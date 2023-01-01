Alternatifler - ShareFile

Docketbook

docketbook.com.au

Pek çok işletme için kağıt dosya, tamamlanan işle ilgili tüm bilgilerin kaynağıdır; aynı zamanda kayıp veya hatalı evraklardan kaynaklanan önemli maliyetlerin veya anlaşmazlıkların da kaynağıdır. Docketbook bu sorunu, şimdiye kadar mevcut olan akıllı telefonu son teknoloji bulut teknolojisiyle birle...