doğrulayın.
Charm.io
info.charm.io
Charm.io, SaaS, Ajanslar ve e-Ticaret hizmet işletmelerinin, pazarlama ve satış çabaları için potansiyel müşteri adayları olan nitelikli DTC markalarını keşfetmelerine ve tanımlamalarına yardımcı olur. Charm'ın platformu bu şirketler hakkında kapsamlı veriler sağlıyor ve kullanıcıların hedef kitlele...
Findymail
findymail.com
Findymail, satış desteğinizde kullanmak üzere B2B e-postalarını bulmanıza ve doğrulamanıza yardımcı olur. Size yalnızca e-posta teslim edilebilirliğinizin güvenli olduğundan emin olmak için geri dönmeyen doğrulanmış e-postalar sağlıyoruz. Ayrıca şu anda Linkedin Sales Navigator veya Apollo gibi popü...
Coldlytics
coldlytics.com
Eski B2B veritabanlarından bıktınız mı? Coldlytics, size en yeni potansiyel müşterileri sunmak için en ileri otomasyonu insan araştırmacıyla kusursuz bir şekilde birleştirir. Hedefleme gereksinimlerinizi self-servis platformumuz aracılığıyla gönderin; ekibimiz yalnızca 24 saat içinde size tamamen öz...
LeadPost
leadpost.com
Web Sitenizi Tam Olarak Kimin Ziyaret Ettiğini Öğrenin. Bir form doldurmasalar bile web sitenizi kimlerin ziyaret ettiğini görün! LeadPost yalnızca tek bir kod satırıyla size isimleri, iletişim bilgilerini ve daha fazlasını verebilir.