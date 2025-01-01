Alternatifler - Simply.Coach

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.

SimplePractice

SimplePractice

simplepractice.com

SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.

Happify

Happify

happify.com

Happify, olumlu düşünmeyi ve duygusal esnekliği geliştiren etkinlikler sunarak stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı bir akıl sağlığı uygulamasıdır.

Valant

Valant

valant.io

Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.

TherapyNotes

TherapyNotes

therapynotes.com

TherapyNotes, akıl sağlığı uygulamaları için çevrimiçi pratik yönetim ve elektronik sağlık kaydı yazılımı sunar. Randevu planlama, not alma ve faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.

Simplero

Simplero

simplero.com

Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.

Wonsulting

Wonsulting

wonsulting.com

Wonsulting uygulaması, CV ve ağ kurma desteği ile yapay zeka tarafından desteklenen iş arama araçları sunar.

Quenza

Quenza

quenza.com

Quenza, koçlar ve akıl sağlığı uygulayıcıları için dijital ödevler, değerlendirmeler ve psikoeğitim sunarak müşteri katılımını artırmayı amaçlayan bir platformdur.

Nabla

Nabla

nabla.com

Nabla, sağlık uzmanlarına destek sağlayan, belgeleri düzenleyen ve hasta bakımını iyileştiren bir ambient AI asistanıdır.

TheraNest

TheraNest

theranest.com

TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.

Jane

Jane

jane.app

Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.

Lyra

Lyra

lyrahealth.com

Lyra, kullanıcıların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olan, araçlar ve kaynaklar sunan bir uygulamadır.

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor, girişimcileri ve pazarlama profesyonellerini deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Kullanıcılar sınırsız bire bir seanslara erişebilir.

CentralReach

CentralReach

centralreach.com

CentralReach, ABA uygulamaları için EMR ve yönetim platformudur. Hasta verilerini yönetir, faturalama ve zamanlamayı otomatikleştirir, uyum sağlar.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.

Supanote

Supanote

supanote.ai

Supanote, terapistler için ilerleme notlarını otomatikleştiren bir yapay zeka not yazıcısıdır. Seanslarınızı dinleyerek notlar oluşturur.

Paperbell

Paperbell

paperbell.com

Paperbell, koçların ödemeler, sözleşmeler, zamanlama ve müşteri yönetimi gibi işlemlerini tek bir yerden yönetmesine imkan tanıyan bir yazılımdır.

Valence

Valence

valence.co

Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.

Healthie

Healthie

legion.health

Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.

MicroMentor

MicroMentor

micromentor.org

MicroMentor, mentorlar ile rehberlik arayan bireyler arasında bağlantı kuran bir platformdur ve kişiselleştirilmiş destek sunar.

Speexx

Speexx

speexx.com

Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.

Poised

Poised

poised.com

Poised, çevrimiçi toplantılarda etkili iletişim için kişiselleştirilmiş geri bildirim veren ücretsiz bir yapay zeka destekli iletişim koçudur.

Vibly

Vibly

vibly.io

Vibly, insan uzmanlığı ile AI'yi birleştirerek bireylere sürdürülebilir kişisel gelişim ve iyilik hali sağlar; koçlar için eğitim yönetim platformu ve pazar yeri sunar.

MemberPress

MemberPress

memberpress.com

MemberPress, kullanıcıların WordPress üzerinde üyelik siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir eklentidir. İçerik kısıtlaması ve online kurs yönetimi sunar.

EasyPractice

EasyPractice

easypractice.net

EasyPractice, terapistlerin ve kliniklerin SMS hatırlatmaları, çevrimiçi randevu alma ve günlük tutma işlemlerini yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.

Practice

Practice

practice.do

Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.

Nudge Coach

Nudge Coach

nudgecoach.com

Nudge Coach, sağlık profesyonellerine yönelik, müşteri katılımı ve program yönetimi sağlayan bir dijital sağlık platformudur.

RYPT

RYPT

rypt.app

RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.

Profi

Profi

profi.io

Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.

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