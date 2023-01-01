Alternatifler - SifData

Foureyes

foureyes.io

Foureyes satış zekası yazılımı, işletmelerin daha iyi takip etmesine, korumasına, etkileşime geçmesine ve satış yapmasına yardımcı olur. Tipik olarak işletmeler, dönüşüm hunisinin en üstünde pazarlama çabalarıyla daha fazla potansiyel müşteri elde etmeye odaklanır. Ancak Foureyes, şirketlerin dönüşü...