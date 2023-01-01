Alternatifler - SimSimi
ChatGPT
chat.openai.com
ChatGPT: Diyalog için Dil Modellerini Optimize Etme. Sohbet yoluyla etkileşim kuran ChatGPT adında bir model geliştirdik. Diyalog formatı, ChatGPT'nin takip eden soruları yanıtlamasını, hatalarını kabul etmesini, yanlış önermelere meydan okumasını ve uygunsuz istekleri reddetmesini mümkün kılar. Cha...
Bard
bard.google.com
Fikirlerinizi ileriye taşımak için Bard'ı kullanabilirsiniz. Bard'ın biraz yardımıyla aşağıdaki gibi şeyler yapabilirsiniz: - Fikirler üzerinde beyin fırtınası yapın, bir plan geliştirin veya işleri halletmenin farklı yollarını bulun - Daha karmaşık konuların hızlı, anlaşılması kolay bir özetini al...
Poe
poe.com
Hızlı, yararlı AI sohbeti.
Claude
claude.ai
Claude, ölçeği ne olursa olsun görevleriniz için yeni nesil bir yapay zeka asistanıdır.
Chat AI
gtchat.ai
Sizinle akıllı ve ilgi çekici görüşmeler yapmak için en son doğal dil işleme teknolojisini kullanan AI sohbet robotu CHAT AI'ye hoş geldiniz. Sadece mesajınızı yazın, CHAT AI düşünceli ve kişisel olarak yanıt verecektir. İster uzun içerik (makaleler, e-postalar, makaleler vb.) yazmak, ister güncel ...
Microsoft Copilot
copilot.microsoft.com
Günlük AI arkadaşınız.
Bing Chat
bing.com
Bing, web için yapay zeka destekli yardımcı pilotunuzdur