Alternatifler - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling, işletmelerin çevrimiçi randevularını yönetmelerine yardımcı olan, özelleştirilebilir bir randevu planlama yazılımıdır.
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice, sağlık ve wellness sağlayıcıları için kapsamlı bir uygulama yönetim yazılımıdır. Randevu planlama, fatura, telehealth gibi araçlar sunar.
Happify
happify.com
Happify, olumlu düşünmeyi ve duygusal esnekliği geliştiren etkinlikler sunarak stres ve kaygıyı yönetmeye yardımcı bir akıl sağlığı uygulamasıdır.
Valant
valant.io
Valant, davranışsal sağlık profesyonelleri için tasarlanmış bir EHR sistemidir. Hasta yönetimi, ödeme işleme ve telehealth özellikleri sunar.
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes, akıl sağlığı uygulamaları için çevrimiçi pratik yönetim ve elektronik sağlık kaydı yazılımı sunar. Randevu planlama, not alma ve faturalandırma işlemlerini kolaylaştırır.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro, salon, spa ve fitness profesyonelleri için randevu alma, inceleme yazma ve müşteri yönetimi yapan bir uygulamadır.
Simplero
simplero.com
Simplero, çevrimiçi kurslar, web siteleri ve e-posta pazarlama yapmayı kolaylaştıran kapsamlı bir işletme yönetim platformudur.
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting uygulaması, CV ve ağ kurma desteği ile yapay zeka tarafından desteklenen iş arama araçları sunar.
Quenza
quenza.com
Quenza, koçlar ve akıl sağlığı uygulayıcıları için dijital ödevler, değerlendirmeler ve psikoeğitim sunarak müşteri katılımını artırmayı amaçlayan bir platformdur.
Nabla
nabla.com
Nabla, sağlık uzmanlarına destek sağlayan, belgeleri düzenleyen ve hasta bakımını iyileştiren bir ambient AI asistanıdır.
TheraNest
theranest.com
TheraNest, zihinsel sağlık profesyonelleri için randevu yönetimi, faturalama ve uzaktan terapi hizmetleri sunan bir uygulama yönetimi yazılımıdır.
Jane
jane.app
Jane, sağlık hizmeti sağlayıcılarının randevu, faturalandırma, hasta yönetimi ve iletişim gibi idari işlemlerini kolaylaştıran bir yönetim platformudur.
Lyra
lyrahealth.com
Lyra, kullanıcıların zihinsel sağlık sorunlarını yönetmelerine yardımcı olan, araçlar ve kaynaklar sunan bir uygulamadır.
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor, girişimcileri ve pazarlama profesyonellerini deneyimli mentorlarla buluşturan bir mentorluk platformudur. Kullanıcılar sınırsız bire bir seanslara erişebilir.
CentralReach
centralreach.com
CentralReach, ABA uygulamaları için EMR ve yönetim platformudur. Hasta verilerini yönetir, faturalama ve zamanlamayı otomatikleştirir, uyum sağlar.
BetterUp
betterup.com
BetterUp, kişisel ve mesleki gelişim için koçluk, bilim ve AI teknolojilerini birleştirerek destek sağlayan kapsamlı bir platformdur.
Supanote
supanote.ai
Supanote, terapistler için ilerleme notlarını otomatikleştiren bir yapay zeka not yazıcısıdır. Seanslarınızı dinleyerek notlar oluşturur.
Paperbell
paperbell.com
Paperbell, koçların ödemeler, sözleşmeler, zamanlama ve müşteri yönetimi gibi işlemlerini tek bir yerden yönetmesine imkan tanıyan bir yazılımdır.
Valence
valence.co
Valence, yöneticilere ekip sağlığını anlık izleme, etkileşimde bulunma ve ortak taahhütleri takip etme imkanı sunan bir ekip yönetim platformudur.
Healthie
legion.health
Healthie, modern sağlık hizmetleri için elektronik sağlık kaydı, randevu planlama ve hasta etkileşim çözümleri sunan bir platformdur.
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor, mentorlar ile rehberlik arayan bireyler arasında bağlantı kuran bir platformdur ve kişiselleştirilmiş destek sunar.
Speexx
speexx.com
Speexx, dijital işyerlerinde dil eğitimi ve iş koçluğu hizmetleri sunan bir platformdur. Kuruluşlar için esnek öğrenme çözümleri sağlar.
Poised
poised.com
Poised, çevrimiçi toplantılarda etkili iletişim için kişiselleştirilmiş geri bildirim veren ücretsiz bir yapay zeka destekli iletişim koçudur.
Vibly
vibly.io
Vibly, insan uzmanlığı ile AI'yi birleştirerek bireylere sürdürülebilir kişisel gelişim ve iyilik hali sağlar; koçlar için eğitim yönetim platformu ve pazar yeri sunar.
MemberPress
memberpress.com
MemberPress, kullanıcıların WordPress üzerinde üyelik siteleri oluşturup yönetmelerini sağlayan kapsamlı bir eklentidir. İçerik kısıtlaması ve online kurs yönetimi sunar.
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice, terapistlerin ve kliniklerin SMS hatırlatmaları, çevrimiçi randevu alma ve günlük tutma işlemlerini yönetmesine yardımcı olan bir platformdur.
Practice
practice.do
Practice, müşteri odaklı işletmelerin planlama ve işleme süreçlerini kolaylaştırarak, müşteri aktivitelerini merkezi hale getirir ve araçları bir araya getirir.
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach, sağlık profesyonellerine yönelik, müşteri katılımı ve program yönetimi sağlayan bir dijital sağlık platformudur.
RYPT
rypt.app
RYPT, antrenörlerin sporcu gelişim programlarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. Antrenman planları, izleme ve iletişim gibi süreçleri merkezi olarak yönetir.
Profi
profi.io
Profi, profesyonel hizmet sağlayıcıları için, müşteri yönetimi, faturalandırma ve randevu planlama gibi işlemleri kolaylaştıran bir platformdur.