Alternatifler - Sisense
Tableau
tableau.com
Tableau (Fransızca 'küçük masa' anlamına gelir, aynı zamanda 'resim' anlamında da kullanılır; pl. tableaux veya nadiren tableaus) şu anlamlara gelebilir:
Looker
looker.com
Looker, gerçek zamanlı iş analitiğini kolayca keşfetmenize, analiz etmenize ve paylaşmanıza yardımcı olan bir iş zekası yazılımı ve büyük veri analitiği platformudur.
Zoho Analytics
zoho.com
İş Zekası ve Analitik Yazılımı. Zoho Analytics, verilerinizi görsel olarak analiz etmenize, çarpıcı veri görselleştirmeleri oluşturmanıza ve gizli içgörüleri dakikalar içinde keşfetmenize olanak tanıyan bir self-servis BI ve veri analizi yazılımıdır.
Metabase
metabase.com
Şirketiniz içinde veri ve analizleri paylaşmanın en hızlı, en kolay yolu. MySQL, PostgreSQL, MongoDB ve daha fazlasına bağlanan, 5 dakika içinde kurabileceğiniz açık kaynaklı bir İş Zekası sunucusu! Herkes bunu grafikler, gösterge tabloları ve gecelik e-posta raporları oluşturmak için kullanabilir.
Domo
domo.com
Domo, Inc., merkezi American Fork, Utah, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir bulut yazılım şirketidir. İş zekası araçları ve veri görselleştirme konusunda uzmanlaşmıştır.
Mode Analytics
mode.com
Mode, SQL, R, Python ve görsel analitiği tek bir yerde birleştiren işbirliğine dayalı bir veri platformudur. Daha hızlı bağlanın, analiz edin ve paylaşın.
Hex
hex.tech
Hex, veri bilimi ve analitiği için modern bir veri platformudur. İşbirliğine dayalı not defterleri, harika veri uygulamaları ve kurumsal düzeyde güvenlik.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
Incorta
incorta.com
Incorta’s open data delivery platform simplifies access to data from multiple, complex enterprise systems to unlock the full value of organizational data, making it readily available for analysis. Backed by GV, Kleiner Perkins, M12, Prysm Capital, Telstra Ventures, and Sorenson Capital, Incorta empo...
Phocas Software
phocassoftware.com
Need to feel good about your data? If your business needs to move faster with more certainty, Phocas can help. We have an all-in-one business planning and analytics platform for companywide use. A single governed source of truth fed directly from your ERP, accounting, and other systems. Phocas solve...
Explo
explo.co
Explo provides a powerful embedded dashboard and reporting solution. Securely share customizable product analytics, project reports, and KPIs with each of your customers all while seamlessly matching your product's design. Give your users the power to explore their data on their on by editing dashbo...
Sigma
sigmacomputing.com
Sigma is an award-winning modern business intelligence (BI) and analytics platform purpose-built for the cloud. With Sigma, anyone can use the spreadsheet functions and formulas they already know to explore live data at cloud scale, down to the lowest grain of detail. Our familiar spreadsheet-like i...
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics acts as your trusted co-pilot for business with the aim of making you smarter, faster, and more confident in your data-driven decisions. IBM Cognos Analytics gives every user — whether data scientist, business analyst or non-IT specialist — more power to perform relevant analysi...
Usermaven
usermaven.com
Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.