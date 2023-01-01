Alternatifler - Shocklogic
Zoho Backstage
zoho.com
Etkinliklerinizi daha akıllı, daha iyi yürütün. Zoho Backstage, etkinlik organizatörlerine konferansları, buluşmaları ve ürün lansmanlarını daha verimli ve etkili bir şekilde planlama ve yürütme yetkisi veren bir etkinlik yönetimi yazılımıdır.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans, canlı, hibrit ve 3D/2D sanal deneyimsel dahil olmak üzere her boyuttaki etkinlik için sağlam ve özelleştirilebilir bir çözümdür. Etkinlik otomasyonu için oluşturulmuş, 150'den fazla özelliğe ve özelleştirmeye sahip, sponsor merkezli bir platformdur. Platformumuz, etkinlik öncesi aşamada...
Micepad
micepad.co
Micepad, canlı etkinliklerden veri yakalama ve yüzeye çıkarma konusunda benzersiz bir odaklanmaya sahip, ödüllü bir etkinlik yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır.
Sweap
sweap.io
Sweap, etkinlikleri şirketinizin en etkili pazarlama kanalı haline getirecek bir Etkinlik Verimliliği Platformudur. Bentely veya Scandic Hotels gibi en iyi etkinlik ekiplerinden bazıları, otomatik misafir yönetimi, etkinlik iletişimi ve sanal etkinlik platformu aracılığıyla daha fazla kayıt sağlamak...
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...