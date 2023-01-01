WebCatalog
Skimlinks

Skimlinks

skimlinks.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Skimlinks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ticari içerik, yayıncıların iyi içerikten para kazanabileceği reklamlara daha az bağımlı bir dünyanın geleceğidir. Ticari içerik, editoryal ekiplerin sürdürülebilir bir gelir akışı oluşturmasına olanak tanır. Zaten bazı yayıncıların toplam gelirinin dörtte birine kadar katkıda bulunuyor ve bu da onu sürdürülebilir bir gelir çeşitlendirme kaynağı haline getiriyor. Mükemmel içerik için ödüllendirilen Skimlinks'teki 60.000'den fazla yayıncıya katılın.

Web Sitesi: skimlinks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Skimlinks ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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