Sistema Worklab

Brezilya'da en çok kullanılan klinik analiz laboratuvarı sistemi! Eksiksiz, sezgisel ve paranızın karşılığını en iyi şekilde veren.

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