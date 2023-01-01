Alternatifler - Sitejabber
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
G2
g2.com
Kullanıcı derecelendirmelerine ve sosyal verilere göre en iyi iş yazılımlarını ve hizmetlerini karşılaştırın. CRM, ERP, HR, CAD, PDM ve Pazarlama yazılımları için incelemeler.
BrightLocal
brightlocal.com
Yerel arama başarısı için hepsi bir arada platform · BrightLocal ile sıralamalarda yükselin, itibarınızı artırın ve yerel aramada öne çıkın.
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
EmbedSocial
embedsocial.com
İncelemeleri, hikayeleri, sosyal medya akışlarını, fotoğrafları toplamak ve bunları herhangi bir web sitesine yerleştirmek için en iyi UGC platformu. Otomatik olarak!
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers ödüllü bir müşteri inceleme yazılım şirketidir. Daha fazla yorum alın. Müşterilere yanıt verin. Müşteri deneyimiyle ilgili içgörüler bulun.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Tagsen
tagsen.com
Business and marketing printing solutions at Tagsen, India's top online platform for quality products like business cards, banners, stickers, leaflets, and more.
URLScore.ai
urlscore.ai
Whether you're cautious about website safety before visiting, or seeking to boost your cyber threat detection, Urlscore is here to help. Use our webform or integrate our API to classify URLs and pinpoint potential risks, ensuring safer browsing experiences.
paiza
paiza.jp
ITエンジニア・プログラマ専門の総合求職・学習サイト【paiza（パイザ）】。プログラミングスキルチェックで実力を可視化し、スキルがあると認められれば企業からスカウトが届くなど転職が有利に。学歴や職歴ではなく「技術がある人」が評価されるサービスです。
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
ReviewsOnMyWebsite helps businesses monitor, request and showcase their online reviews to help increase social proof and build trust with their customers.
Oggvo
oggvo.com
Oggvo makes it easy for small businesses to grow and stay competitive by simplifying their customer’s experience at every step of the journey.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
We help staffing firms accelerate their growth by maximizing their ROI on their reviews, referrals, reputation and recruiters.
Shopper Approved
shopperapproved.com
Since 2010, Shopper Approved has helped over 25,000 online businesses collect up to 10x more ratings and reviews than any other review platform online. We're also a two-time award-winning Inc. 500 company, an official Google Review Partner, and we have an A+ BBB rating. The thing that really sets Sh...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Thousands of the world’s leading brands and retailers trust Bazaarvoice technology, services, and expertise to drive revenue, extend reach, gain actionable insights, and create loyal advocates. According to a new commissioned study conducted by Forrester Consulting on behalf of Bazaarvoice, business...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io is a leading provider of review collection and eCommerce marketing solutions. Build your online reputation, encourage consumer loyalty, and connect your business model to market demands through genuine customer feedback. Our contract free price plans are fully customisable, and all come w...
Score My Reviews
scoremyreviews.com
Score My Review is a state-of-the-art review and reputation management software for small and medium-sized businesses. Our automated and easy-to-use interface helps business owners collect authentic customer reviews on autopilot. With Score My Reviews, you can get more 5 Star reviews on review sites...
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun ge...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform