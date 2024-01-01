Alternatifler - Shelf Engine

Instacart

Instacart

instacart.com

Instacart, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da market alışverişi teslimatı ve teslim alma hizmeti yürüten bir Amerikan şirketidir. Şirket hizmetlerini web sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunmaktadır. Hizmet, alışverişin kişisel bir müşteri tarafından yapılmasıyla müşterilerin katılımcı pe...

Gopuff

Gopuff

gopuff.com

Gopuff, belirli pazarlarda yiyecek teslimatı, ev ihtiyaçları, atıştırmalık teslimatı ve alkol gibi ihtiyacınız olan her şeyi sunar.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet son kilometre teslimatlarını yönetmeyi kolaylaştırır. Sezgisel yönlendirme, gönderim, gerçek zamanlı izleme, analiz ve daha fazlası.

Routific

Routific

routific.com

Teslimatlar için En Kolay Rota Planlama Yazılımı. Güçlü rota optimizasyonunu beş yıldızlı teslimat deneyimiyle birleştiren Routific, yerel teslimat rotalarının planlanmasını zahmetsiz ve karlı hale getirir.

Local Express

Local Express

localexpress.io

Marketler, restoranlar, pastaneler veya sektöre özel diğer işletmelerin çevrimiçi olması için uçtan uca market e-Ticaret platformu.

Good Eggs

Good Eggs

goodeggs.com

Aynı gün saçma sapan taze yiyecek ve yemek takımları teslim edildi.

Locate2u

Locate2u

locate2u.com

Teslimatlar için Rota Planlayıcı ve Optimizasyon İşleri teslim almayı veya hizmetlerinizi takip etmeyi kolaylaştırıyoruz. Tek bir uygulama içinde kendi filonuzu kullanın veya diğer kuryelere dış kaynak teslimatları yapın.

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası