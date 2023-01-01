Alternatifler - ShareFile
Google Drive
google.com
Google Drive, Google tarafından geliştirilen bir dosya depolama ve senkronizasyon hizmetidir. 24 Nisan 2012'de kullanıma sunulan Google Drive, kullanıcıların sunucularında dosya depolamasına, dosyaları cihazlar arasında senkronize etmesine ve dosya paylaşmasına olanak tanıyor. Google Drive, bir web ...
iCloud
icloud.com
Fotoğraflarınıza, videolarınıza, belgelerinize, notlarınıza, kişilerinize ve daha fazlasına erişmek için iCloud'da oturum açın. Apple hizmetlerini kullanmaya başlamak için Apple Kimliğinizi kullanın veya yeni bir hesap oluşturun.
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive (önceden SkyDrive olarak biliniyordu), Office'in web sürümünün bir parçası olarak Microsoft tarafından işletilen bir dosya barındırma hizmeti ve senkronizasyon hizmetidir. İlk olarak Ağustos 2007'de başlatılan OneDrive, kullanıcıların Windows ayarları veya BitLocker kurtarma anaht...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan Amerikan şirketi Dropbox, Inc. tarafından işletilen ve bulut depolama, dosya senkronizasyonu, kişisel bulut ve istemci yazılımı sunan bir dosya barındırma hizmetidir. Dropbox, 2007 yılında MIT öğrencileri Drew Houston ve Arash Ferdowsi tarafında...
TeraBox
terabox.com
Dosyalar için ağ yedeklemesi ve senkronizasyonu sağlayın. Geniş alan, yüksek hız, güvenlik ve kararlılık, web tabanlı eğitim ve cep telefonlarının hızlandırılması desteği ile özellik. 1 TB ücretsiz depolama alanının keyfini çıkarmak için şimdi kaydolun
iCloud Drive
icloud.com
iCloud Drive ile dosyalarınızı güvenli bir şekilde iCloud'da saklayabilir ve bunlara iCloud.com'dan ve iPhone, iPad, iPod touch, Mac ve Windows bilgisayarınızdan erişebilirsiniz. Ayrıca Mac'inizdeki Masaüstü ve Belgeler klasörlerindeki tüm dosyaların otomatik olarak iCloud Drive'da saklanmasını da s...
MEGA
mega.io
Mega (büyük harflerle MEGA olarak stilize edilmiştir) veya Mega.nz, Auckland merkezli bir şirket olan Mega Limited tarafından sunulan bir bulut depolama ve dosya barındırma hizmetidir. Hizmet öncelikle web tabanlı uygulamalar aracılığıyla sunulmaktadır. Mega mobil uygulamalar Windows Phone, Android ...
Proton Drive
proton.me
Proton Drive, hassas belgelerinizi güvenli bir şekilde saklamanıza, paylaşmanıza ve bunlara her yerden erişmenize olanak tanır.
TeleDrive
teledriveapp.com
Ücretsiz Sınırsız Bulut Depolama Alanınız. Size hak ettiğinizi verecek açık kaynak projesi. Telegram API'sini sınırsız depolama alanınız olarak kullanma. Yani herhangi bir sınırlama olmaksızın dilediğiniz kadar yükleme yapabilirsiniz.
Amazon Drive
amazon.com
Eskiden Amazon Cloud Drive olarak bilinen Amazon Drive, Amazon tarafından yönetilen bir bulut depolama uygulamasıdır. Hizmet, güvenli bulut depolama, dosya yedekleme, dosya paylaşımı ve Fotoğraf baskısı sunar. Bir Amazon hesabı kullanılarak dosyalar ve klasörler web tarayıcıları, masaüstü uygulamala...
Yandex Disk
disk.yandex.com
Dosyaları tarayıcı penceresine sürükleyip bırakarak yükleyin, dosya ve klasörlerle toplu işlemler gerçekleştirin ve yüklemeden hemen sonra yayınlayın. Yandex.Disk ne olursa olsun dosyalarınızı kaydeder.
iCloud Beta
beta.icloud.com
iCloud, aygıtlarınızdaki kişisel bilgilerin güvenli, güncel ve nerede olursanız olun erişilebilir olmasını sağlamak için gereklidir. iCloud.com'da fotoğraflarınıza, dosyalarınıza ve daha fazlasına herhangi bir web tarayıcısından erişebilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler iPhone'unuzla ve diğer cihazl...
Docketbook
docketbook.com.au
Pek çok işletme için kağıt dosya, tamamlanan işle ilgili tüm bilgilerin kaynağıdır; aynı zamanda kayıp veya hatalı evraklardan kaynaklanan önemli maliyetlerin veya anlaşmazlıkların da kaynağıdır. Docketbook bu sorunu, şimdiye kadar mevcut olan akıllı telefonu son teknoloji bulut teknolojisiyle birle...
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace, işletme yöneticilerinin işlerini yönetmelerine ve büyütmelerine yardımcı olacak dijital araçlar ve uygulamalar için alışveriş yapmalarına olanak sağlamak üzere mevcut en iyi yazılım şirketleriyle ortaklık kurar. Satın almanın ardından araçlara doğrudan Qebot Platformu üzerinden er...