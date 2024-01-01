Alternatifler - Sketchfab
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Kickflip
gokickflip.com
Kickflip, olağanüstü bir ürün kişiselleştirme deneyimiyle müşterilerinizin yaratıcılığını güçlendirin, etkileşimlerini artırın ve dönüşümleri artırın. Tüm özel ürün seçenekleri ve çeşitleriyle görsel bir ürün kişiselleştirici. Kickflip ürün kişiselleştirici, müşterilerinizin olağanüstü bir ürün oluş...
Phasio
phas.io
Üretim müşterilerinize kırmızı halı deneyimi yaşatın Ürün tasarımı ve üretim siparişleri için sorunsuz iletişim ile her müşteriye kişiselleştirilmiş bir deneyim sunun.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite, uçtan uca Bulut tabanlı bir Tıbbi Faturalandırma, Gelir Döngüsü Yönetimi, Elektronik Sağlık Kayıt Yazılımı, Uygulama Portalı ve Uygulama Pazarlama CRM Yazılımıdır.
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
ShapeDiver
shapediver.com
Grasshopper dosyalarınızı çevrimiçi uygulamalara dönüştürün. Orijinal kodu açığa çıkarmadan tasarım araçlarınızı başkalarıyla güvenle paylaşın. Bunları bir iframe aracılığıyla herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirin veya çeşitli API'ler ve SDK'lar aracılığıyla favori e-Ticaret platformunuzla ...
Brikl
brikl.com
Brikl, dünya çapında lider MicroStore ve ekip mağazası teknolojisidir. 15 dakikada mağazanızı kurun ve kazandığınız zamanı işinizi büyütmeye harcayın. Brikl'ın süsleme ve 3D görselleştirme araçları, tasarımcıların yer tutucular ve tasarım otomasyonu için düz görüntüleri ve manuel düzenlemeleri değiş...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...
Zakeke
zakeke.com
En esnek ve eksiksiz Görsel Ticaret platformu. Gerçek zamanlı 2D, 3D, AR ve Sanal Deneme özelleştirmesiyle mağazanızı olağanüstü bir Müşteri Deneyimine dönüştürün.
In Mind Cloud
inmindcloud.com
Üretim karmaşıktır. Satmak bu olmamalı. In Mind Cloud, dünyanın üretime yönelik tek ölçeklenebilir dijital satış platformudur. Satış sürecinizi hızlandırın, daha fazla anlaşma kazanın ve düşündüğünüzden daha hızlı bir şekilde rakiplerinizin önüne geçin.