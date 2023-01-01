Alternatifler - Silktide
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Bitly
bitly.com
Bitly, bir URL kısaltma hizmeti ve bağlantı yönetimi platformudur. Bitly, Inc. şirketi 2008 yılında kuruldu. Özel bir şirkettir ve merkezi New York City'dedir. Sosyal ağ, SMS ve e-postada kullanılmak üzere ayda 600 milyon bağlantıyı biraz kısaltır. Bitly, birçok kişinin kısaltılmış URL'leri kullanma...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
Ubersuggest
neilpatel.com
Gelişmiş: Buz Gibi Potansiyel Müşterileri Mutlu Müşterilere Dönüştürmek İçin Çalışan Basit Süreç (Otomatik Dönüşüm Hunileri ve Dizileri ile).
SE Ranking
seranking.com
İşletme sahipleri, ajanslar ve SEO uzmanları için lider SEO yazılımı. Aylık 18,6$'dan başlayan fiyatlarla sıralamanızı takip edin, rakiplerinizi izleyin, teknik hataları tespit edin ve daha fazlasını yapın.
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
BL.INK
bl.ink
Kurumsal Bağlantı Yönetimi. Her etkileşimi geliştirmek, verilerinizi korumak ve her tıklamada güven oluşturmak için küresel ekiplere işbirliği, uyumluluk ve yaratıcılık sunuyoruz.
Rebrandly
rebrandly.com
Özel alan adlarına sahip URL Kısaltıcı. Sektör lideri bağlantı yönetimi platformuyla URL'leri kısaltın, markalayın ve takip edin. Denemesi bedava. API, Kısa URL, Özel Etki Alanları.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Anyword
anyword.com
Kopyanızı hazırlayan ve optimize eden yapay zeka ile daha fazla dönüşüm elde edin ve daha fazla satış yapın. Güçlü tahmine dayalı analizler, yayınlamadan önce size neyin işe yaradığını söyler.
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
Contently
contently.com
En yüksek puan alan içerik pazarlama çözümü: uzman içerik stratejisi, kurumsal içerik pazarlama platformu ve küresel içerik oluşturucu ağı.
Seobility
seobility.net
Web sitesi optimizasyonu ve Google'da üst sıralamalar için Hepsi Bir Arada SEO Yazılımı ve Araçları
Epilocal
epilocal.com
Epilocal provides data connectors and automation tools that enable businesses to scale and automate their content operations at an affordable price.
Pressboard
pressboardmedia.com
Award-winning tools for content creators. You create incredible content, our tools do the rest. Pressboard gives you reporting that's just as powerful as your content. Go from content launch to sharing live reports in minutes, instead of days. Pressboard Studio brings together your most important da...
NPAW
npaw.com
NPAW is proud to present its Suite of analytics solution. A powerful, intuitive, and real-time video and application analytics platform that is set to revolutionize the video intelligence industry, allowing OTTs, Telcos, Media Companies and Broadcasters to translate billions of data points into acti...
Web CEO
webceo.com
WebCEO is a next-gen Internet Marketing platform that provides you with 23 powerful tools for keyword research, rank tracking, domain analysis, SEO audits, internal link analysis and backlink tracking, social media management, paid search management, competitor research and more. Web CEO's white-lab...
Clearscope
clearscope.io
Clearscope is the best-in-class SEO content optimization platform that drives search traffic. Our streamlined tools simplify SEO writing so you create first-rate content that ranks. Our text editor is easy to use, share, and teach. In addition to our first-class text editor, we provide: -- AI-powere...
Momently
momently.com
Markalı veya sponsorlu kampanyalarınız için saniyeler içinde özel raporlar oluşturun. İlgili içeriği sunarak okuyucularınızın ilgisini çekmek için içerik analitiğini ve API'leri kullanın.
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Parse.ly
parse.ly
Parse.ly, içerik için oluşturulmuş ve en başarılı şirketlerin en iyi içeriğe sahip şirketler olduğu inancıyla tasarlanmış bir analiz platformudur. Ancak dijital içerik dünyasında kazanmak kolay değil. Geri bildirim döngüleri oluşturmanız ve veriler aracılığıyla hedef kitlenizin size söylediklerini d...
Conductor
conductor.com
Conductor dünyanın önde gelen SEO ve organik pazarlama platformudur. Conductor'ın kurumsal SEO ve içerik pazarlama platformu, markaların web sitelerinin arama motorlarında sıralanacak şekilde teknik olarak optimize edilmesini sağlamalarına, mevcut sayfaları iyileştirmelerine ve organik web trafiğini...
Marketing Miner
marketingminer.com
Marketing Miner, tüm veri odaklı pazarlamacılara yönelik bir SEO aracıdır. Web sitenizin sıralamasını hızla yükseltmek için 40'tan fazla özellik ile değerli bilgiler edinin. Zamandan ve emekten tasarruf etmenizi sağlayacak kullanıcı dostu arayüz ve toplu veri analizi özellikleri. SEO stratejinizi ge...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Dreamdata
dreamdata.io
B2B Pazarlama satış hattı ve gelirle bağlantılı Dreamdata, gelirinizi neyin artırdığına dair tam şeffaflık sağlamak için B2B pazara açılma verilerinizi otomatik olarak çıkarır, temizler ve basitleştirir.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Matomo
matomo.org
Google Analytics ile itibarınıza zarar vermeyin. Matomo, gizlilikten ödün vermeyeceğiniz veya sitenizden taviz vermeyeceğiniz etik bir alternatiftir.
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.