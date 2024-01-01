Alternatifler - SHRM
Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...